35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Русская история Ниццы

Погрузитесь в историю русской аристократии и культуры в Ницце, исследуя улицы, где они оставили свой след
Представляем вашему вниманию экскурсию, которая знакомит с историей русской аристократии и творческих личностей в Ницце.

Прогулка по уютным улочкам, площадям и паркам откроет перед вами страницы жизни знаменитых писателей, художников и
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великих князей, оставивших неизгладимый след в истории этого чарующего города.

Вы узнаете о краже века и братстве кающихся, посетите места, связанные с жизнью и творчеством таких личностей, как Александр III, Николай Гоголь, Антон Чехов и многие другие.

Особое внимание будет уделено Марии Башкирцевой, талантливой художнице, которая получила признание во Франции.

Экскурсия также затронет современную жизнь русской диаспоры, позволяя прикоснуться к душе Ниццы через истории и архитектуру.

Не упустите возможность взглянуть на залив Ангелов с лучшего ракурса и открыть для себя уникальные места, которые сделают ваше путешествие по Ницце незабываемым

4.9
75 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🇷🇺 Уникальная русская история
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🌅 Прекрасные виды на залив Ангелов
  • 🎨 Творческое наследие русских художников
  • 🍦 Дегустация местных деликатесов
  • 🌳 Прогулка по живописным паркам

Лучшее время для посещения

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фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для экскурсии по Ницце - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, и вы сможете насладиться теплой погодой и атмосферой Лазурного берега. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, здесь также приятно, но возможны небольшие дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, погода менее предсказуема, но это время подходит для тех, кто предпочитает спокойствие и отсутствие толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы

Что можно увидеть

  • Площади Массена
  • Площади Гарибальди
  • Дворец Ласкари
  • Дворец Юстиции
  • Парки Альберта I
  • Замковый холм
  • Опера Ниццы
  • Церковь святого Франциска из Паолы
  • Собор святой Репараты
  • Променад Английский
  • Променад дю Пайон
  • Башня Белланда

Описание экскурсии

Прогулка по стопам соотечественников

Именно Ницца стала излюбленным местом отдыха русской аристократии и многие улицы еще хранят следы русских писателей, художников, поэтов и великих князей. Вы погрузитесь во времена Александра III и услышите трагическую историю российского престола, погуляете по местам Николая Гоголя и Антона Чехова. Мы поговорим о талантливой русской художнице Марией Башкирцевой, которая больше известна во Франции, чем на родине, и вернемся в настоящее время, к реалиям русской диаспоры 21 века.

Другие яркие места города

Кроме того, на прогулке речь пойдет и о других замечательных уголках города. На площадях Массена и Гарибальди я расскажу о знаменитых военноначальниках и особых правилах проживания в расположенных здесь домах, возле Дворца Ласкари — о знатном роде. А у Дворца Юстиции вы услышите захватывающую историю о краже века. Познакомитесь с памятниками и историей возникновения парков Альберта I и Шато (Замковый холм). Исследуете архитектуру роскошной оперы Ниццы, пережившей пожар. Узнаете о покровителях церкви святого Франциска из Паолы и собора святой Репараты, а также о братстве кающихся в Ницце.

Душа Ниццы

Чтобы уловить особенную атмосферу жемчужины Лазурного берега, вы прогуляетесь по уютным улочкам Старого города и симпатичным променадам — Английскому и дю Пайон, живописному порту и цветочному рынку. А еще я обязательно покажу место, где вы сможете попробовать необычное мороженное и ароматные лепешки «сокка», без которых представление о Ницце было бы неполным. И отведу вас на смотровую площадку на башне Белланда, с которой открывается прекрасный вид на залив Ангелов.

Надеюсь, что прогулка по Ницце оставит у вас такие же эмоции, как у Тютчева, и, как и он, вы воскликнете: «О, этот Юг, о, эта Ницца»!

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина
Элина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 711 туристов
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Я предлагаю вам совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских
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диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
5
3
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2
1
Ирина
Элина- прекрасный рассказчик, умеющий интересно преподнести материал, перенести нас в прошлые эпохи. Нам все понравилось, и Русская Ницца стала ближе и понятнее. Спасибо, Элина🙏
Элина- прекрасный рассказчик, умеющий интересно преподнести материал, перенести нас в прошлые эпохи. Нам все понравилось, и
Элина- прекрасный рассказчик, умеющий интересно преподнести материал, перенести нас в прошлые эпохи. Нам все понравилось, и
Элина- прекрасный рассказчик, умеющий интересно преподнести материал, перенести нас в прошлые эпохи. Нам все понравилось, и
Элина- прекрасный рассказчик, умеющий интересно преподнести материал, перенести нас в прошлые эпохи. Нам все понравилось, и
Элина- прекрасный рассказчик, умеющий интересно преподнести материал, перенести нас в прошлые эпохи. Нам все понравилось, и
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Ольга
Прекрасная экскурсия. Элина очень интересно рассказала про историю и знаменитых жителей Ниццы. Правильная речь, доброжелательность, комфортный темп, необходимые акценты в повествовании…. Я запомнила очень многое из рассказа, что отражает качество преподнесения информации))
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Эльвира
Нам очень понравилась экскурсия с Элиной! Мы узнали много интересного о великих русских деятелях, которые оставили свой след в Ницце и заодно об истории самой Ниццы. Элина также прислала нам большой список мест, которые можно посетить, и отвела в отличный ресторан, где мы смогли пообедать. Спасибо ей большое!
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С
Элина прекрасный гид, глубоко знает историю и при этом очень интересный рассказчик! Очень содержательный материал донесла в простой и доступной форме, очень живо, где современность сливается с историей! Очень рекомендую!
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Диана
прекрасная экскурсия, много новой информации, увидели Ниццу другими глазами, старый итальянский район города прекрасен, как будто провели день в Италии.
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Ольга
Элина провела замечательную экскурсию по Ницце. Маршрут был построен исходя из наших пожеланий. в Ницце не первый раз, но много узнали нового и интересного.
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