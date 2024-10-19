Дегустации на экскурсиях в Монпелье – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» в Монпелье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
На машине
5 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
Посетите очаровательную деревушку недалеко от Монпелье и узнайте секреты органического виноделия. Дегустация редких вин и дружелюбные хозяева ждут вас
Начало: На остановке Odysseum
«Во время дегустации я расскажу об основных правилах этой занимательной науки»
11 фев в 09:00
6 мар в 09:00
от 155 за человека
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
«Винная дегустация (по желанию)Монпелье утопает в виноградниках и окружён замечательными винодельнями»
10 фев в 10:00
11 фев в 10:00
250 за всё до 10 чел.
Вкусы и ароматы Монпелье - гастрономический променад
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
Вкусы и ароматы Монпелье
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом
Начало: На площади Комеди
«Подскажу, как выбрать вино и поделюсь тонкостями дегустации»
11 фев в 09:30
12 фев в 09:30
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую! Мы посетили 3 винодельни, узнали много интересного про происхождение виноградников Франции и особенности дегустации вин. Попробовали вина,
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    оливковое масло, варенье, которые производятся на этих прекрасных винодельнях. Прошлись по их территориям, попробовав виноград на оставшихся лозах и насладившись неимоверным воздухом и видами. Полина прекрасный собеседник, знающий все про вино, историю Монпелье, лучшие заведения города и особенности жизни во Франции. Мы замечательно провели время. Огромное спасибо! Монпелье навсегда останется в наших сердцах!

    Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!Потрясающая экскурсия, однозначно рекомендую!
  • А
    Александра
    8 октября 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Это была шикарная экскурсия! Прошло несколько месяцев, помню ее до сих пор!
  • N
    Natalia
    6 июля 2024
    Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
    Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась! Спасибо Полине большое за компанию и за рекомендации!
    Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!Было очень интересно! Полину как гида рекоменду однозначно! Провела замечательный день, винная дегустация мне очень понравилась!

Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Дегустационные туры»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Монпелье - на живописную французскую винодельню
  2. Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
  3. Вкусы и ароматы Монпелье - гастрономический променад
Сколько стоит экскурсия по Монпелье в феврале 2025
Сейчас в Монпелье в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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