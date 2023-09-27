Из Ниццы в бесподобный Монако

Из Ниццы в бесподобный Монако - увлекательное путешествие в роскошное княжество с осмотром главных достопримечательностей и исторических мест
Роскошное княжество Монако открывает свои двери для всех, кто прибывает из Ниццы на поезде.

Вы сможете увидеть главные достопримечательности, такие как кафедральный собор Святого Николая, правительственный дворец и океанографический музей.

Узнаете историю
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правящего рода Гримальди и принцессы Грейс Келли, а также прогуляетесь по трассе Формулы-1 и району Монте-Карло.

На обратном пути гид поделится интересными фактами о Ницце и даст полезные советы для самостоятельных прогулок

5
10 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Прогулка по историческому центру Ниццы
  • 👑 Узнаете о княжеской семье и Святой Девоте
  • 🎭 Истории о жизни принцессы Грейс Келли
  • 🏰 Рассказ о правительственном дворце Альберта II
  • 🌊 Интересные факты об океанографическом музее
  • 🏎️ Участок трассы Формулы-1 в Монте-Карло
  • ☕ Свободное время для прогулок и кофе в Кафе де Пари
    • Из Ниццы в бесподобный Монако
    Из Ниццы в бесподобный Монако
    Из Ниццы в бесподобный Монако
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 13:00, 15:00

    Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Святого Николая
  • Правительственный дворец Альберта II
  • Океанографический музей
  • Трасса Формулы-1
  • Казино Монте-Карло

    • Описание экскурсии

    Прогулка по историческому центру

    Вы осмотрите помпезный кафедральный собор Святого Николая, где венчалась княжеская семья. Узнаете о покровительнице Монако Святой Девоте и увидите главную реликвию собора. У места захоронения принцессы Грейс Келли поговорим об актрисе, княгине и иконе стиля, повлиявшей на историю княжества. Возле правительственного дворца Альберта II – о правящем роде семьи Гримальди. Также я расскажу об океанографическом музее, где целых тридцать лет у руля был Жак-Ив Кусто. Проведу к прекрасным панорамным площадкам и посвящу в интересные подробности местной «элитной» тюрьмы.

    Трасса Формулы-1 и Монте-Карло

    Затем вы отправитесь к участку знаменитой трассы в обрамлении порта Геракла, где услышите об одной из старейших и самых престижных гонок в мире. Прогуляетесь по живописному району Монте-Карло, услышите о легендарном казино и его распорядках. После окончания экскурсии у вас будет полчаса свободного времени для прогулок или чашечки кофе на красивой террасе Кафе де Пари.

    О Ницце на обратном пути

    По дороге из Монако я расскажу несколько историй из жизни Ниццы и поделюсь советами от местного жителя: куда отправиться самостоятельно, где приятно пообедать и в каких местах отыскать небанальные сувениры на память. Также, при желании, вы сможете остаться в княжестве и продолжить прогулку.

    Организационные детали

    Как проходит экскурсия

    • Мы отправимся в Монако на поезде. Время в пути составит 20 минут.
    • По предварительной договорённости вы можете присоединиться к группе уже в Монако
    • Экскурсия не предполагает посещения океанографического музея – его вы сможете посетить самостоятельно после экскурсии или в другой день

    Что не включено в стоимость

    • Билет на поезд Ницца — Монако — 4,5 евро/человека в одну сторону
    • Личные траты в кафе

    во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€118
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
    Когда и сколько длится?
    Когда: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
    Экскурсия длится около 4 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 10 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    10
    4
    3
    2
    1
    Татьяна
    27 сен 2023
    Спасибо большое Марии, за отличную экскурсию, организацию, общение и просто как приятного, красивого человека❤️
    Ю
    20 апр 2023
    Больше спасибо Марии за красивую, интересную и информативную экскурсию!
    В
    24 окт 2022
    Всё очень понравилось. Интересные факты об истории и современности.
    С
    16 окт 2022
    Мария отличный экскурсовод! Личный подход и заинтересованность. Слушать Марию одно удовольствие, много фактов, но оформлены в художественное повествование.
    С
    29 июн 2022
    Замечательный рейс вместе с гидом Марией. Очень познавательно, обстоятельно и интересно. Время пролетело просто незаметно! Мария окунула нас в романтическую атмосферу княжества Монако с первых минут экскурсии как только мы сели в поезд и до конца экскурсии. На все наши вопросы получили достойные ответы. Очень довольны!
    Е
    29 ноя 2021
    Мария - чудесный рассказчик: интересно, познавательно, грамотно, глубоко, увлечённо. Не хотелось расставаться. Смело рекомендую и уже завидую всем, тем, кто будет с Марией на экскурсии.
    Darya
    11 сен 2020
    В прекрасный Монако с прекрасным гидом! Мария может рассказывать бесконечно, мне казалось, что она знает все в мельчайших подробностях.
    Прошлое и современное изящно переплетались в повествовании. Тут вам и Бунин, и Черчилль, и Грейс Келли, тут вам архитектура и гонки формулы 1, тут вам тайны названий французских городков и исторические даты…
    Время пролетело незаметно, а я осталась под большим впечатлением!
    Спасибо, Мария!
    А
    6 сен 2020
    Спасибо большое за экскурсию в Монако. Я заказала поездку на 1 сентября и она получилась индивидуальная. Мария провела меня по знаковым местам в Монако и рассказала обо всём очень увлекательно!
    Обязательно буду советовать друзьям и знакомым)
    Л
    9 авг 2020
    Благодарим Марию, за прекрасно проведённое время, а также, поданный с интересом материал!
    Рекомендую!
    Татьяна
    5 фев 2020
    Наша семья путешествует по миру часто, везде прибегая к услугам гидов… чаще всего это индивидуальные экскурсии. В поездку в Ниццу не смог присоединиться никто из моих близких, поэтому обратила внимание
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    на групповую экскурсию, которую проводила в этот день Мария. В этот день мне повезло вдвойне: я записалась на экскурсию одна, и Мария провела ее блистательно!
    После очень богатого опыта общения с гидами я понимаю насколько важно дать правильный отзыв о программе и работе гида. Итак, кратко:
    1) Программа полностью соответствует описанию;
    2) Мария крайне интеллигентный человек, умеющий «держать» внимание. Обладает хорошим чувством юмора. Легкий в общении.
    3) Весь рассказ опирается на исторические факты. Никакой «воды». Никаких «вольностей» в трактовании истории.
    4) Обязательна и пунктуальна.
    5) Тактична и не переходит на фамильярность…

    А о том, как глубоко Мария знает историю, искусство и регион, в котором живет, - лучше сделать вывод самому, побывав на ее экскурсии.

    Вместе с темповую поблагодарить команду Tripster за четко организованную работу.

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