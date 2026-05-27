Каждый год, словно перелётные птицы, на Лазурное побережье съезжаются люди со всех концов мира. Однако привлекает их не только потрясающая природа, но и необыкновенная культура этого места. Аудиогид проведёт вас от знаменитого отеля «Негреско» до руин замка на холме. А по дороге вы узнаете множество увлекательных историй об этом уголке Лигурии.
Описание аудиогида
Вы пройдёте:
- по Английской набережной мимо легендарного отеля «Негреско»
- через площадь Массена к фонтану Солнца
- по узким улочкам Старого города к собору Сент-Репарат и Нотр-Дам-дю-Порт
- вдоль прилавков цветочного рынка Кур-Салейя
- мимо барочного дворца Ласкарис
- к руинам замка и панорамной смотровой площадке парка «Дю Шато»
Вы узнаете:
- почему до недавнего времени Ницца была итальянским городом
- в честь кого названы лучшие набережные
- где найти самые свежие цветы и самые вкусные устрицы
- и многое другое
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Чтобы её посетить, нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации. Если не получили e-mail с инструкциями — напишите нам, мы поможем
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€12
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с отелем Le Negresco
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 4459 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Входит в следующие категории Ниццы
Похожие экскурсии на «Прогулка по Ницце с аудиогидом в вашем смартфоне»
Индивидуальная
Ницца: любовь с первого взгляда
Уловить атмосферу города и рассмотреть его английские, итальянские и французские черты
Начало: Английская Набережная
Завтра в 08:00
2 июн в 08:00
€200 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Ницца - первое свидание
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
Сегодня в 09:00
30 мая в 14:00
€134 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Ниццу - сердце Лазурного берега
Погулять по утопающей в пальмах набережной, Старому городу и насладиться яркой мозаикой культур
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€118 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
О Ницце - с интересом и любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€298 за всё до 5 чел.
от €12 за человека