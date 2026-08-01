Владимир проводит ещё 3 экскурсии

Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Это путешествие объединяет идиллические пейзажи и истории солнечной Лигурии.
В Ментоне, столице лимонов, вы прогуляетесь по улочкам с желтыми и оранжевыми домами и посетите парк принцев Монако. В Дольчеаква увидите мост читать дальшеуменьшить
и замок, вдохновившие Клода Моне, и услышите легенду о страстном маркизе.
В Сан-Ремо, любимом курорте русской аристократии, насладитесь лигурийской кухней и увидите виллу Альфреда Нобеля. Комфортный трансфер из Ниццы и обратно включен в стоимость экскурсии. Это идеальный способ за один день влюбиться в этот кусочек Италии
Наша первая остановка — последний французский городок перед границей с Италией. Ментон называют столицей лимонов: его климат благоприятен для цитрусовых, и каждый год здесь проводят фестиваль скульптур из апельсинов и лимонов. Улочки Ментона поддерживают его «репутацию»: гуляя по ним, вы увидите много желтых и оранжевых домов с открыток. А еще посетите живописный парк, летний сад принцев Монако.
Здесь вдохновленный художник написал картину «Замок Дольчеаква». Вы увидите мост и кастелло Дориа своими глазами, а по желанию и за дополнительную плату посетите замок внутри. Гид расскажет таинственную легенду о страстном маркизе и объяснит, что такое арки влюблённых.
Музыкальный Сан-Ремо
Наша третья цель — любимое место отдыха русской аристократии и город, принимающий легендарный фестиваль итальянской музыки. Вы увидите здание, где он проходит, купола храма Христа Спасителя среди пальм, форт-донжон 18 века и виллу Альфреда Нобеля. Кроме того, в Сан-Ремо у вас будет время, чтобы оценить настоящую лигурийскую кухню.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия проходит на автомобиле
Пожалуйста, прежде чем оплатить заказ на 1 человека, уточняйте в переписке, состоится ли экскурсия
Мы заберём вас из отеля и отвезём обратно после экскурсии
Мы не посещаем музеи
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей профессиональной команды
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер из Ниццы включён в стоимость экскурсии
Если вы остановились в другом городе на Лазурном побережье, трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость уточняйте у гида в личной переписке
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Цена за человека если вы бронируете 3 места
€199
Цена за человека если вы бронируете 4 места
€175
Цена за человека если вы бронируете 5 мест
€159
Цена за человека если вы бронируете 6 мест
€133
Цена за человека если вы бронируете 7 мест
€114
Стандартный
€249
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Ницце
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 883 туристов
Меня зовут Владимир. Я представитель крупнейшей туристической компании на Лазурном Берегу. Вот уже более 10 лет наши гиды разрабатывают яркие и интересные маршруты и знакомят гостей с удивительными французскими городками. Ницца, Монако, Монте-Карло, Канны — вы побываете в лучших местах средиземноморского побережья и узнаете все о культуре, истории и традициях региона.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
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С
Светлана
Удивительная поездка, интересная и, одновременно, очень светлая. Гид Владимир очень интересно рассказывал об Италии, об итальянцах. Об истории этого удивительного региона. Я раньше бывала в Риме, но в Лигурии никогда читать дальшеуменьшить
не была. Было невероятно интересно! Нам также повело с погодой, было не жарко, а очень комфортно, Мне очень понравилось! Сан Ремо удивительный город, очень красивый. Оставил большое впечатление. Мы посмотрели русский православный собор и услышали его историю. Нам показали концертный зал, где проходит фестиваль итальянской песни, такое красивое, светлое место! Поездка была комфортная, машина удобная, с кондиционером. Впечатления от экскурсии очень положительные!
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А
Алия
Экскурсия очень понравилась. Интересно, информативно, увлекательно. Гид Владимир рассказывает живо, весело, приводит множество интересных подробностей. У Владимира прекрасное чувство юмора. Много увлекательных фактов, полезной информации. Приятно слушать. Очень понравилась итальянская Лигурия. Много красивых мест. Есть что посмотреть. В общем, всё хорошо, экскурсией осталась довольна!
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Екатерина
Прекрасное короткое путешествие из Ниццы в сан ремо. Изюминка - дольчедиаква старинный город 12 века с мостиком, написанным Моне. наш гид Владимир был очень любезен и заботлив. Но важно понимать, что это не полноценная экскурсия с гидом, а путешествие в сопровождении
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Елена
Отличная экскурсия. Комфортный автомобиль, Владимир невероятно интересно провел экскурсию, интеллигентный, тактичный. История,много фактов и интересных моментов из обычной жизни Лазурного берега. Рекомендую и до скорой встречи 🌹
+1
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С
Светлана
Экскурсия очень понравилась! Итальянская Лигурия не разочаровала, здесь не только красивые виды, здесь много интересного. Маршрут построен так, что мы смогли увидеть много местных достопримечательностей. Экскурсовод Владимир интересно, увлекательно рассказывал. Мы посмотрели русскую церковь, увидели, концертный зал, где проходил фестиваль итальянской песни. Автомобиль уютный, комфортный, с кондиционером. Всё было по плану и вовремя. Спасибо!
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Г
Гульназ
Была на экскурсии по итальянской Лигурии, посетила Сан-Ремо! Всё очень хорошо! Всё понравилось! Итальянская Лигурия потрясающая, Сан-Ремо очень красивый! Владимир - гид, знакомивший нас с местными красотами и достопримечательностями - просто замечательный, рассказывал очень интересно. Машина комфортная, удобная, кондиционер. Сама экскурсия очень понравилась, отлично всё организовано!
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