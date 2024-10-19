читать дальше

оливковое масло, варенье, которые производятся на этих прекрасных винодельнях. Прошлись по их территориям, попробовав виноград на оставшихся лозах и насладившись неимоверным воздухом и видами. Полина прекрасный собеседник, знающий все про вино, историю Монпелье, лучшие заведения города и особенности жизни во Франции. Мы замечательно провели время. Огромное спасибо! Монпелье навсегда останется в наших сердцах!