6 отзывов оставили туристы

BWA_Nice-Voyage – Гид из Ниццы

Присоединяйтесь к нашему увлекательному путешествию по Лазурному берегу.



За 4 часа с нами вы сможете посетить средневековый порт на вершине горы ⛰️, парфюмерную фабрику и древнюю церковь ⛪.



В конце маршрута вас ждет Монако, где проводится «Формула 1» и находится самые известные казино в мире.