Путешествие во времени: экскурсия в развалины замка Кастелло в Дольчеаккуа
Что вас ожидает:
- Ментон
- Замок Дольчеаккуа
- Развалины Кастелло
- Замок Дориа
- Сан-Ремо
- Храм Христа Спасителя
- Вилла Альфреда Нобеля
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Итальянская лигурия - самый маленький, но удивительно красивый регион Италии, расположенный на самой границе с Францией.
На этой экскурсии вы увидите пограничные города и сможете побывать в самой Италии - и все это за один день!
Ментон считается последним французским городом, расположенным непосредственно у границы Италии. Его называют столицей лимонов - и не зря. Множество парков с лимонными рощами превращают его в изображение с сувенирной открытке. В Ментоне мы прогуляемся по городу и посетим один из его знаменитых парков.
Дольчеаккуа многие называют в списке самых красивых мест Италии. Мы увидим замок Кастелло, который вдохновил Клода Мане на одну из самых знаменитых его картин -"Замок Дольчеаккуа". Вы увидите руины замка и услышите легенду об одном из его владельцев - маркизе, одержимом страстью к девушкам.
Сан-Ремо издавна был одним из любимых мест отдыха русской аристократии - сюда часто приезжала даже великая императрица Александра Романова. Вас ждет прогулка по красивейшему побережью, крепость, бывшую в свое время донжоном, городское казино, виллу знаменитого ученого Альфреда Нобеля и Храм Христа спасителя.
Программа
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.