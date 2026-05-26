Представьте, как вы идете по ярким улочкам Ниццы, останавливаетесь у фонтана du Soleil, прогуливаетесь по Старому городу и встречаете закат на Английской набережной. Ваша фотопрогулка по Ницце обещает быть незабываемой.
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6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🌟 Посещение самых красивых мест Ниццы
- 🎨 Возможность сменить до 6-7 локаций
- 💡 Интересные факты о достопримечательностях
- 👗 Возможность смены образов и аксессуаров
- 🎁 Получение около 90 фотографий с цветокоррекцией и 30 с ретушью
Что можно увидеть
- Площадь Массена
- Фонтан du Soleil
- Старый город
- Английская набережная
- Смотровая площадка I Love Nice
Описание фото-прогулки
Мы пройдём по площади Массена, остановимся у фонтана du Soleil, прогуляемся по ярким улочкам и пофотографируемся у кафе с французским шармом в Старом городе. Затем переместимся на Английскую набережную и пляж, а после поднимемся на смотровую площадку I Love Nice с незабываемым видом на Ниццу и самое красивое лазурное море в регионе! По пути я не только сделаю для вас эффектные фото, но и расскажу интересные факты о местах, которые будут на нашем маршруте.
Организационные детали
После прогулки вы получите около 90 фотографий с цветокоррекцией и 30 из них — с ретушью.
Рекомендации по одежде
- Во время фотопрогулки вы можете сменить образ, переодеть платье или добавить новые аксессуары, шляпу, накинуть на плечи жакет
- Если вы хотите быть на каблуках, возьмите с собой удобную обувь для перемещения между локациями
- Если вы хотите сфотографироваться со своими близкими, будет лучше, если ваша одежда будет сочетаться по цветам
- В стоимость не входят траты на реквизит для фото (по желанию): кофе, мороженое, коктейли, круассаны и т. д.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость фото-прогулки
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Массена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 39 туристов
Bonjour!:) Меня зовут Евгения, я профессиональный фотограф-стилист и живу в Ницце уже 8 лет! Я занимаюсь такими видами фотографии: индивидуальные и арт съёмки, love story, свадебные. Обожаю Ниццу, постоянно стараюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Добрый день. Фотопрогулка прошла замечательно, буквально на одном дыхании! Очень комфортное общение с Евгенией добавило теплоты и настроения! Спасибо огромное, очень рекомендую! Много красивых мест, прекрасных фотографий и очень внимательное отношение! Я запомню этот день навсегда! Благодарю!
Евгения
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо большое! Рада, что понравились фото! Приезжайте еще! 😍
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Спасибо Евгении за чудесную фотопрогулку. Сделали большое количество отличных снимков в Ницце.
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Евгения, настоящая фото волшебница!! Делает супер кадры в любых условиях и с большой скоростью, как у нас, так нам было важно уложиться в 30-40 мин. Много кадров, разные ракурсы! Незабываемые снимки и очень эмоциональные!! Ни минуты не сомневайтесь!
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Н
Великолепная прогулка.
Очень рекомендую.
Евгения очень приятный человек!
И профессионал своего дела!
Потрясающие локации!
Фото как память на всю жизнь останутся.
Красота😍🤍
Очень рекомендую.
Евгения очень приятный человек!
И профессионал своего дела!
Потрясающие локации!
Фото как память на всю жизнь останутся.
Красота😍🤍
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Фотографии отличные, получила их в срок, во время фотопрогулки успели захватить как город, так и собственно Лазурный берег❤️
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Было супер!
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