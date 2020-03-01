Владимир проводит ещё 3 экскурсии

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию

Красота и история яркого Ментона, средневекового Дольчеаква и пленительного Сан-Ремо

Владимир
Задать вопрос
Владимир – экскурсионное агентство
В этом путешествии соединились идиллические пейзажи и рассказы о биографии солнечной Лигурии, город с полотна Моне и любимый курорт русской императрицы, воспоминания о музыкальном фестивале и тайны старинного замка.

За один день вы влюбитесь в этот кусочек Италии на нашей комфортной и познавательной экскурсии!
109 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля в Ницце
Забронировать экскурсию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию

Что вас ожидает

Ментон — город с оранжевым настроением
Наша первая остановка — последний французский городок перед границей с Италией. Ментон называют столицей лимонов: его климат благоприятен для цитрусовых, и каждый год здесь проводят фестиваль скульптур из апельсинов и лимонов. Улочки Ментона поддерживают его «репутацию»: гуляя по ним, вы увидите много желтых и оранжевых домов с открыток. А еще посетите живописный парк, летний сад принцев Монако.

Дольчеаква — средневековый городок из-под кисти Клода Моне
Здесь вдохновленный художник написал картину «Замок Дольчеаква». Вы увидите мост и кастелло Дориа своими глазами, а по желанию и за дополнительную плату посетите замок внутри. Гид расскажет таинственную легенду о страстном маркизе и объяснит, что такое арки влюблённых.

Музыкальный Сан-Ремо
Наша третья цель — любимое место отдыха русской аристократии и город, принимающий легендарный фестиваль итальянской музыки. Вы увидите здание, где он проходит, купола храма Христа Спасителя среди пальм, форт-донжон 18 века и виллу Альфреда Нобеля. Кроме того, в Сан-Ремо у вас будет время, чтобы оценить настоящую лигурийскую кухню.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Экскурсия проводится для группы от 2х человек. Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия.
  • Мы заберем вас из отеля и отвезем обратно после экскурсии
  • Мы не посещаем музеи
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Ниццы включен в стоимость экскурсии
  • Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке.
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля в Ницце.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Владимир
Владимир
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Владимир проводит ещё 3 экскурсии

Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережьяНицца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережьяНицца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
69 за человека
5 часов
6 отзывов
Посетить города Французской ривьеры, заглянуть на парфюмерную фабрику и насладиться лучшими видами
Форт XVI века, старинная церковь и Княжеский дворец — вы познакомитесь с историей городков восточной части Лазурного побережья и проникнитесь духом Средневековья. Известный парфюмерный дом откроет свои двери и поделится секретами составления ароматических композиций. А живописные панорамы станут украшением нашей поездки.
Большое путешествие по Лазурному побережьюБольшое путешествие по Лазурному побережьюБольшое путешествие по Лазурному побережью
109 за человека
9 часов
Ницца, Эз, Монако, Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: красота и история лучших уголков Ривьеры
За один день вы посетите сразу 9 городов! Все они расположены недалеко от друг от друга, поэтому каждому мы уделим достаточно времени. К востоку от Ниццы вы полюбуетесь фортом 16 века, побываете в музее ароматов Фрагонар и княжестве Монако. К западу — прикоснётесь к миру кино в Каннах, сфотографируете роскошные яхты в Антибе и очаруетесь средневековым Сен-Поль-де-Вансом.
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережьяКанны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережьяКанны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
69 за человека
5 часов
Продолжить знакомство с городами Французской ривьеры, пройти по следам актеров и художников
Красная дорожка Каннского кинофестиваля, белоснежные яхты в лазурной воде, средневековые лабиринты улочек – вы познакомитесь с городами западной части Лазурного берега и сделаете сказочные снимки. Найдете отпечатки рук любимых актеров, увидите форт 16 века, где заключили Наполеона, и поймете, что привлекало Пикассо и Шагала в крошечном Сен-Поль-де-Ванс.

Экскурсии по пригородам Ниццы

Шарм Лазурного БерегаШарм Лазурного БерегаШарм Лазурного Берега
416 за экскурсию
6 часов
25 отзывов
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Вы увидите все самые красивые и знаковые места Лазурного Берега, побываете в живописных деревушках, прекрасном княжестве Монако, в городе международных кинофестивалей – Каннах. Я познакомлю вас с историей знаменитого побережья, покажу самые интересные объекты и помогу погрузиться в особенную атмосферу роскоши и блаженства легендарного французского Средиземноморья.
Из Ниццы в бесподобный МонакоИз Ниццы в бесподобный МонакоИз Ниццы в бесподобный Монако
88 за человека
4 часа
1 отзыв
Познакомиться с визитными карточками и удивительной историей карликового государства
Роскошное княжество принимает не только тех, кто прибывает на частном самолете, яхте или Роллс-Ройсе, но и приехавших на обычном поезде из Ниццы, как мы с вами. Вы осмотрите главные символы Монако, услышите историю правящего рода Гримальди и принцессы Грейс Келли, узнаете о легендарном казино Монте-Карло и увидите трассу Формулы-1, где проходят одни из самых престижных гонок мира.
Все краски Монако!Все краски Монако!Все краски Монако!
150 за экскурсию
2 часа
Посетить знаковые места города-государства и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Монако — удивительное место, покрытое множеством слухов и тайн. Вы услышите его необычайную историю, увидите главные достопримечательности и тайные уголки и насладитесь шикарными пейзажами. Я помогу вам раскрыть мир княжества с разных сторон и ощутить его самобытный колорит.

Выбирайте и другие экскурсии в Ницце

За городомГрупповыеГастрономическиеСо скидкойИндивидуальныеИстория и архитектураВ другой городПешкомНеобычные маршрутыВсеОбзорныеНа автомобилеФотосессии