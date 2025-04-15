Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Грассу, Гурдону и Сен-Поль-де-Венс
Посетите парфюмерную фабрику Fragonard в Грассе, насладитесь видами Гурдона и прогуляйтесь по улицам Сен-Поль-де-Венс, где жили знаменитые художники
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€499 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в средневековье
Уникальная экскурсия по Провансу: средневековые улочки, знаменитые галереи и секреты парфюмерии ждут вас в Сен-Поль-де-Ванс и Грассе
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€550 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Грасс - столица парфюмерии
Грасс, расположенный недалеко от Ниццы, славится своими парфюмерными традициями. Посетите фабрики и музеи, чтобы погрузиться в мир ароматов
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
€370 за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Грасс»
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