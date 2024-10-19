3.5 часа
Индивидуальная
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Посетите очаровательную деревушку недалеко от Монпелье и узнайте секреты органического виноделия. Дегустация редких вин и дружелюбные хозяева ждут вас
Начало: На остановке Odysseum
«Во время дегустации я расскажу об основных правилах этой занимательной науки»
11 фев в 09:00
6 мар в 09:00
от €155 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
«Винная дегустация (по желанию)Монпелье утопает в виноградниках и окружён замечательными винодельнями»
10 фев в 10:00
11 фев в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Вкусы и ароматы Монпелье
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом
Начало: На площади Комеди
«Подскажу, как выбрать вино и поделюсь тонкостями дегустации»
11 фев в 09:30
12 фев в 09:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 октября 2024Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую! Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина,
- ААлександра8 октября 2024Это была шикарная экскурсия! Прошло несколько месяцев, помню ее до сих пор!
- NNatalia6 июля 2024Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Дегустационные туры»
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Сколько стоит экскурсия по Монпелье в феврале 2025
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