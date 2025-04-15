Найдено 3 экскурсии в категории « Грасс » в Ницце на русском языке, цены от €370. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

1 чел. По популярности 5 часов Индивидуальная до 1 чел. Индивидуальная экскурсия по Грассу, Гурдону и Сен-Поль-де-Венс Посетите парфюмерную фабрику Fragonard в Грассе, насладитесь видами Гурдона и прогуляйтесь по улицам Сен-Поль-де-Венс, где жили знаменитые художники Начало: Гостиница или адрес в Ницце Расписание: Ежедневно €499 за экскурсию 6 часов Индивидуальная до 1 чел. Путешествие в средневековье Уникальная экскурсия по Провансу: средневековые улочки, знаменитые галереи и секреты парфюмерии ждут вас в Сен-Поль-де-Ванс и Грассе Начало: Отель, в котором вы остановились Расписание: По договоренности €550 за экскурсию 4 часа Индивидуальная до 1 чел. Грасс - столица парфюмерии Грасс, расположенный недалеко от Ниццы, славится своими парфюмерными традициями. Посетите фабрики и музеи, чтобы погрузиться в мир ароматов Начало: Отель, в котором вы остановились Расписание: По договоренности €370 за экскурсию Другие экскурсии Ниццы

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Грасс»

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