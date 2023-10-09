Когда приезжаешь в Ниццу, хочется объять необъятное и фотографироваться на каждом повороте! В одиночку или в паре за одну прогулку можно сменить до 6-7 локаций. Я покажу вам самые красивые места города. А пока вы будете любоваться яркими улочками, лазурным морем и уютными кафе с французским шармом, я поймаю все ваши искренние эмоции в объектив.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по площади Массена, остановимся у фонтана du Soleil, прогуляемся по ярким улочкам и пофотографируемся у кафе с французским шармом в Старом городе. Затем переместимся на Английскую набережную и пляж, а после поднимемся на смотровую площадку I Love Nice с незабываемым видом на Ниццу и самое красивое лазурное море в регионе! По пути я не только сделаю для вас эффектные фото, но и расскажу интересные факты о местах, которые будут на нашем маршруте.

Организационные детали

После прогулки вы получите около 90 фотографий с цветокоррекцией и 30 из них — с ретушью.

Рекомендации по одежде