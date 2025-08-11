Индивидуальная
до 10 чел.
Средневековый шарм и вино французского юга (18+)
Откройте для себя Монпелье: город, где средневековая архитектура встречается с современностью. Погрузитесь в атмосферу, полную истории и вкуса
«Знакомство с местным стилем жизни будет неполным, если вы не попробуете локальные вина»
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Эг Морт: крепость и фламинго
Исследуйте средневековую крепость Эг Морт, где король Людовик IX начинал крестовые походы. Откройте для себя солончаки и розовых фламинго
Начало: У башни Констанс
«Вы полюбуетесь видами, увидите башню Констанс и главный храм, прогуляетесь по уютным улочкам и познакомитесь с продукцией ремесленников»
9 янв в 10:00
10 янв в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Вкусы и ароматы Монпелье
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Монпелье, где вас ждут кофе, круассаны, шоколад и вино. Узнайте, что связывает город с Франсуа Рабле и Маркизом де Садом
Начало: На площади Комеди
«Церковь Святого Роха — вы познакомитесь с необычной местной традицией и выясните, почему эту церковь называют «собачьей»»
11 дек в 11:30
17 дек в 09:30
€100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена11 августа 2025Знания о регионе, выключенность в организацию экскурсии, сонастройка с моими ожиданиями и предложения дополнительных вариантов знакомства с регионом Мария подготовила
Ответы на вопросы от путешественников по Монпелье в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Монпелье
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Монпелье в декабре 2025
Сейчас в Монпелье в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Изучение достопримечательностей города Монпелье нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Монпелье много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке