Итальянская лигурия - самый маленький, но удивительно красивый регион Италии, расположенный на самой границе с Францией.

На этой экскурсии вы увидите пограничные города и сможете побывать в самой Италии - и все это за один день!

Ментон считается последним французским городом, расположенным непосредственно у границы Италии. Его называют столицей лимонов - и не зря. Множество парков с лимонными рощами превращают его в изображение с сувенирной открытке. В Ментоне мы прогуляемся по городу и посетим один из его знаменитых парков.

Дольчеаккуа многие называют в списке самых красивых мест Италии. Мы увидим замок Кастелло, который вдохновил Клода Мане на одну из самых знаменитых его картин -"Замок Дольчеаккуа". Вы увидите руины замка и услышите легенду об одном из его владельцев - маркизе, одержимом страстью к девушкам.

Сан-Ремо издавна был одним из любимых мест отдыха русской аристократии - сюда часто приезжала даже великая императрица Александра Романова. Вас ждет прогулка по красивейшему побережью, крепость, бывшую в свое время донжоном, городское казино, виллу знаменитого ученого Альфреда Нобеля и Храм Христа спасителя.