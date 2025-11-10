Мои заказы

Грасс - столица парфюмерии

Посетите город, где создаются лучшие ароматы. Грасс - это не только фабрики и музеи, но и уникальная история парфюмерии
Грасс, расположенный в 30 км от Ниццы, является настоящей парфюмерной столицей мира.

Здесь находятся знаменитые фабрики Галимар, Фрагонар и Молинар, где можно увидеть процесс создания ароматов.

История города связана с итальянскими ремесленниками
XVI века, которые начали традицию пропитывания перчаток душистыми веществами. Сегодня Грасс производит изысканные духи и задаёт европейскую парфюмерную моду.

Экскурсия включает посещение Международного музея парфюмерии и фабрик, где можно узнать о секретах создания ароматов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальная история парфюмерии
  • 🏛 Посещение музеев и фабрик
  • 🌟 Изучение секретов ароматов
  • 🛍 Покупка эксклюзивных духов
  • 🕰 Погружение в атмосферу XVI века
Что можно увидеть

  • Международный музей парфюмерии
  • Фабрика Галимар
  • Фабрика Фрагонар
  • Фабрика Молинар

Описание экскурсии

В городе находится Международный музей парфюмерии, а также крупные парфюмерные фабрики знаменитых местных династий — Галимар (Galimard), Фрагонар (Fragonard) и Молинар (Molinard). Каждая парфюмерная фабрика имеет небольшой музей собственной истории, открытые для посещений производственные цеха и магазины готовой продукции. Трудятся в городе и мелкие мастера-парфюмеры. История парфюмерного производства в Грассе насчитывает уже более четырех веков. В XVI веке сюда переселились ремесленники из Италии, изготовлявшие кожаные перчатки. По итальянской моде они пропитывали перчатки душистыми веществами для придания приятного запаха. Если раньше в Грассе производилось в основном сырье для парфюмерии, теперь здесь производятся самые изысканные духи и, более того, именно здесь рождается европейская «парфюмерная мода».

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Обед.
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Ниццы

