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часовую на нас двоих, с русскоязычным гидом и на машине. Конечно дороже, но выхода не было, так как нам надо было уезжать в другой город. Всё прошло хорошо. По трансферу из аэропорта в отель тоже воспользовались услугами этой компании. Встретили, привезли, всё время все сотрудники были на связи. Спасибо!