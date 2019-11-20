6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Все великолепие города

Мы начнем экскурсию в самом сердце Ниццы — на площади Массена, где я расскажу о новаторских идеях каталонского скульптора Жауме Пленса. Следом вы погуляете по Новому городу, где проникнетесь современной динамичной атмосферой в декорациях зданий «бель эпок» и увидите первую русскую церковь в Западной Европе. А в историческом центре почувствуете себя в маленьком итальянском городе с внутренними двориками, аркадами, цветочными и рыбными рынками. В завершение рассмотрите дворцы начала XX века на Английской набережной и узнаете связанные с ними занимательные легенды и авантюрные истории.

С Ниццей на «ты»

Я нахожусь в постоянном поиске новой информации, поэтому вы услышите только по-настоящему интересные факты о Ницце: почему в Старом городе свежо даже в самый жаркий день, с чего началась русская иммиграция и сколько «белых эмигрантов» приняла Франция, как связана Ницца с императорской семьей и какие налоги платят горожане. Кроме того, я с удовольствием поделюсь «паролями и явками» местного жителя: где начать утро с настоящего итальянского капучино и хрустящего круассана, пообедать вкуснейшей пиццей, насладится коктейлем на терассе с чудесным видом и завершить день ужином из свежайших морепродуктов.