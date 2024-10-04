6 часов
Индивидуальная
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
9 фев в 10:00
11 фев в 15:00
от €299 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная жизнь в Сен-Тропе
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€690 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная жизнь в Монако и Монте-Карло
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности (точное время согласуется с гидом)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€190 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по ночному Монако: Океанографический музей и Формула 1
Погрузитесь в атмосферу ночного Монако, где величие и блеск сочетаются с теплым средиземноморским ветерком
Начало: По договоренности в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей4 октября 2024Мария прекрасный гид, разносторонний, образованный, профессиональный. Экскурсия было очень интересная и хорошо организованна.
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Ночные»
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