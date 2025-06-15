Индивидуальная
до 10 чел.
Марсель: Остров Иф, Лоншан, Нотр-Дам-де-ла-Гард
Марсель - крупнейший порт Франции с богатой историей и культурой. Побывайте на острове Иф, в дворце Лоншан и полюбуйтесь панорамой города с Нотр-Дам-де-ла-Гард
12 июл в 13:00
13 июл в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В средневековую сказку Ле-Бо-де-Прованс - из Марселя
Насладиться атмосферой и славной историей провансальской деревни с крепостью в скалах
«С этого ракурса становится очевидно, почему замок Ле-Бо считался неприступным, ведь сама природа помогала ему в обороне»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Романтика лавандовых полей Прованса
Погрузитесь в атмосферу Прованса на экскурсии по лавандовым полям. Вас ждут живописные виды и уникальные фото на фоне природы
Начало: Quai de Rive Neuve, L’Ombrière de Norman Foster, 1...
«У вас будут великолепные фотографии с полей Валенсоль,Вердонского ущелья,озера Святого Креста,и,возможно ещё деревень Прованса-этих природных красот совершенства»
Расписание: С 16ого июня до 15ого августа. Время по договорённости.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€1800 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина15 июня 2025Эрна - замечательный гид и очень приятная в общении девушка! Мы настолько счастливы что выбрали ее для нашего знакомства с Марселем,
- ООксана17 мая 2025Давно я не получала такого удовольствия от индивидуальной экскурсии! Эрна - очень опытный гид, очень образованная, чуткая и тактичная девушка! Она очень
- ввероника16 мая 2025Замечательная экскурсия с гидом Эрной прошла в комфортной обстановке,полностью была подстроена под наши планы и возможности. спасибо за приятно и с пользой проведенное время! советуем Эрну,особенно приезжающим на экскурсии женщинам!
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Природа и пейзажи»
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