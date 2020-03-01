Владимир проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Ментон — город с оранжевым настроением

Наша первая остановка — последний французский городок перед границей с Италией. Ментон называют столицей лимонов: его климат благоприятен для цитрусовых, и каждый год здесь проводят фестиваль скульптур из апельсинов и лимонов. Улочки Ментона поддерживают его «репутацию»: гуляя по ним, вы увидите много желтых и оранжевых домов с открыток. А еще посетите живописный парк, летний сад принцев Монако.

Дольчеаква — средневековый городок из-под кисти Клода Моне

Здесь вдохновленный художник написал картину «Замок Дольчеаква». Вы увидите мост и кастелло Дориа своими глазами, а по желанию и за дополнительную плату посетите замок внутри. Гид расскажет таинственную легенду о страстном маркизе и объяснит, что такое арки влюблённых.

Музыкальный Сан-Ремо

Наша третья цель — любимое место отдыха русской аристократии и город, принимающий легендарный фестиваль итальянской музыки. Вы увидите здание, где он проходит, купола храма Христа Спасителя среди пальм, форт-донжон 18 века и виллу Альфреда Нобеля. Кроме того, в Сан-Ремо у вас будет время, чтобы оценить настоящую лигурийскую кухню.