Ночной Монако предлагает разнообразные развлечения: гала-вечера, спектакли международных варьете, вечеринки в лаундж барах и техно-клубах. Незабываемые впечатления гарантированы 6 причин купить эту экскурсию 🎉 Уникальная атмосфера ночных клубов

💃 Танцы до рассвета

🍸 Бокал с друзьями в веселой обстановке

🎭 Спектакли международных варьете

🎶 Вечеринки в лаундж барах

✨ Гала-вечера и техно-клубы

Татьяна Ваш гид в Ницце

Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности (точное время согласуется с гидом) €590 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

даты Время начала: 19:00, 20:00, 21:00

Описание экскурсии Если вы желаете провести незабываемый вечер в Монако, посетите один из ночных клубов Монако с уникальной атмосферой, где можно танцевать до рассвета! Если желаете выпить бокал с друзьями и расслабиться, сходите в один из клубов Монако, где всегда царит атмосфера жизнерадостности и веселья в ритме музыки. Ночной Монако предлагает массу разнообразных развлечений. Вам потребуется не одна ночь, чтобы посетить все заведения и мероприятия княжества: гала-вечера, различные спектакли международных варьете, вечеринки в лаундж барах или техно-клубах. Незабываемые впечатления вам гарантированы!

Что включено Услуги гида

Транспорт.

Что не входит в цену Вход в казино (примерно 10 евро). Место начала и завершения? Отель, в котором вы остановились Когда и сколько длится? Когда: По договоренности (точное время согласуется с гидом) Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.