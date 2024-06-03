Экскурсии проходящие только летом в Марселе

Найдено 11 экскурсий в категории «Летние» в Марселе на русском языке, цены от €45, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марсель - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
37 отзывов
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Правда и выдумки о Марселе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
84 отзыва
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 5 чел.
Марсель: история, культура и морская красота
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Завтра в 10:00
14 июня в 12:00
175149 за всё до 6 чел.
Здравствуй, Марсель
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
Здравствуй, Марсель
Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
250 за всё до 10 чел.
Must-have в Марселе
🚶 Пешая
Круиз
3 часа
56 отзывов
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 169 за всё до 6 чел.
Марсель - «Голливуд» Прованса
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Марсель - «Голливуд» Прованса
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашей остановки
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 7 чел.
Бонжур, Марсель
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
5 отзывов
Бонжур, Марсель
Всё самое важное о городе за 1,5 часа (в мини-группе)
Начало: Возле скульптуры «Путешественник»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 09:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
45 за человека
Автомобильное путешествие по Марселю
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
300 за всё до 6 чел.
О Марселе - с любовью и задором
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
30 отзывов
О Марселе - с любовью и задором
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Там, где Вам будет удобно;
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Побывать в базилике на самой высокой точке Марселя и узнать её историю
Начало: В Старом порту Марселя
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 5 чел.
Самые красивые деревушки Прованса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Самые красивые деревушки Прованса
Насладиться эстетикой французской провинции и по желанию попробовать лавандовое мороженое
Начало: В удобном для вас месте Марселя
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Бахыт
    3 июня 2024
    Must-have в Марселе
    Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней только 3 часа, и
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    очень жаль! З часа пролетели как один миг, столько интересного и познавательного рассказала Дарья об истории Марселя,! Очень советую брать экскурсии, вы не просто посетите исторические места, а будете знать то, чего не везде напишут для обывателя. Спасибо за прекрасные часы проведённые вместе с вами в Марселе!

    Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с нейХотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Здравствуй, Марсель
    Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Марсель: история, культура и морская красота
    Были на экскурсии в Марселе. Ее проводил Сергей. Нам понравилась подача материала,Сергей смог за короткое время экскурсии влюбить нас в
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    Марсель. Также он заранее побеспокоился о покупке билетов на общественный транспорт, что тоже было весьма кстати. Решили вернуться в Марсель еще

  • И
    Ина
    20 мая 2024
    Правда и выдумки о Марселе
    нам очень понравилось, были учтены все наши предпочтения, без напряга и сухой истории. однозначно будем рекомендовать дальше
  • ￼￼￼diana
    16 мая 2024
    Марсель - «Голливуд» Прованса
    Все просто замечательно прошло и очень интересно
  • А
    Андрей
    15 мая 2024
    Здравствуй, Марсель
    Эрна высочайший специалист и чудесный человек
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Бонжур, Марсель
    Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Марсель - первое свидание
    Выражаем огромную благодарность Валентине за проведенную экскурсию! Валентина - человек с большой открытой душой, вкладывает душу в свое дело!
  • А
    Абдулла
    13 мая 2024
    Марсель - первое свидание
    Огромное спасибо Валентине! Нам очень понравилась экскурсия, с кучей новой и интересной информации как для детей, так и для взврослых.
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    Мы были с Родителями 60+ и детьми. Маршрут был подобран идеально с учетом основных достопримечательностей и необходимой остановки для кофе-брейка. Множество мест, что требуют тщательного изучения. Мы обязательно вернемся, и надеюсь попасть к Вам на новоую экскурсию!

  • А
    Алеся
    6 мая 2024
    Здравствуй, Марсель
    Эрна, провела нам потрясающую экскурсию!!! Благодаря этому гиду, мы сумели посетить не только туристические места! Попроболи местную гастрономию, узнали много интересного про Марсель. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Летние»

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  5. Must-have в Марселе
Сколько стоит экскурсия по Марселю в июне 2024
Сейчас в Марселе в категории "Летние" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 45 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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