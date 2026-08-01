Владимир проводит ещё 3 экскурсии

Это путешествие объединяет идиллические пейзажи и истории солнечной Лигурии.В Ментоне, столице лимонов, вы прогуляетесь по улочкам с желтыми и оранжевыми домами и посетите парк принцев Монако. В Дольчеаква увидите мост

и замок, вдохновившие Клода Моне, и услышите легенду о страстном маркизе. В Сан-Ремо, любимом курорте русской аристократии, насладитесь лигурийской кухней и увидите виллу Альфреда Нобеля. Комфортный трансфер из Ниццы и обратно включен в стоимость экскурсии. Это идеальный способ за один день влюбиться в этот кусочек Италии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ментон — город с оранжевым настроением

Наша первая остановка — последний французский городок перед границей с Италией. Ментон называют столицей лимонов: его климат благоприятен для цитрусовых, и каждый год здесь проводят фестиваль скульптур из апельсинов и лимонов. Улочки Ментона поддерживают его «репутацию»: гуляя по ним, вы увидите много желтых и оранжевых домов с открыток. А еще посетите живописный парк, летний сад принцев Монако.

Дольчеаква — средневековый городок из-под кисти Клода Моне

Здесь вдохновленный художник написал картину «Замок Дольчеаква». Вы увидите мост и кастелло Дориа своими глазами, а по желанию и за дополнительную плату посетите замок внутри. Гид расскажет таинственную легенду о страстном маркизе и объяснит, что такое арки влюблённых.

Музыкальный Сан-Ремо

Наша третья цель — любимое место отдыха русской аристократии и город, принимающий легендарный фестиваль итальянской музыки. Вы увидите здание, где он проходит, купола храма Христа Спасителя среди пальм, форт-донжон 18 века и виллу Альфреда Нобеля. Кроме того, в Сан-Ремо у вас будет время, чтобы оценить настоящую лигурийскую кухню.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия проходит на автомобиле

Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия

Мы заберём вас из отеля и отвезём обратно после экскурсии

Мы не посещаем музеи

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет