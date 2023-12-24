Ю Юлия Гастрономические сокровища Ниццы Интересная экскурсия и очень вкусная 😁

А Алексей Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце Отличная беседа о вине в непринужденной дружеской атмосфере. Очень благодарны Дине за прекрасно проведенный вечер за дегустацией французских вин. Рекомендую эту экскурсию по винной карте:)

Е Евгения Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце Спасибо, все понравилось! Не повезло с погодой и траснпортом от Канн, поэтому на экскурсию добрались слегка уставшие))) к Гидом довольны! Винный бар очень уютный и приятный

Н Надежда Гастрономические сокровища Ниццы Очень интересная и познавательная гастрономическая экскурсия. По советам Дины купила вкусные сувениры домой. Родные были в восторге.

О Ольга Аперитив по-французски: винная дегустация в Ницце Все хорошо. Спасибо Юлии.

О Олег Гастрономические сокровища Ниццы Нам с женой экскурсия понравилась. Получили то, что и ожидали. Воспользовались той информацией которую дала нам Дина при выборе презентов близким.