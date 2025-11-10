Описание Выбрать день Ответы на вопросы



Сен-Тропе, когда-то рыбацкий поселок, стал известен благодаря фильму с Бриджит Бардо Индивидуальная экскурсия в Сен-Тропе предлагает погружение в мир искусства и роскоши.

Описание экскурсии Самое знаменитое место города Сен-Тропе — набережная: множество художников выставляют здесь свои картины. Кроме порта и пляжей, Сен-Тропе может предложить интересную прогулку по улочкам с модными заведениями, ремесленными мастерскими, элегантными магазинами. В музее, размещенном в капелле Благовещения XVII века, выставляются произведения многих выдающихся художников, в том числе — Матисса, Боннара, Пикабия. От квартала Понш можно подняться до цитадели с башней XVI века. Отсюда открываются самые лучшие виды залива и города. В самой цитадели расположен Морской музей. В Сен-Тропе находится знаменитый Дом бабочек, где представлено более 20 000 образцов этих насекомых. Коллекция считается одной из самых значительных в Европе. Интересно, что до XX века город все еще оставался маленьким рыбацким поселком, пока в 50-х режиссер Роже Вадим не снял здесь свой фильм «И бог создал женщину», сделавший знаменитой Бриджит Бардо. Подъезжая к городу, обратите внимание на Порт Гримо, который сравнивают с Венецией.

