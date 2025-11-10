Индивидуальная экскурсия в Сен-Тропе предлагает погружение в мир искусства и роскоши.
Набережная города славится картинами местных художников, а музей в капелле Благовещения хранит работы Матисса и Боннара. Цитадель с башней XVI
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Искусство на набережной
- 🏰 Виды с цитадели
- 🦋 Уникальный Дом бабочек
- 🖼️ Музей в капелле Благовещения
- 🚤 Порт Гримо как Венеция
Что можно увидеть
Описание экскурсииСамое знаменитое место города Сен-Тропе — набережная: множество художников выставляют здесь свои картины. Кроме порта и пляжей, Сен-Тропе может предложить интересную прогулку по улочкам с модными заведениями, ремесленными мастерскими, элегантными магазинами. В музее, размещенном в капелле Благовещения XVII века, выставляются произведения многих выдающихся художников, в том числе — Матисса, Боннара, Пикабия. От квартала Понш можно подняться до цитадели с башней XVI века. Отсюда открываются самые лучшие виды залива и города. В самой цитадели расположен Морской музей. В Сен-Тропе находится знаменитый Дом бабочек, где представлено более 20 000 образцов этих насекомых. Коллекция считается одной из самых значительных в Европе. Интересно, что до XX века город все еще оставался маленьким рыбацким поселком, пока в 50-х режиссер Роже Вадим не снял здесь свой фильм «И бог создал женщину», сделавший знаменитой Бриджит Бардо. Подъезжая к городу, обратите внимание на Порт Гримо, который сравнивают с Венецией.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги гида, транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около вашего отеля
Завершение: Около вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
