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очень жаль! З часа пролетели как один миг, столько интересного и познавательного рассказала Дарья об истории Марселя,! Очень советую брать экскурсии, вы не просто посетите исторические места, а будете знать то, чего не везде напишут для обывателя. Спасибо за прекрасные часы проведённые вместе с вами в Марселе!