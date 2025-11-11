Проведите незабываемую ночь в Монако, окунувшись в атмосферу роскоши и веселья. Посетите ночные клубы с уникальной атмосферой, где можно танцевать до утра. Насладитесь бокалом с друзьями в жизнерадостной обстановке.
Ночной Монако предлагает разнообразные развлечения: гала-вечера, спектакли международных варьете, вечеринки в лаундж барах и техно-клубах. Незабываемые впечатления гарантированы
6 причин купить эту экскурсию
- 🎉 Уникальная атмосфера ночных клубов
- 💃 Танцы до рассвета
- 🍸 Бокал с друзьями в веселой обстановке
- 🎭 Спектакли международных варьете
- 🎶 Вечеринки в лаундж барах
- ✨ Гала-вечера и техно-клубы
Описание экскурсииЕсли вы желаете провести незабываемый вечер в Монако, посетите один из ночных клубов Монако с уникальной атмосферой, где можно танцевать до рассвета! Если желаете выпить бокал с друзьями и расслабиться, сходите в один из клубов Монако, где всегда царит атмосфера жизнерадостности и веселья в ритме музыки. Ночной Монако предлагает массу разнообразных развлечений. Вам потребуется не одна ночь, чтобы посетить все заведения и мероприятия княжества: гала-вечера, различные спектакли международных варьете, вечеринки в лаундж барах или техно-клубах. Незабываемые впечатления вам гарантированы!
По договоренности (точное время согласуется с гидом)
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Вход в казино (примерно 10 евро).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности (точное время согласуется с гидом)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
