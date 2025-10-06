Maria проводит ещё 2 экскурсии

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для посещения Грасса и Мужена. В это время можно насладиться ароматами цветов и атмосферой городов, а также комфортно прогуляться по улицам и музеям.

Вас ждет незабываемое путешествие в Грасс, знаменитый своей парфюмерной историей, которая оживает на страницах романа Зюскинда.Прогуливаясь по улочкам, насыщенным ароматами эссенций, вы окунетесь в историю парфюмерии от Средневековья до наших

дней. Музей Фрагонар раскроет перед вами секреты создания ароматов, а экспозиция последних работ Рубенса в кафедральном соборе Нотр-Дам-дю-Пюи позволит прикоснуться к искусству. Дополнит ваше путешествие посещение Мужена, где каждая улица и каждый уголок хранят в себе дух творчества и искусства. Трансфер из Ниццы и входные билеты в музей Фрагонар уже включены в стоимость, что делает эту экскурсию не только познавательной, но и удобной для каждого гостя

Описание экскурсии

Из Ниццы — в прекрасный Грасс, «Рим ароматов»

В живописном городке, где происходят события «Парфюмера», вы прогуляетесь любимыми тропами Бунина и Рубенса и услышите, какой путь прошел Грасс от заброшенной деревушки до центра мирового производства духов. Я расскажу о находчивых средневековых ремесленниках, первых парфюмерных заводах и сумасшедшем успехе продукции, которая поставлялась во все уголки Европы. В музее Фрагонар вы познакомитесь с тонкостями создания ароматов, узнаете о различных эссенциях и выжимках цветов. А также посетите кафедральный собор Нотр-Дам-дю-Пюи, где рассмотрите три последние прижизненные работы Рубенса. И все это время вас будут сопровождать прекрасные виды и атмосфера — город расположен на холмах, а в воздухе неизменно витают ароматы цветов и лаванды.

Мужен — выставка искусства под открытым небом

Приятным бонусом станет посещение тихого, уютного городка, спланированного в форме ракушки, где черпали вдохновение многие художники-импрессионисты. На улицах вы увидите работы современных мастеров и понаблюдаете за их творческим процессом, узнаете о периоде, когда здесь гостил Пабло Пикассо, его встрече с фотографом Андре Вилье и музее, где выставлены снимки художника. А по пути сможете присмотреть себе оригинальные изделия, которые украсят ваш интерьер.

Во время прогулки по Грассу я также подскажу, где можно составить свою композицию ароматов и как грамотно спланировать это мероприятие.

Организационные детали