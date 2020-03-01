Валентина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Марсельская история «седьмого искусства»

Марсель занимает второе место во Франции по числу съемок после Парижа. Я покажу районы и улицы, которые чаще всего превращаются в киноплощадки. Так, вы погуляете по историческому кварталу Ле-Панье и Старому порту, центральной улице Канебьер и бульвару Бельзанс. Рассмотрите площадь Эстранжен-Пастре и ощутите колорит кварталов Ле-Каталан и Корниш Кеннеди. Я расскажу о марсельских историях братьев Люмьер, фильме «Борсалино» с Бельмондо и Ален Делоном и, конечно, экранизации «Графа Монте-Кристо».

Волшебный мир Марселя

Во многих «марсельских» фильмах засветились местные достопримечательности. Вы увидите крепость святого Иоанна и Кафедральный собор Ля-Мажор, дворец Фаро и базилику Нотр-Дам-де-ля-Гард, рыбацкий порт и таинственный замок Иф. Услышите о марсельской саге Люка Бессона, «Голливуде по-французски» Паньоля, фильмах Саши Гитри и Жана Ренуара и оскароносном шедевре Фридкина. А если повезет, случайно встретите на улице знаменитостей мирового кино!