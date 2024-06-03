1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Марсель - первое свидание
Увидеть все знаковые места солнечного города и раскрыть его тайны на обзорной экскурсии
Начало: У Кафедрального собора Ля Мажор
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Правда и выдумки о Марселе
Отказаться от стереотипов и увидеть настоящую многоликую столицу Прованса
Начало: В Старом порту в центре города
10 июня в 13:00
11 июня в 09:00
€118 за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Марсель: история, культура и морская красота
Увидеть главные символы города и понять его характер
Начало: Около скульптуры «ПУТЕШЕСТВЕННИК»
Завтра в 10:00
14 июня в 12:00
175€149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, Марсель
Увидеть камеру Дантеса, оценить императорский дворец и полюбоваться лучшей панорамой города
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
€250 за всё до 10 чел.
Круиз
3 часа
Must-have в Марселе
Экскурсия-впечатление для круизников и всех, кто хочет увидеть главное в городе за несколько часов
Начало: Cathédrale de la Major
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от €169 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Марсель - «Голливуд» Прованса
Увидеть места съемок известных фильмов и узнать их удивительные истории на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Место Вашей остановки
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Бонжур, Марсель
Всё самое важное о городе за 1,5 часа (в мини-группе)
Начало: Возле скульптуры «Путешественник»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00, в четверг в 09:00
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
€45 за человека
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие по Марселю
Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
О Марселе - с любовью и задором
Увидеть, услышать и почувствовать колоритный портовый город на дружеской обзорной экскурсии
Начало: Там, где Вам будет удобно;
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны собора Нотр-Дам де ла Гард
Побывать в базилике на самой высокой точке Марселя и узнать её историю
Начало: В Старом порту Марселя
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Самые красивые деревушки Прованса
Насладиться эстетикой французской провинции и по желанию попробовать лавандовое мороженое
Начало: В удобном для вас месте Марселя
13 июня в 08:00
14 июня в 15:00
€450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахыт3 июня 2024Хотела выразить свою благодарность гиду Дарье! В силу обстоятельств я смогла быть на экскурсии с ней только 3 часа, и
- ЮЮлия2 июня 2024Нам экскурсия очень понравилась, отличный гид (лёгкая, с чувством юмора, знающая свою работу). Мы получили ответы на все наши вопросы, узнали историю города и посетили значимые исторические места! Очень удобно, что экскурсия на машине с точечными остановками в нужных местах.
- ООльга1 июня 2024Были на экскурсии в Марселе. Ее проводил Сергей. Нам понравилась подача материала,Сергей смог за короткое время экскурсии влюбить нас в
- ИИна20 мая 2024нам очень понравилось, были учтены все наши предпочтения, без напряга и сухой истории. однозначно будем рекомендовать дальше
- ￼￼￼￼diana16 мая 2024Все просто замечательно прошло и очень интересно
- ААндрей15 мая 2024Эрна высочайший специалист и чудесный человек
- ЕЕлена15 мая 2024Все было просто здорово. Очень информативная экскурсия, успели посмотреть многое в Марселе а также получили много всяких полезных рекомендаций куда сходить ещё дополнительно самим и где покушать. Спасибо огромное!
- ЮЮлия14 мая 2024Выражаем огромную благодарность Валентине за проведенную экскурсию! Валентина - человек с большой открытой душой, вкладывает душу в свое дело!
- ААбдулла13 мая 2024Огромное спасибо Валентине! Нам очень понравилась экскурсия, с кучей новой и интересной информации как для детей, так и для взврослых.
- ААлеся6 мая 2024Эрна, провела нам потрясающую экскурсию!!! Благодаря этому гиду, мы сумели посетить не только туристические места! Попроболи местную гастрономию, узнали много интересного про Марсель. Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Марселю в категории «Летние»
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