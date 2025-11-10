Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Здесь находятся знаменитые фабрики Галимар, Фрагонар и Молинар, где можно увидеть процесс создания ароматов.



История города связана с итальянскими ремесленниками читать дальше XVI века, которые начали традицию пропитывания перчаток душистыми веществами. Сегодня Грасс производит изысканные духи и задаёт европейскую парфюмерную моду.



Экскурсия включает посещение Международного музея парфюмерии и фабрик, где можно узнать о секретах создания ароматов

🏛 Посещение музеев и фабрик

🌟 Изучение секретов ароматов

🛍 Покупка эксклюзивных духов

🕰 Погружение в атмосферу XVI века

Что можно увидеть Международный музей парфюмерии

Фабрика Галимар

Фабрика Фрагонар

Фабрика Молинар

Описание экскурсии В городе находится Международный музей парфюмерии, а также крупные парфюмерные фабрики знаменитых местных династий — Галимар (Galimard), Фрагонар (Fragonard) и Молинар (Molinard). Каждая парфюмерная фабрика имеет небольшой музей собственной истории, открытые для посещений производственные цеха и магазины готовой продукции. Трудятся в городе и мелкие мастера-парфюмеры. История парфюмерного производства в Грассе насчитывает уже более четырех веков. В XVI веке сюда переселились ремесленники из Италии, изготовлявшие кожаные перчатки. По итальянской моде они пропитывали перчатки душистыми веществами для придания приятного запаха. Если раньше в Грассе производилось в основном сырье для парфюмерии, теперь здесь производятся самые изысканные духи и, более того, именно здесь рождается европейская «парфюмерная мода».

