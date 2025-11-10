Грасс, расположенный в 30 км от Ниццы, является настоящей парфюмерной столицей мира.
Здесь находятся знаменитые фабрики Галимар, Фрагонар и Молинар, где можно увидеть процесс создания ароматов.
История города связана с итальянскими ремесленниками
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Уникальная история парфюмерии
- 🏛 Посещение музеев и фабрик
- 🌟 Изучение секретов ароматов
- 🛍 Покупка эксклюзивных духов
- 🕰 Погружение в атмосферу XVI века
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Международный музей парфюмерии
- Фабрика Галимар
- Фабрика Фрагонар
- Фабрика Молинар
Описание экскурсииВ городе находится Международный музей парфюмерии, а также крупные парфюмерные фабрики знаменитых местных династий — Галимар (Galimard), Фрагонар (Fragonard) и Молинар (Molinard). Каждая парфюмерная фабрика имеет небольшой музей собственной истории, открытые для посещений производственные цеха и магазины готовой продукции. Трудятся в городе и мелкие мастера-парфюмеры. История парфюмерного производства в Грассе насчитывает уже более четырех веков. В XVI веке сюда переселились ремесленники из Италии, изготовлявшие кожаные перчатки. По итальянской моде они пропитывали перчатки душистыми веществами для придания приятного запаха. Если раньше в Грассе производилось в основном сырье для парфюмерии, теперь здесь производятся самые изысканные духи и, более того, именно здесь рождается европейская «парфюмерная мода».
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Обед.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Ниццы
