1 чел. По популярности Пешая 2 часа 14 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Монпелье - открыть настоящую Южную Францию Погрузитесь в атмосферу Монпелье, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь местными деликатесами. Откройте тайны Южной Франции Начало: На площади Комедии «В церкви Святого Роха услышите легенду о покровителе города Монпелье» от €80 за всё до 6 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Средневековый шарм и вино французского юга (18+) Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса «Мы осмотрим кафедральный собор Святого Петра и самый старый медицинский университет Европы» €250 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная Вкусы и ароматы Монпелье Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом Начало: На площади Комеди «Церковь Святого Роха — вы познакомитесь с необычной местной традицией и выясните, почему эту церковь называют «собачьей»» €100 за человека Другие экскурсии Монпелье Последние отзывы на экскурсии Е Елена Средневековый шарм и вино французского юга (18+) читать дальше и реализовала более, чем на 100% с моей точки зрения Мария - один из лучших гидов, которые мне встретились 20й период активных путешествий. Знания о регионе, выключенность в организацию экскурсии, сонастройка с моими ожиданиями и предложения дополнительных вариантов знакомства с регионом Мария подготовила

