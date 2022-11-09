Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€249 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия: Ницца, Эз, Монако, Монте Карло
Погрузитесь в средневековую атмосферу Эз, почувствуйте ароматы Фрагонар и вдохните роскошь Монако
Начало: Гостиница или адрес где вы проживаете
Расписание: Несколько раз в неделю
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€159 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие по ночному Монако: Океанографический музей и Формула 1
Погрузитесь в атмосферу ночного Монако, где величие и блеск сочетаются с теплым средиземноморским ветерком
Начало: По договоренности в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€199 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€689 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 ноября 2022Мы увидели все, что хотели, экскурсия была в нашем темпе, понятная, экскурсовод Анна очень грамотная и начитанная, приятная в общении, рекомендую!
- ВВасилий13 сентября 2022Все было великолепно. Отличный сервис и подробная информация!
- ГГалина20 июня 2022Очень интересная эксурсия в Ницце и Монако,Владимир-гид хороший и хорошо организовано
- VViktoriia25 февраля 2020Все было замечательно. Спасибо Владимиру!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Княжество Монако»
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Сколько стоит экскурсия по Ницце в апреле 2025
Сейчас в Ницце в категории "Княжество Монако" можно забронировать 4 экскурсии от 159 до 689. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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