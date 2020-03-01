Валентина проводит ещё 1 экскурсию

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Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии

Валентина
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Валентина – ваш гид
Марсель соблазняет режиссеров всего мира живописными ландшафтами, бездонным небом и необыкновенной палитрой Средиземного моря.

Вы исследуете самые колоритные кварталы города и услышите о киношедеврах, которые здесь снимались.

А также познакомитесь с непосредственным и оригинальным нравом Марселя, никого не оставляющего равнодушным!
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Место Вашей остановки
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Марсель — «Голливуд» Прованса
Марсель — «Голливуд» Прованса

Что вас ожидает

Марсельская история «седьмого искусства»
Марсель занимает второе место во Франции по числу съемок после Парижа. Я покажу районы и улицы, которые чаще всего превращаются в киноплощадки. Так, вы погуляете по историческому кварталу Ле-Панье и Старому порту, центральной улице Канебьер и бульвару Бельзанс. Рассмотрите площадь Эстранжен-Пастре и ощутите колорит кварталов Ле-Каталан и Корниш Кеннеди. Я расскажу о марсельских историях братьев Люмьер, фильме «Борсалино» с Бельмондо и Ален Делоном и, конечно, экранизации «Графа Монте-Кристо».

Волшебный мир Марселя
Во многих «марсельских» фильмах засветились местные достопримечательности. Вы увидите крепость святого Иоанна и Кафедральный собор Ля-Мажор, дворец Фаро и базилику Нотр-Дам-де-ля-Гард, рыбацкий порт и таинственный замок Иф. Услышите о марсельской саге Люка Бессона, «Голливуде по-французски» Паньоля, фильмах Саши Гитри и Жана Ренуара и оскароносном шедевре Фридкина. А если повезет, случайно встретите на улице знаменитостей мирового кино!

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Марсель — «Голливуд» Прованса
Марсель — «Голливуд» Прованса
Марсель — «Голливуд» Прованса
Марсель — «Голливуд» Прованса
Марсель — «Голливуд» Прованса
Марсель — «Голливуд» Прованса
Марсель — «Голливуд» Прованса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Место Вашей остановки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина. Я филолог по образованию, педагог по призванию, читатель, исследователь и писатель по зову духа. Живу в Марселе более десяти лет и не устаю открывать потрясающие страницы его истории, связанные с литературой, искусством, театром и кинематографом. Мой Марсель захватывает и вдохновляет. Добродушный, веселый и гостеприимный, он каждого приглашает на диалог. Мой Марсель — это красивый и загадочный город с многочисленными тайнами, удивительной атмосферой и неповторимым шармом. С радостью стану вашим проводником по этому сказочному месту!
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Валентина проводит ещё 1 экскурсию

Марсель — первое свиданиеМарсель — первое свиданиеМарсель — первое свидание
125 за экскурсию
2 часа
7 отзывов
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Марсель — удивительное место, где переплелись различные эпохи, народы, культуры и человеческие судьбы. Я покажу его главные достопримечательности, расскажу богатую историю и помогу ощутить местный колорит, традиции, жизненные ритмы и многонациональный дух.

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