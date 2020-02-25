Мини-группа
до 1 чел.
Экскурсия по Лазурному Берегу: Ницца, Монако, Канны
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Лазурного Берега с посещением знаменитых городов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€249 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Лазурный берег: экскурсия по Ницце, Эзу, Монако, Каннам и Антибам
Погрузитесь в волшебство Лазурного берега с индивидуальной экскурсией. Откройте великолепие Ниццы, Эза, Монако, Канн и Антибов
Начало: Гостиница или адрес в Ницце
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€689 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Лазурный берег за один день
Откройте для себя Лазурный берег: Ницца, Монако, Эз, Канны, Антиб и Сан-Поль. Погрузитесь в историю и культуру этих удивительных мест
Начало: Около вашего отея
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€570 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Сен-Тропе, порт Гримо - место отдыха звезд
Погрузитесь в атмосферу роскоши и искусства в Сен-Тропе. Прогулка по набережной, музеям и ремесленным улочкам подарит незабываемые впечатления
Начало: Около вашего отея
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€690 за экскурсию
Круиз
Круиз для пассажиров лайнеров
Индивидуальный круиз по Средиземному морю. Посетите исторические и культурные жемчужины Французской Ривьеры без суеты
Начало: Около вашего круизного лайнера
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€650 за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Виллы Ротшильда и Керилос
Погрузитесь в атмосферу роскоши и истории на Лазурном берегу, посетив знаменитые виллы Ротшильда и Керилос в Сен-Жан-Кап-Ферра
Начало: Отель, в котором вы остановились
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
€350 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- VViktoriia25 февраля 2020Все было замечательно. Спасибо Владимиру!
Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Кап-Ферра»
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