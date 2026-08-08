6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Представьте себе город, где история оживает на каждом шагу, а культурное наследие сливается с современностью.
Экскурсия "О Ницце - с интересом и любовью" приглашает вас на незабываемое путешествие по Старому и читать дальшеуменьшить
Новому центру Ниццы.
Вы узнаете, как город менял свою принадлежность и культуру, откроете для себя связь Ниццы с знаменитыми машинами Мерседес и погрузитесь в повседневную жизнь местных жителей, узнав о их доходах и расходах.
Мы расскажем вам о ниццианских деликатесах, которые стоит попробовать, и поделимся секретами, где найти лучшие морепродукты в городе.
Ваш гид откроет перед вами великолепие города, начиная с площади Массена, где новаторские идеи Жауме Пленса воплощаются в жизнь, и заканчивая Английской набережной с её дворцами начала XX века и завораживающими историями.
Почувствуйте себя на "ты" с Ниццей, открывая новые интересные факты о городе, и позвольте себе насладиться итальянским капучино, вкуснейшей пиццей и свежайшими морепродуктами, следуя рекомендациям вашего гида
Лучшее время для посещения Ниццы - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море идеально для купания. В апреле, мае и октябре также можно насладиться приятным климатом, но стоит учесть, что в это время могут быть прохладные вечера. В зимние месяцы, с ноября по март, погода более прохладная, но всё же позволяет насладиться прогулками по городу без толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Массена
Первая русская церковь в Западной Европе
Английская набережная
Дворцы начала XX века
Исторический центр
Описание экскурсии
Все великолепие города
Мы начнем экскурсию в самом сердце Ниццы — на площади Массена, где я расскажу о новаторских идеях каталонского скульптора Жауме Пленса. Следом вы погуляете по Новому городу, где проникнетесь современной динамичной атмосферой в декорациях зданий «бель эпок» и увидите первую русскую церковь в Западной Европе. А в историческом центре почувствуете себя в маленьком итальянском городе с внутренними двориками, аркадами, цветочными и рыбными рынками. В завершение рассмотрите дворцы начала XX века на Английской набережной и узнаете связанные с ними занимательные легенды и авантюрные истории.
С Ниццей на «ты»
Я нахожусь в постоянном поиске новой информации, поэтому вы услышите только по-настоящему интересные факты о Ницце: почему в Старом городе свежо даже в самый жаркий день, с чего началась русская иммиграция и сколько «белых эмигрантов» приняла Франция, как связана Ницца с императорской семьей и какие налоги платят горожане. Кроме того, я с удовольствием поделюсь «паролями и явками» местного жителя: где начать утро с настоящего итальянского капучино и хрустящего круассана, пообедать вкуснейшей пиццей, насладится коктейлем на терассе с чудесным видом и завершить день ужином из свежайших морепродуктов.
Организационные детали
Я всегда прислушиваюсь к путешественникам и предпочитаю индивидуальный подход к ритму и пожеланиям каждого
Я открыта для ваших вопросов и предложений
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Place Massena, фонтан Солнце
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лара — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 464 туристов
Я лицензированный гид и с 2010 г. живу на Лазурном Берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Именно здесь я получила степень читать дальшеуменьшить
магистра по туризму и неоценимый опыт работы в департаменте туризма города Ниццы. Кроме того, моя многонациональная семья обогатила меня новыми знаниями.
Всё это помогло мне найти свое призвание — сегодня я с энтузиазмом знакомлю путешественников с потрясающими местами, культурой Франции, занимательными фактами и раскрываю секреты обыденной жизни местного населения.
Если вы ищете нескучные, живые, экскурсии обязательно записывайтесь ко мне!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
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3
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2
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Е
Елена
Благодарим Лару за интересную экскурсию)))
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А
Айгуль
Отличная экскурсия! Очень интересно и очень познавательно, время экскурсии пролетело легко и незаметно! Однозначно рекомендую! Ларе большая благодарность за позитив и хорошее настроение!
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Nikita
Ребята, это 10 из 10!
Я долго выбирал гида и хотел узнать Ниццу «изнутри», почувствовать душу и характер города, с этим отлично справилась Лара. Нет перегруза датами, только живые факты и читать дальшеуменьшить
интересные истории буквально на каждом шагу города. Маршрут грамотно построен, и этого времени хватает идеально, чтобы закрыть все гештальты. Лара помогла, дав советы по заведениям для обедов/ужинов, покупок подарков и пр, ее знания как местного жителя здесь очень помогли.
Очень рекомендую, берите экскурсию и ни о чем не пожалеете. Обращусь к Ларе еще не раз, когда снова буду приезжать.
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Юлия
Огромное спасибо Ларе за экскурсию! Это было невероятно интересно и познавательно!!! 2,5 часа пролетели незаметно! и огромное спасибо за список вкусных и калоритных ресторанчиков!!!)
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И
Ирина
Отличная, очень интересная экскурсия! Огромное спасибо Ларе - с прекрасной энергией, позитивная, легкая! Время пролетело незаметно. Очень интересная подача информации в увлекательной прогулке! Еще раз благодарим! Сын тоже в восторге❤️❤️❤️
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A
Ashot
Отличная стартовая обзорная экскурсия, чтобы узнать про Ниццу и его жителей
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