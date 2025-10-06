Maria проводит ещё 2 экскурсии

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для посещения Грасса и Мужена. В это время можно насладиться ароматами цветов и атмосферой городов, а также комфортно прогуляться по улицам и музеям.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей Фрагонар
Кафедральный собор Нотр-Дам-дю-Пюи
Работы Рубенса
Выставка искусства под открытым небом
Музей Пикассо
Описание экскурсии
Из Ниццы — в прекрасный Грасс, «Рим ароматов»
В живописном городке, где происходят события «Парфюмера», вы прогуляетесь любимыми тропами Бунина и Рубенса и услышите, какой путь прошел Грасс от заброшенной деревушки до центра мирового производства духов. Я расскажу о находчивых средневековых ремесленниках, первых парфюмерных заводах и сумасшедшем успехе продукции, которая поставлялась во все уголки Европы. В музее Фрагонар вы познакомитесь с тонкостями создания ароматов, узнаете о различных эссенциях и выжимках цветов. А также посетите кафедральный собор Нотр-Дам-дю-Пюи, где рассмотрите три последние прижизненные работы Рубенса. И все это время вас будут сопровождать прекрасные виды и атмосфера — город расположен на холмах, а в воздухе неизменно витают ароматы цветов и лаванды.
Мужен — выставка искусства под открытым небом
Приятным бонусом станет посещение тихого, уютного городка, спланированного в форме ракушки, где черпали вдохновение многие художники-импрессионисты. На улицах вы увидите работы современных мастеров и понаблюдаете за их творческим процессом, узнаете о периоде, когда здесь гостил Пабло Пикассо, его встрече с фотографом Андре Вилье и музее, где выставлены снимки художника. А по пути сможете присмотреть себе оригинальные изделия, которые украсят ваш интерьер.
Во время прогулки по Грассу я также подскажу, где можно составить свою композицию ароматов и как грамотно спланировать это мероприятие.
Организационные детали
Трансфер и посещение музея парфюмерии Фрагонар включены в стоимость
Экскурсия начинается утром, так как важно успеть посетить собор (он закрывается в 12:00)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 747 туристов
С 2012 года я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
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1
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А
Анна
Мы шикарно съездили с Марией и водителем Иваном. Отличная прогулка, комфортная машина. Красивые виды по дороге, интересный рассказ. Все было организовано великолепно!
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Марина
От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете того, что она вам расскажет и покажет. Помимо всего этого, Мария обаятельный и очень жизнерадостный, светлый, эрудированный человек, благодаря которому вы ещё сильнее влюбитесь в Лазурный берег!
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А
Анна
Спасибо большое Марии за чудесную экскурсию. Мария -замечательный, знающий, образованный человек. Поездка в Грасс превзошла все наши ожидания. Узнали много интересного, окунулись в море ароматов, побывали в городке художников. Кто любит историю и искусство-вам к Марии.
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С
Сергей
Брал экскурсию для своих родителей, они остались очень довольны
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Надежда
Мария супер рассказчик, нам очень понравилось!!
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К
Ксения
Мария удивительной энергетики рассказчик!
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