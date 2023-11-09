Автобусная обзорная экскурсия по Парижу

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная. Экскурсия проводится лицензированным гидом на русском языке.
Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
Автобусная обзорная экскурсия по Парижу

Что вас ожидает:

  • Опера Гарнье
  • Собор Парижской Богоматери
  • Эйфелева башня
  • Елисейские поля
  • Марсово поле
  • Музей парфюмерии Фрагонар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Париж — один из самых посещаемых городов мира. Париж – исторический, романтичный, гламурный, гастрономический, современный, меняющийся и неизменный.

Проезжая от Оперы Гарнье и Вандомской площади к Лувру, по набережным Сены мимо Французской Академии и мэрии Парижа, через остров Ситэ с Собором Парижской Богоматери к дому Инвалидов с усыпальницей Наполеона; от Военной школы и Эйфелевой башни по всемирно известным Елисейским полям вы убедитесь в том, почему Париж считают не только столицей моды, но городом Мира, а также увидете Асамблею, Музей Орсей, Мост Александра третьего, Площадь Согласия и Собор Мадлен.

Вы посетите музей парфюмерии Фрагонар — одной из самых знаменитых парфюмерных фабрик Франции, где вы не только узнаете ее историю, но и увидите редкие экспонаты, и сможете купить духи по очень приятным ценам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
  • Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 17 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Обзорные
История и культура
На автобусе

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