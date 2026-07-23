35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Ницце - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, и вы сможете насладиться теплой погодой и атмосферой Лазурного берега. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, здесь также приятно, но возможны небольшие дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, погода менее предсказуема, но это время подходит для тех, кто предпочитает спокойствие и отсутствие толп туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площади Массена
Площади Гарибальди
Дворец Ласкари
Дворец Юстиции
Парки Альберта I
Замковый холм
Опера Ниццы
Церковь святого Франциска из Паолы
Собор святой Репараты
Променад Английский
Променад дю Пайон
Башня Белланда
Описание экскурсии
Прогулка по стопам соотечественников
Именно Ницца стала излюбленным местом отдыха русской аристократии и многие улицы еще хранят следы русских писателей, художников, поэтов и великих князей. Вы погрузитесь во времена Александра III и услышите трагическую историю российского престола, погуляете по местам Николая Гоголя и Антона Чехова. Мы поговорим о талантливой русской художнице Марией Башкирцевой, которая больше известна во Франции, чем на родине, и вернемся в настоящее время, к реалиям русской диаспоры 21 века.
Другие яркие места города
Кроме того, на прогулке речь пойдет и о других замечательных уголках города. На площадях Массена и Гарибальди я расскажу о знаменитых военноначальниках и особых правилах проживания в расположенных здесь домах, возле Дворца Ласкари — о знатном роде. А у Дворца Юстиции вы услышите захватывающую историю о краже века. Познакомитесь с памятниками и историей возникновения парков Альберта I и Шато (Замковый холм). Исследуете архитектуру роскошной оперы Ниццы, пережившей пожар. Узнаете о покровителях церкви святого Франциска из Паолы и собора святой Репараты, а также о братстве кающихся в Ницце.
Душа Ниццы
Чтобы уловить особенную атмосферу жемчужины Лазурного берега, вы прогуляетесь по уютным улочкам Старого города и симпатичным променадам — Английскому и дю Пайон, живописному порту и цветочному рынку. А еще я обязательно покажу место, где вы сможете попробовать необычное мороженное и ароматные лепешки «сокка», без которых представление о Ницце было бы неполным. И отведу вас на смотровую площадку на башне Белланда, с которой открывается прекрасный вид на залив Ангелов.
Надеюсь, что прогулка по Ницце оставит у вас такие же эмоции, как у Тютчева, и, как и он, вы воскликнете: «О, этот Юг, о, эта Ницца»!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элина — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 711 туристов
Дорогие гости Лазурного берега, приветствую вас! Я предлагаю вам совершить увлекательную прогулку с русским акцентом по блистательной Ницце! Ведь Ницца давно стала частью российской истории. Меня всегда интересовало прошлое русских читать дальшеуменьшить
диаспор в различных странах и поэтому выбор истории, которую я хотела бы вам рассказать, неслучаен. Здесь жили, любили, творили и умирали те, кого позже назовут цветом русской нации. И вместе с вами мне бы хотелось прикоснуться к истории русской Ниццы и разделить свою любовь к этому прекрасному городу!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 75 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
69
4
5
3
1
2
–
1
–
Ирина
Элина- прекрасный рассказчик, умеющий интересно преподнести материал, перенести нас в прошлые эпохи. Нам все понравилось, и Русская Ницца стала ближе и понятнее. Спасибо, Элина🙏
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Прекрасная экскурсия. Элина очень интересно рассказала про историю и знаменитых жителей Ниццы. Правильная речь, доброжелательность, комфортный темп, необходимые акценты в повествовании…. Я запомнила очень многое из рассказа, что отражает качество преподнесения информации))
Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
Нам очень понравилась экскурсия с Элиной! Мы узнали много интересного о великих русских деятелях, которые оставили свой след в Ницце и заодно об истории самой Ниццы. Элина также прислала нам большой список мест, которые можно посетить, и отвела в отличный ресторан, где мы смогли пообедать. Спасибо ей большое!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Светлана
Элина прекрасный гид, глубоко знает историю и при этом очень интересный рассказчик! Очень содержательный материал донесла в простой и доступной форме, очень живо, где современность сливается с историей! Очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Диана
прекрасная экскурсия, много новой информации, увидели Ниццу другими глазами, старый итальянский район города прекрасен, как будто провели день в Италии.
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Элина провела замечательную экскурсию по Ницце. Маршрут был построен исходя из наших пожеланий. в Ницце не первый раз, но много узнали нового и интересного.