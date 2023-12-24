1 чел.
По популярности
скидка
9%
Мини-группа
1.5 часа
Аперитив по-французски: уникальная винная дегустация в Ницце
Приглашаем на увлекательную винную дегустацию в Ницце! Окунитесь в мир французских вин и гастрономии, станьте на шаг ближе к культуре аперитива
Начало: В центре Ниццы
«Лучшее из прованской гастрономии»
Расписание: в среду и пятницу в 19:00
12 июня в 19:00
14 июня в 19:00
53€48 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато
Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры
Начало: вилла Массена
«Я проведу вас по самым аппетитным уголкам Ниццы, помогу выбрать гастрономические сувениры и оценить по достоинству местные деликатесы»
Расписание: во вторник и пятницу в 11:30
11 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€43 за человека
Индивидуальная
3 часа
Винные секреты Лазурного берега: уникальное путешествие в мир вин Ниццы
Погрузитесь в мир виноделия на Лазурном береге: от виноградников до легенды Коко Шанель и дегустации розе
«Дополнительные расходы (по желанию): дегустация 10 евро с человека, тур по винному хранилищу — 30‒40 евро/чел»
13 июня в 14:30
17 июня в 14:30
от €160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 декабря 2023Интересная экскурсия и очень вкусная 😁
- ААлексей29 марта 2023Отличная беседа о вине в непринужденной дружеской атмосфере. Очень благодарны Дине за прекрасно проведенный вечер за дегустацией французских вин. Рекомендую эту экскурсию по винной карте:)
- ЕЕвгения30 ноября 2019Спасибо, все понравилось! Не повезло с погодой и траснпортом от Канн, поэтому на экскурсию добрались слегка уставшие))) к Гидом довольны! Винный бар очень уютный и приятный
- ННадежда23 ноября 2019Очень интересная и познавательная гастрономическая экскурсия. По советам Дины купила вкусные сувениры домой. Родные были в восторге.
- ООльга11 ноября 2019Все хорошо. Спасибо Юлии.
- ООлег6 ноября 2019Нам с женой экскурсия понравилась. Получили то, что и ожидали. Воспользовались той информацией которую дала нам Дина при выборе презентов близким.
- ЮЮлия20 октября 2019С удовольствием побывали на экскурсии, остались очень хорошие впечатления от посещаемых нами мест и общения с Диной.
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Гастрономические»
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