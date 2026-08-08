6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе город, где история оживает на каждом шагу, а культурное наследие сливается с современностью.Экскурсия "О Ницце - с интересом и любовью" приглашает вас на незабываемое путешествие по Старому и

Новому центру Ниццы. Вы узнаете, как город менял свою принадлежность и культуру, откроете для себя связь Ниццы с знаменитыми машинами Мерседес и погрузитесь в повседневную жизнь местных жителей, узнав о их доходах и расходах. Мы расскажем вам о ниццианских деликатесах, которые стоит попробовать, и поделимся секретами, где найти лучшие морепродукты в городе. Ваш гид откроет перед вами великолепие города, начиная с площади Массена, где новаторские идеи Жауме Пленса воплощаются в жизнь, и заканчивая Английской набережной с её дворцами начала XX века и завораживающими историями. Почувствуйте себя на "ты" с Ниццей, открывая новые интересные факты о городе, и позвольте себе насладиться итальянским капучино, вкуснейшей пиццей и свежайшими морепродуктами, следуя рекомендациям вашего гида

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ниццы - с июня по сентябрь, когда погода тёплая и солнечная, а море идеально для купания. В апреле, мае и октябре также можно насладиться приятным климатом, но стоит учесть, что в это время могут быть прохладные вечера. В зимние месяцы, с ноября по март, погода более прохладная, но всё же позволяет насладиться прогулками по городу без толп туристов.

Сейчас август — это идеальное время.