Посетить открыточные локации и получить профессиональные фото в декорациях города на Лазурном берегу
Когда приезжаешь в Ниццу, хочется объять необъятное и фотографироваться на каждом повороте! В одиночку или в паре за одну прогулку можно сменить до 6-7 локаций. Я покажу вам самые красивые места города.
А пока вы будете любоваться яркими улочками, лазурным морем и уютными кафе с французским шармом, я поймаю все ваши искренние эмоции в объектив.
А пока вы будете любоваться яркими улочками, лазурным морем и уютными кафе с французским шармом, я поймаю все ваши искренние эмоции в объектив.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по площади Массена, остановимся у фонтана du Soleil, прогуляемся по ярким улочкам и пофотографируемся у кафе с французским шармом в Старом городе. Затем переместимся на Английскую набережную и пляж, а после поднимемся на смотровую площадку I Love Nice с незабываемым видом на Ниццу и самое красивое лазурное море в регионе! По пути я не только сделаю для вас эффектные фото, но и расскажу интересные факты о местах, которые будут на нашем маршруте.
Организационные детали
После прогулки вы получите около 90 фотографий с цветокоррекцией и 30 из них — с ретушью.
Рекомендации по одежде
- Во время фотопрогулки вы можете сменить образ, переодеть платье или добавить новые аксессуары, шляпу, накинуть на плечи жакет
- Если вы хотите быть на каблуках, возьмите с собой удобную обувь для перемещения между локациями
- Если вы хотите сфотографироваться со своими близкими, будет лучше, если ваша одежда будет сочетаться по цветам
- В стоимость не входят траты на реквизит для фото (по желанию): кофе, мороженое, коктейли, круассаны и т. д.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Массена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Ницце
Bonjour!:) Меня зовут Евгения, я профессиональный фотограф-стилист и живу в Ницце уже 8 лет! Я занимаюсь такими видами фотографии: индивидуальные и арт съёмки, love story, свадебные. Обожаю Ниццу, постоянно стараюсь узнать новое о городе, нахожу неизведанные улочки и секретные места. Также я готовлю мини-фотогид в подарок своим клиентам по вкусным местам Ниццы и, если успею его сверстать и распечатать, то обязательно его подарю вам:) А если нет — расскажу, где можно вкусно позавтракать, пообедать или поужинать в нашем прекрасном солнечном городе!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
9 окт 2023
Все очень понравилось. Город -сказка, Евгения отлично в нем ориентируется и выбирает лучшие места для фото. И сама Евгения очень приятный человек, солнечная и задорная. Спасибо большое 🌺
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