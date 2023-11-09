Что вас ожидает:
- Опера Гарнье
- Собор Парижской Богоматери
- Эйфелева башня
- Елисейские поля
- Марсово поле
- Музей парфюмерии Фрагонар
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Париж — один из самых посещаемых городов мира. Париж – исторический, романтичный, гламурный, гастрономический, современный, меняющийся и неизменный.
Проезжая от Оперы Гарнье и Вандомской площади к Лувру, по набережным Сены мимо Французской Академии и мэрии Парижа, через остров Ситэ с Собором Парижской Богоматери к дому Инвалидов с усыпальницей Наполеона; от Военной школы и Эйфелевой башни по всемирно известным Елисейским полям вы убедитесь в том, почему Париж считают не только столицей моды, но городом Мира, а также увидете Асамблею, Музей Орсей, Мост Александра третьего, Площадь Согласия и Собор Мадлен.
Вы посетите музей парфюмерии Фрагонар — одной из самых знаменитых парфюмерных фабрик Франции, где вы не только узнаете ее историю, но и увидите редкие экспонаты, и сможете купить духи по очень приятным ценам.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Наушники (3 евро с человека)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вторник в 15:00Экскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 17 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.