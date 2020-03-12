35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пройти по стопам знаменитых соотечественников и разгадать загадку неповторимой атмосферы города

Элина
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Элина – ваш гид
Гуляя по уютным улочкам, площадям и паркам, вы познакомитесь с историей аристократов и творческих личностей, оставивших след в жизни города.

Услышите о краже века и братстве кающихся, взглянете на залив Ангелов с лучшего ракурса и откроете детали, которые позволят прикоснуться к истинной душе Ниццы.
78 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
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У этой экскурсии35 отзывов
4.91
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы

Что вас ожидает

Прогулка по стопам соотечественников
Именно Ницца стала излюбленным местом отдыха русской аристократии и многие улицы еще хранят следы русских писателей, художников, поэтов и великих князей. Вы погрузитесь во времена Александра III и услышите трагическую историю российского престола, погуляете по местам Николая Гоголя и Антона Чехова. Мы поговорим о талантливой русской художнице Марией Башкирцевой, которая больше известна во Франции, чем на родине, и вернемся в настоящее время, к реалиям русской диаспоры 21 века.

Другие яркие места города
Кроме того, на прогулке речь пойдет и о других замечательных уголках города. На площадях Массена и Гарибальди я расскажу о знаменитых военноначальниках и особых правилах проживания в расположенных здесь домах, возле Дворца Ласкари — о знатном роде. А у Дворца Юстиции вы услышите захватывающую историю о краже века. Познакомитесь с памятниками и историей возникновения парков Альберта I и Шато (Замковый холм). Исследуете архитектуру роскошной оперы Ниццы, пережившей пожар. Узнаете о покровителях церкви святого Франциска из Паолы и собора святой Репараты, а также о братстве кающихся в Ницце.

Душа Ниццы
Чтобы уловить особенную атмосферу жемчужины Лазурного берега, вы прогуляетесь по уютным улочкам Старого города и симпатичным променадам — Английскому и дю Пайон, живописному порту и цветочному рынку. А еще я обязательно покажу место, где вы сможете попробовать необычное мороженное и ароматные лепешки «сокка», без которых представление о Ницце было бы неполным. И отведу вас на смотровую площадку на башне Белланда, с которой открывается прекрасный вид на залив Ангелов.

Надеюсь, что прогулка по Ницце оставит у вас такие же эмоции, как у Тютчева, и, как и он, вы воскликнете: «О, этот Юг, о, эта Ницца»!

Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы
Русская история Ниццы

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
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Элина
Элина
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Меня зовут Элина и я предлагаю совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Борис
12 марта 2020
Очень приятная в общении гид, образованная, много что интересного рассказала, показала. Экскурсия прошла на одном дыхании и не заметили что уже пора расставаться. Информацию доносила на столько хорошо, что это всё легко укладывалось. Помогла советами где и что можно приобрести, что дополнительно и за какую стоимость посмотреть, где покушать вкусно и не дорого. Очень лёгкий в общении человек. Однозначно рекомендую, не пожалеете.
4 марта 2020
Экскурсия замечательная! Элина много знает, великолепно ориентируется в городе, очень увлекательно рассказывает. Многие вещи из увиденного и услышанного пробудили интерес к истории России. Попутно узнали где в Ницце самый лучший кофе и десерты. Рекомендую всем)
27 февраля 2020
Замечательная и очень интересная экскурсия))) Элина молодец, очень деликатный человек, тонко чувствует настроение. Экскурсию брала для родителей, им за 70, со всеми вытекающими))) Все очень понравилось
24 февраля 2020
Экскурсия нам понравилась , мы успели за короткое время посетить все достопримечательности Ниццы , экскурсовод сопровождала нас на протяжении всего времени и подсказывала куда лучше зайти и посмотреть. Спасибо
19 февраля 2020
Для первого знакомства с Ниццей интересно и познавательно
18 февраля 2020
Прекрасная, интересная экскурсия с чудесным экскурсоводом, очень понравилось все, однозначно, рекомендую
1 января 2020
Великолепная, энергичная, оптимистичная экскурсия оставила искреннее желание вернуться в Ниццу и продолжить знакомство с прекрасным городом. Элина - человек на своем месте в жизни. Удачи ей в не простой работе с людьми.
31 декабря 2019
Хорошая ознакомительная экскурсия по городу.
Рекомендую для создания первого впечатления о городе.
28 декабря 2019
Спасибо огромное Элина!! Было супер интересно! Все было замечательно!
7 декабря 2019
Элина- приятный экскурсовод. Интересные комментарии. Удачная логистика тура. Спасибо!😊
Ещё 25 отзывов

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Вы увидите главные площади, дворцы, церкви и дома старинной части Ниццы; узнаете особенности ее истории и архитектуры, в которой слились итальянское и французское начала. Я проведу вас по самым интересным улочкам, расскажу городские легенды и покажу дома, где жили известные люди. А еще поделюсь практическими советами: где купить подарки, сделать лучшие фотографии и приятно провести вечер.
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