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Фотопрогулка по Ницце

Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пока профессиональный фотограф запечатлеет ваши искренние эмоции на фоне захватывающих видов
Представьте, как вы идете по ярким улочкам Ниццы, останавливаетесь у фонтана du Soleil, прогуливаетесь по Старому городу и встречаете закат на Английской набережной. Ваша фотопрогулка по Ницце обещает быть незабываемой.

В
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течение этого уникального опыта вы сможете сменить до 6-7 локаций, каждая из которых откроет Ниццу с новой стороны.

Ваш личный фотограф не только запечатлеет самые яркие моменты, но и поделится интересными историями о каждом месте, которое вы посетите.

После прогулки вы получите около 90 профессионально обработанных фотографий, 30 из которых будут тщательно ретушированы, чтобы вы могли делиться ими с друзьями и близкими или сохранить как память о вашем приключении в Ницце. Рекомендации по одежде и подготовке к фотосессии помогут вам выглядеть безупречно на каждом снимке.

Подарите себе возможность увидеть Ниццу под новым углом, сохраняя воспоминания о каждом моменте с помощью профессиональных фотографий

5
11 отзывов

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • 🌟 Посещение самых красивых мест Ниццы
  • 🎨 Возможность сменить до 6-7 локаций
  • 💡 Интересные факты о достопримечательностях
  • 👗 Возможность смены образов и аксессуаров
  • 🎁 Получение около 90 фотографий с цветокоррекцией и 30 с ретушью
Фотопрогулка по Ницце
Фотопрогулка по Ницце
Фотопрогулка по Ницце

Что можно увидеть

  • Площадь Массена
  • Фонтан du Soleil
  • Старый город
  • Английская набережная
  • Смотровая площадка I Love Nice

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по площади Массена, остановимся у фонтана du Soleil, прогуляемся по ярким улочкам и пофотографируемся у кафе с французским шармом в Старом городе. Затем переместимся на Английскую набережную и пляж, а после поднимемся на смотровую площадку I Love Nice с незабываемым видом на Ниццу и самое красивое лазурное море в регионе! По пути я не только сделаю для вас эффектные фото, но и расскажу интересные факты о местах, которые будут на нашем маршруте.

Организационные детали

После прогулки вы получите около 90 фотографий с цветокоррекцией и 30 из них — с ретушью.

Рекомендации по одежде

  • Во время фотопрогулки вы можете сменить образ, переодеть платье или добавить новые аксессуары, шляпу, накинуть на плечи жакет
  • Если вы хотите быть на каблуках, возьмите с собой удобную обувь для перемещения между локациями
  • Если вы хотите сфотографироваться со своими близкими, будет лучше, если ваша одежда будет сочетаться по цветам
  • В стоимость не входят траты на реквизит для фото (по желанию): кофе, мороженое, коктейли, круассаны и т. д.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость фото-прогулки

ТарифСтоимость
Базовый билет€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Массена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваш гид в Ницце
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провела экскурсии для 39 туристов
Bonjour!:) Меня зовут Евгения, я профессиональный фотограф-стилист и живу в Ницце уже 8 лет! Я занимаюсь такими видами фотографии: индивидуальные и арт съёмки, love story, свадебные. Обожаю Ниццу, постоянно стараюсь
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узнать новое о городе, нахожу неизведанные улочки и секретные места. Также я готовлю мини-фотогид в подарок своим клиентам по вкусным местам Ниццы и, если успею его сверстать и распечатать, то обязательно его подарю вам:) А если нет — расскажу, где можно вкусно позавтракать, пообедать или поужинать в нашем прекрасном солнечном городе!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Т
Добрый день. Фотопрогулка прошла замечательно, буквально на одном дыхании! Очень комфортное общение с Евгенией добавило теплоты и настроения! Спасибо огромное, очень рекомендую! Много красивых мест, прекрасных фотографий и очень внимательное отношение! Я запомню этот день навсегда! Благодарю!
Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо большое! Рада, что понравились фото! Приезжайте еще! 😍
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Сергей
Спасибо Евгении за чудесную фотопрогулку. Сделали большое количество отличных снимков в Ницце.
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Виктория
Евгения, настоящая фото волшебница!! Делает супер кадры в любых условиях и с большой скоростью, как у нас, так нам было важно уложиться в 30-40 мин. Много кадров, разные ракурсы! Незабываемые снимки и очень эмоциональные!! Ни минуты не сомневайтесь!
Евгения, настоящая фото волшебница!! Делает супер кадры в любых условиях и с большой скоростью, как у
Евгения, настоящая фото волшебница!! Делает супер кадры в любых условиях и с большой скоростью, как у
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Н
Великолепная прогулка.
Очень рекомендую.
Евгения очень приятный человек!
И профессионал своего дела!
Потрясающие локации!
Фото как память на всю жизнь останутся.
Красота😍🤍
Великолепная прогулка.
Великолепная прогулка.
Великолепная прогулка.
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Анна
Фотографии отличные, получила их в срок, во время фотопрогулки успели захватить как город, так и собственно Лазурный берег❤️
Фотографии отличные, получила их в срок, во время фотопрогулки успели захватить как город, так и собственно Лазурный берег❤️
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Марк
Было супер!
Было супер!
Было супер!
Было супер!
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