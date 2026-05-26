Представьте, как вы идете по ярким улочкам Ниццы, останавливаетесь у фонтана du Soleil, прогуливаетесь по Старому городу и встречаете закат на Английской набережной. Ваша фотопрогулка по Ницце обещает быть незабываемой.

течение этого уникального опыта вы сможете сменить до 6-7 локаций, каждая из которых откроет Ниццу с новой стороны. Ваш личный фотограф не только запечатлеет самые яркие моменты, но и поделится интересными историями о каждом месте, которое вы посетите. После прогулки вы получите около 90 профессионально обработанных фотографий, 30 из которых будут тщательно ретушированы, чтобы вы могли делиться ими с друзьями и близкими или сохранить как память о вашем приключении в Ницце. Рекомендации по одежде и подготовке к фотосессии помогут вам выглядеть безупречно на каждом снимке. Подарите себе возможность увидеть Ниццу под новым углом, сохраняя воспоминания о каждом моменте с помощью профессиональных фотографий

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Мы пройдём по площади Массена, остановимся у фонтана du Soleil, прогуляемся по ярким улочкам и пофотографируемся у кафе с французским шармом в Старом городе. Затем переместимся на Английскую набережную и пляж, а после поднимемся на смотровую площадку I Love Nice с незабываемым видом на Ниццу и самое красивое лазурное море в регионе! По пути я не только сделаю для вас эффектные фото, но и расскажу интересные факты о местах, которые будут на нашем маршруте.

Организационные детали

После прогулки вы получите около 90 фотографий с цветокоррекцией и 30 из них — с ретушью.

Рекомендации по одежде