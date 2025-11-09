Описание Выбрать день Ответы на вопросы На юге Франции, в живописном Сен-Жан-Кап-Ферра, находятся виллы Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос. Вилла Ротшильда окружена девятью садами, каждый из которых имеет свой стиль и настроение. Вилла Керилос, построенная в начале XX века, воссоздает атмосферу древнегреческого дома. Эти места привлекают туристов своим уникальным сочетанием истории и красоты. Экскурсия позволит насладиться архитектурными шедеврами и погрузиться в атмосферу Лазурного берега 5 причин купить эту экскурсию 🏛️ Уникальная архитектура

🌿 Живописные сады

📜 Историческая атмосфера

🎨 Богатая культурная программа

🌊 Прекрасные виды на море

Татьяна Ваш гид в Ницце Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-4 человека Когда По договоренности €450 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии На Лазурном берегу, на юге Франции есть место, которое называется Сен-Жан-Кап-Ферра. «Кап-Ферра» переводится как «мыс-подкова». Основанная в 1905 году Сен-Жан-Кап-Ферра, бывшая в прежние времена маленькой рыбацкой деревушкой, сегодня стала местом отдыха всех мировых знаменитостей и представителей богемы. Это необыкновенно живописное место привлекает нескончаемые потоки туристов как своим неповторимым ландшафтом, так и множеством памятников культуры мирового значения. Виллу Ротшильда окружает фантастический двухуровневый ландшафтный парк, состоящий из 9 различных по композиции и настроению садов — Севрский, Испанский, Флорентийский, Каменный, Японский, Экзотический, Провансальский, Французский и Розарий. На мысе, в Муравьиной бухте находится самое примечательное здание в Болье-сюр-Мер — Вилла Керилос, построенная в 1902 году архитектором Эммануэлем Понтремоли по заказу мецената, лингвиста, политика, археолога Теодора Рейнаха. Это точная копия древнегреческого богатого дома времен Перикла. Все было задумано таким образом, чтобы воссоздать роскошь и красоту древнего «дворца», используя при этом элементы современного комфорта.

