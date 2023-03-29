1.5 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Аперитив по-французски: уникальная винная дегустация в Ницце
Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Начало: В центре Ниццы
«Вечерний аперитив — это важный ритуал для французов»
Расписание: во вторник и четверг в 19:00
12 сен в 19:00
24 сен в 19:00
€53 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое рандеву с Ниццей
Начало: Площадь Массена, 3, Фонтан Солнца
«В центре площади находится фонтан «Солнце» с грандиозной статуей Аполлона, а вечером площадь оживает благодаря световым инсталляциям, создающим незабываемую атмосферу»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00.
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
4.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Путешествие по ночному Монако: Океанографический музей и Формула 1
Погрузитесь в атмосферу ночного Монако, где величие и блеск сочетаются с теплым средиземноморским ветерком
Начало: По договоренности в Ницце
«Специально для любителей вечерних прогулок мы подготовили экскурсию по Монако после заката»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
€199 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей29 марта 2023Отличная беседа о вине в непринужденной дружеской атмосфере. Очень благодарны Дине за прекрасно проведенный вечер за дегустацией французских вин. Рекомендую эту экскурсию по винной карте:)
- ЕЕвгения30 ноября 2019Спасибо, все понравилось! Не повезло с погодой и траснпортом от Канн, поэтому на экскурсию добрались слегка уставшие))) к Гидом довольны! Винный бар очень уютный и приятный
- ООльга11 ноября 2019Все хорошо. Спасибо Юлии.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Вечерние»
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