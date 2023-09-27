Из Ниццы в бесподобный Монако - увлекательное путешествие в роскошное княжество с осмотром главных достопримечательностей и исторических мест
Роскошное княжество Монако открывает свои двери для всех, кто прибывает из Ниццы на поезде.
Вы сможете увидеть главные достопримечательности, такие как кафедральный собор Святого Николая, правительственный дворец и океанографический музей.
Узнаете историю читать дальше
правящего рода Гримальди и принцессы Грейс Келли, а также прогуляетесь по трассе Формулы-1 и району Монте-Карло.
На обратном пути гид поделится интересными фактами о Ницце и даст полезные советы для самостоятельных прогулок
5
10 отзывов
7 причин купить эту экскурсию
🏛️ Прогулка по историческому центру Ниццы
👑 Узнаете о княжеской семье и Святой Девоте
🎭 Истории о жизни принцессы Грейс Келли
🏰 Рассказ о правительственном дворце Альберта II
🌊 Интересные факты об океанографическом музее
🏎️ Участок трассы Формулы-1 в Монте-Карло
☕ Свободное время для прогулок и кофе в Кафе де Пари
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 13:00, 15:00
Что можно увидеть
Кафедральный собор Святого Николая
Правительственный дворец Альберта II
Океанографический музей
Трасса Формулы-1
Казино Монте-Карло
Описание экскурсии
Прогулка по историческому центру
Вы осмотрите помпезный кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья. Узнаете о покровительнице Монако Святой Девоте и увидите главную реликвию собора. У места захоронения принцессы Грейс Келли поговорим об актрисе, княгине и иконе стиля, повлиявшей на историю княжества. Возле правительственного дворца Альберта II – о правящем роде семьи Гримальди. Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто. Проведу к прекрасным панорамным площадкам и посвящу в интересные подробности местной «элитной» тюрьмы.
Трасса Формулы-1 и Монте-Карло
Затем вы отправитесь к участку знаменитой трассы в обрамлении порта Геракла, где услышите об одной из старейших и самых престижных гонок в мире. Прогуляетесь по живописному району Монте-Карло, услышите о легендарном казино и его распорядках. После окончания экскурсии у вас будет полчаса свободного времени для прогулок или чашечки кофе на красивой террасе Кафе де Пари.
О Ницце на обратном пути
По дороге из Монако я расскажу несколько историй из жизни Ниццы и поделюсь советами от местного жителя: куда отправиться самостоятельно, где приятно пообедать и в каких местах отыскать небанальные сувениры на память. Также, при желании, вы сможете остаться в княжестве и продолжить прогулку.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Мы отправимся в Монако на поезде. Время в пути составит 20 минут.
По предварительной договорённости вы можете присоединиться к группе уже в Монако
Экскурсия не предполагает посещения океанографического музея – его вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии или в другой день
Что не включено в стоимость
Билет на поезд Ницца — Монако — 4,5 евро/человека в одну сторону
Личные траты в кафе
во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Maria — ваш гид в Ницце
Провёл экскурсии для 436 туристов
Зовут меня Мария, и вот уже 12 лет я делюсь своей, к счастью, разделенной любовью — историей. Историей событий, культуры и, конечно, традиций. Я историк-искусствовед по образованию, с моими гостями делюсь прекрасным, к чему, с великим удовольствием, причастна здесь, на Лазурном берегу.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
Татьяна
27 сен 2023
Спасибо большое Марии, за отличную экскурсию, организацию, общение и просто как приятного, красивого человека❤️
Ю
Юрий
20 апр 2023
Больше спасибо Марии за красивую, интересную и информативную экскурсию!
В
Виктор
24 окт 2022
Всё очень понравилось. Интересные факты об истории и современности.
С
Светлана
16 окт 2022
Мария отличный экскурсовод! Личный подход и заинтересованность. Слушать Марию одно удовольствие, много фактов, но оформлены в художественное повествование.
С
Сергей
29 июн 2022
Замечательный рейс вместе с гидом Марией. Очень познавательно, обстоятельно и интересно. Время пролетело просто незаметно! Мария окунула нас в романтическую атмосферу княжества Монако с первых минут экскурсии как только мы сели в поезд и до конца экскурсии. На все наши вопросы получили достойные ответы. Очень довольны!
Е
Екатерина
29 ноя 2021
Мария - чудесный рассказчик: интересно, познавательно, грамотно, глубоко, увлечённо. Не хотелось расставаться. Смело рекомендую и уже завидую всем, тем, кто будет с Марией на экскурсии.
Darya
11 сен 2020
В прекрасный Монако с прекрасным гидом! Мария может рассказывать бесконечно, мне казалось, что она знает все в мельчайших подробностях. Прошлое и современное изящно переплетались в повествовании. Тут вам и Бунин, и Черчилль, и Грейс Келли, тут вам архитектура и гонки формулы 1, тут вам тайны названий французских городков и исторические даты… Время пролетело незаметно, а я осталась под большим впечатлением! Спасибо, Мария!
А
Анна
6 сен 2020
Спасибо большое за экскурсию в Монако. Я заказала поездку на 1 сентября и она получилась индивидуальная. Мария провела меня по знаковым местам в Монако и рассказала обо всём очень увлекательно! Обязательно буду советовать друзьям и знакомым)
Л
Людмила
9 авг 2020
Благодарим Марию, за прекрасно проведённое время, а также, поданный с интересом материал! Рекомендую!
Татьяна
5 фев 2020
Наша семья путешествует по миру часто, везде прибегая к услугам гидов… чаще всего это индивидуальные экскурсии. В поездку в Ниццу не смог присоединиться никто из моих близких, поэтому обратила внимание читать дальше
на групповую экскурсию, которую проводила в этот день Мария. В этот день мне повезло вдвойне: я записалась на экскурсию одна, и Мария провела ее блистательно! После очень богатого опыта общения с гидами я понимаю насколько важно дать правильный отзыв о программе и работе гида. Итак, кратко: 1) Программа полностью соответствует описанию; 2) Мария крайне интеллигентный человек, умеющий «держать» внимание. Обладает хорошим чувством юмора. Легкий в общении. 3) Весь рассказ опирается на исторические факты. Никакой «воды». Никаких «вольностей» в трактовании истории. 4) Обязательна и пунктуальна. 5) Тактична и не переходит на фамильярность…
А о том, как глубоко Мария знает историю, искусство и регион, в котором живет, - лучше сделать вывод самому, побывав на ее экскурсии.
Вместе с темповую поблагодарить команду Tripster за четко организованную работу.