На юге Франции, в живописном Сен-Жан-Кап-Ферра, находятся виллы Эфрусси-де-Ротшильд и Керилос. Вилла Ротшильда окружена девятью садами, каждый из которых имеет свой стиль и настроение. Вилла Керилос, построенная в начале XX века, воссоздает атмосферу древнегреческого дома. Эти места привлекают туристов своим уникальным сочетанием истории и красоты. Экскурсия позволит насладиться архитектурными шедеврами и погрузиться в атмосферу Лазурного берега
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🌿 Живописные сады
- 📜 Историческая атмосфера
- 🎨 Богатая культурная программа
- 🌊 Прекрасные виды на море
Что можно увидеть
- Вилла Эфрусси-де-Ротшильд
- Вилла Керилос
Описание экскурсииНа Лазурном берегу, на юге Франции есть место, которое называется Сен-Жан-Кап-Ферра. «Кап-Ферра» переводится как «мыс-подкова». Основанная в 1905 году Сен-Жан-Кап-Ферра, бывшая в прежние времена маленькой рыбацкой деревушкой, сегодня стала местом отдыха всех мировых знаменитостей и представителей богемы. Это необыкновенно живописное место привлекает нескончаемые потоки туристов как своим неповторимым ландшафтом, так и множеством памятников культуры мирового значения. Виллу Ротшильда окружает фантастический двухуровневый ландшафтный парк, состоящий из 9 различных по композиции и настроению садов — Севрский, Испанский, Флорентийский, Каменный, Японский, Экзотический, Провансальский, Французский и Розарий. На мысе, в Муравьиной бухте находится самое примечательное здание в Болье-сюр-Мер — Вилла Керилос, построенная в 1902 году архитектором Эммануэлем Понтремоли по заказу мецената, лингвиста, политика, археолога Теодора Рейнаха. Это точная копия древнегреческого богатого дома времен Перикла. Все было задумано таким образом, чтобы воссоздать роскошь и красоту древнего «дворца», используя при этом элементы современного комфорта.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входные билеты на виллы (16 евро за человека).
Место начала и завершения?
Отель, в котором вы остановились
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
