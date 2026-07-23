35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшее время для экскурсии по Ницце - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, и вы сможете насладиться теплой погодой и атмосферой Лазурного берега. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, здесь также приятно, но возможны небольшие дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, погода менее предсказуема, но это время подходит для тех, кто предпочитает спокойствие и отсутствие толп туристов.

Представляем вашему вниманию экскурсию, которая знакомит с историей русской аристократии и творческих личностей в Ницце.Прогулка по уютным улочкам, площадям и паркам откроет перед вами страницы жизни знаменитых писателей, художников и

великих князей, оставивших неизгладимый след в истории этого чарующего города. Вы узнаете о краже века и братстве кающихся, посетите места, связанные с жизнью и творчеством таких личностей, как Александр III, Николай Гоголь, Антон Чехов и многие другие. Особое внимание будет уделено Марии Башкирцевой, талантливой художнице, которая получила признание во Франции. Экскурсия также затронет современную жизнь русской диаспоры, позволяя прикоснуться к душе Ниццы через истории и архитектуру. Не упустите возможность взглянуть на залив Ангелов с лучшего ракурса и открыть для себя уникальные места, которые сделают ваше путешествие по Ницце незабываемым

Описание экскурсии

Прогулка по стопам соотечественников

Именно Ницца стала излюбленным местом отдыха русской аристократии и многие улицы еще хранят следы русских писателей, художников, поэтов и великих князей. Вы погрузитесь во времена Александра III и услышите трагическую историю российского престола, погуляете по местам Николая Гоголя и Антона Чехова. Мы поговорим о талантливой русской художнице Марией Башкирцевой, которая больше известна во Франции, чем на родине, и вернемся в настоящее время, к реалиям русской диаспоры 21 века.

Другие яркие места города

Кроме того, на прогулке речь пойдет и о других замечательных уголках города. На площадях Массена и Гарибальди я расскажу о знаменитых военноначальниках и особых правилах проживания в расположенных здесь домах, возле Дворца Ласкари — о знатном роде. А у Дворца Юстиции вы услышите захватывающую историю о краже века. Познакомитесь с памятниками и историей возникновения парков Альберта I и Шато (Замковый холм). Исследуете архитектуру роскошной оперы Ниццы, пережившей пожар. Узнаете о покровителях церкви святого Франциска из Паолы и собора святой Репараты, а также о братстве кающихся в Ницце.

Душа Ниццы

Чтобы уловить особенную атмосферу жемчужины Лазурного берега, вы прогуляетесь по уютным улочкам Старого города и симпатичным променадам — Английскому и дю Пайон, живописному порту и цветочному рынку. А еще я обязательно покажу место, где вы сможете попробовать необычное мороженное и ароматные лепешки «сокка», без которых представление о Ницце было бы неполным. И отведу вас на смотровую площадку на башне Белланда, с которой открывается прекрасный вид на залив Ангелов.

Надеюсь, что прогулка по Ницце оставит у вас такие же эмоции, как у Тютчева, и, как и он, вы воскликнете: «О, этот Юг, о, эта Ницца»!