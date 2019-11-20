6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. О Ницце — с интересом и любовью!

История, культура и достопримечательности солнечного города на обзорной экскурсии

Лара
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Лара – ваш гид
Вы увидите все знаковые места Старого и Нового центра и узнаете, как Ницца превратилась из итальянского во французский город и навсегда изменила историю Ривьеры.

Кроме того, я раскрою, что связывает Ниццу и машины Мерседес, сколько зарабатывают и на что тратят деньги местные жители, какие ниццианские деликатесы стоит попробовать и где подают лучшие морепродукты.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча Place Massena, фонтан Солнце
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У этой экскурсии6 отзывов
5
О Ницце — с интересом и любовью!
О Ницце — с интересом и любовью!

Что вас ожидает

Все великолепие города
Мы начнем экскурсию в самом сердце Ниццы — на площади Массена, где я расскажу о новаторских идеях каталонского скульптора Жауме Пленса. Следом вы погуляете по Новому городу, где проникнетесь современной динамичной атмосферой в декорациях зданий «бель эпок» и увидите первую русскую церковь в Западной Европе. А в историческом центре почувствуете себя в маленьком итальянском городе с внутренними двориками, аркадами, цветочными и рыбными рынками. В завершение рассмотрите дворцы начала XX века на Английской набережной и узнаете связанные с ними занимательные легенды и авантюрные истории.

С Ниццей на «ты»
Я нахожусь в постоянном поиске новой информации, поэтому вы услышите только по-настоящему интересные факты о Ницце: почему в Старом городе свежо даже в самый жаркий день, с чего началась русская иммиграция и сколько «белых эмигрантов» приняла Франция, как связана Ницца с императорской семьей и какие налоги платят горожане. Кроме того, я с удовольствием поделюсь «паролями и явками» местного жителя: где начать утро с настоящего итальянского капучино и хрустящего круассана, пообедать вкуснейшей пиццей, насладится коктейлем на терассе с чудесным видом и завершить день ужином из свежайших морепродуктов.

Организационные детали

  • Я всегда прислушиваюсь к путешественникам и предпочитаю индивидуальный подход к ритму и пожеланиям каждого
  • Я открыта для ваших вопросов и предложений
О Ницце — с интересом и любовью!
О Ницце — с интересом и любовью!
О Ницце — с интересом и любовью!
О Ницце — с интересом и любовью!
О Ницце — с интересом и любовью!
О Ницце — с интересом и любовью!
О Ницце — с интересом и любовью!
О Ницце — с интересом и любовью!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Place Massena, фонтан Солнце.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Лара
Лара
Здравствуйте! Меня зовут Лара. Мне 30 лет, из которых первые 20 я прожила в Москве, а следующие 10 во Франции, на Лазурном берегу. За это время я изучила и полюбила этот регион, он стал для меня родным. Кроме того, меня обогатила новыми знаниями моя многонациональная семья. А степень магистра и опыт работы в области туризма помогли найти свое призвание — сегодня я с энтузиазмом знакомлю путешественников с потрясающими местами, занимательными фактами и обыденной жизнью местного населения.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 ноября 2019
Вчера у нас была увлекательная экскурсия по Ницце с замечательным гидом Ларой. Она профессионал своего дела. Мы были с двумя детьми, но это ни сколько не помешало нам узнать много интересного об этом городе, и самое главное , что это совершенно не смутило Лару и она терпеливо повторяла информацию, если мы вдруг отвлекались. Спасибо огромное ей за чудесную прогулку по Ницце!
17 сентября 2019
Мы отдыхали в Лигурии и заказали экскурсию буквально за день. Гид ответила в течении часа, согласовали время и посоветовала, где лучше припарковаться. Следуя инструкциям нашли парковку без труда. Лара пришла к месту встречи точно в назначенное время. Очень приятная, улыбчивая, с чувством юмора. Узнали про Ниццу интересные исторические факты. Оказалось, что именно здесь произошло несколько нетривиальных событий. Вроде бы неторопливо прогуливались по городу, а два часа пролетели мгновенно. Но мы даже успели выпить по чашечке кофе с настоящими макарони в уютном кафе, с неподражаемым французским интерьером. Осталось очень приятное, теплое впечатление от Ниццы, благодаря нашему гиду. Спасибо за экскурсию, Лара!
13 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Наш Гид Лара очень интересно рассказывает, на одном дыхании👍
7 сентября 2019
Добрый день,
Экскурсией очень довольны. За два часа, которые были отведены нами на короткую экскурсию, мы получили общее представление о городе с историческим экскурсом и современными реалиями. Мы не были перегружены обилием исторических фактов. Гид Лара - очень приятный в общении человек.
Не пожалеете времени и денег.
Наталья
6 сентября 2019
Это была самая замечательная экскурсия, которую можно было бы представить! Очень интересно, увлекательно, легко и весело! Нас было 5 человек и от всех нас наивысшая похвала Ларе))
Спасибо огромное, что открыли для нас город и дали только бесценных советов: куда сходить, что поесть и что купить на сувениры!
Мы все в восторге от вас и от нашей прогулки :)
Советуем от всего сердца! Лучшая экскурсия!
26 августа 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. По мимо сухих фактов Лара раскапывала много интересных историй о местах которые посещали. После Экскурсии Лара посоветовала отличный ресторан в Ницце и много дала рекомендаций о побережье.
Рекомендуем 👌

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