3 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
Начало: Place le l Opera 75009 Paris
Расписание: вторник и четверг начало в 10.00
5 сен в 10:00
10 сен в 10:00
€49 за человека
12 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Экскурсия в замки долины Луары
Начало: В районе площади Charles de Gaulle - Étoile
Расписание: Среда 09:00, Пятница 09:00
7 сен в 09:00
14 сен в 09:00
€135 за человека
1.5 часа
Групповая
Расписание: Вторник в 15:00
€46 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья16 августа 2024Прекрасный гид Маша! Компетентно, интересно, с юмором, легко. Спасибо!
- ММайнура15 мая 2024Обзорная экскурсия по Парижу в группе не состоялась, так как не набралось нужного количества людей. Пришлось согласиться на индивидуальную, 3-х
- ААнатолий20 октября 2023Дорога викингов - Путешествие в Нормандию из ПарижаЭкскурсия с Романом была супер. Увидел Францию отличную от Парижа. Нрмандия покорила меня!!!
- ВВасилий11 апреля 2023очень познавательная экскурсия, рекомендую
- BBerkovitch29 февраля 2020Экскурсия понравилось. Она соответствует описанию. Автобус с гидом и две небольших остановки. Гид рассказывала довольно интересно. Думаю для детей эта экскурсия не подойдёт. Много времени надо провести в автобусе.
- ХХудолей23 августа 2019Несмотря на погоду, экскурсия понравилась. Марианна - наш гид - справилась со своими обязанностями полностью. Ценность обзорной экскурсии - возможность
- ААлександр16 августа 2019Очень хорошая экскурсия от гида Марианны
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 46 до 135. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на автобусе, 55 ⭐ отзывов, цены от €46. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь