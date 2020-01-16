Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа

Путешествие во времени: экскурсия в развалины замка Кастелло в Дольчеаккуа

5
1 отзыв
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится в мини-группе до 7ми человек.
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа

Что вас ожидает:

  • Ментон
  • Замок Дольчеаккуа
  • Развалины Кастелло
  • Замок Дориа
  • Сан-Ремо
  • Храм Христа Спасителя
  • Вилла Альфреда Нобеля
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Итальянская лигурия - самый маленький, но удивительно красивый регион Италии, расположенный на самой границе с Францией.

На этой экскурсии вы увидите пограничные города и сможете побывать в самой Италии - и все это за один день!

Ментон считается последним французским городом, расположенным непосредственно у границы Италии. Его называют столицей лимонов - и не зря. Множество парков с лимонными рощами превращают его в изображение с сувенирной открытке. В Ментоне мы прогуляемся по городу и посетим один из его знаменитых парков.

Дольчеаккуа многие называют в списке самых красивых мест Италии. Мы увидим замок Кастелло, который вдохновил Клода Мане на одну из самых знаменитых его картин -"Замок Дольчеаккуа". Вы увидите руины замка и услышите легенду об одном из его владельцев - маркизе, одержимом страстью к девушкам.

Сан-Ремо издавна был одним из любимых мест отдыха русской аристократии - сюда часто приезжала даже великая императрица Александра Романова. Вас ждет прогулка по красивейшему побережью, крепость, бывшую в свое время донжоном, городское казино, виллу знаменитого ученого Альфреда Нобеля и Храм Христа спасителя.

Программа

Ментон - "столицу лимонов"- последний французский город перед Италией, Замок Дольчеаккуа, в честь которого Моне написал свою известную картину, развалины Кастелло, где создан музей, Замок Дориа, Сан-Ремо, Храм Христа Спасителя, виллу Альфреда Нобеля.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ю
16 янв 2020
Замечательная экскурсия. Каждый город прекрасен. И Ментон с садом, и Сан-Ремо. А Дольчеаккуа вообще восторг. Спасибо Владимиру за прекрасно проведенное время.

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Можно с детьми
На весь день
История и культура

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