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что двое увеличили время нашей экскурсии - и в тот же день посмотрели еще и очень красивые окрестности!!!! Влюбились и в Прованс и в Эрну, и обязательно вернемся!!!! Спасибо огромное Эрна за потрясающий день🙏🤗