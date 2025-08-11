Найдено 3 экскурсии в категории « Обзорные » в Монпелье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Средневековый шарм и вино французского юга (18+) Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса «Знакомство с местным стилем жизни будет неполным, если вы не попробуете локальные вина» €250 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Эг Морт: крепость и фламинго Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго Начало: У башни Констанс «Вы полюбуетесь видами, увидите башню Констанс и главный храм, прогуляетесь по уютным улочкам и познакомитесь с продукцией ремесленников» €250 за всё до 10 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная Вкусы и ароматы Монпелье Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом Начало: На площади Комеди «Церковь Святого Роха — вы познакомитесь с необычной местной традицией и выясните, почему эту церковь называют «собачьей»» €100 за человека Другие экскурсии Монпелье Последние отзывы на экскурсии Е Елена Средневековый шарм и вино французского юга (18+) читать дальше и реализовала более, чем на 100% с моей точки зрения Мария - один из лучших гидов, которые мне встретились 20й период активных путешествий. Знания о регионе, выключенность в организацию экскурсии, сонастройка с моими ожиданиями и предложения дополнительных вариантов знакомства с регионом Мария подготовила

В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Монпелье в декабре 2025 Сейчас в Монпелье в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5

