Экскурсии на автобусе в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Париже на русском языке, цены от €46. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
На автобусе
На машине
6 отзывов
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
Начало: Place le l Opera 75009 Paris
Расписание: вторник и четверг начало в 10.00
5 сен в 10:00
10 сен в 10:00
49 за человека
Экскурсия в замки долины Луары
На автобусе
6 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 9 чел.
Экскурсия в замки долины Луары
Начало: В районе площади Charles de Gaulle - Étoile
Расписание: Среда 09:00, Пятница 09:00
7 сен в 09:00
14 сен в 09:00
135 за человека
Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
На автобусе
43 отзыва
1.5 часа
Групповая
Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
Расписание: Вторник в 15:00
46 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    16 августа 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
    Прекрасный гид Маша! Компетентно, интересно, с юмором, легко. Спасибо!
  • М
    Майнура
    15 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу на машине с гидом
    Обзорная экскурсия по Парижу в группе не состоялась, так как не набралось нужного количества людей. Пришлось согласиться на индивидуальную, 3-х
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    часовую на нас двоих, с русскоязычным гидом и на машине. Конечно дороже, но выхода не было, так как нам надо было уезжать в другой город. Всё прошло хорошо. По трансферу из аэропорта в отель тоже воспользовались услугами этой компании. Встретили, привезли, всё время все сотрудники были на связи. Спасибо!

  • А
    Анатолий
    20 октября 2023
    Дорога викингов - Путешествие в Нормандию из Парижа
    Экскурсия с Романом была супер. Увидел Францию отличную от Парижа. Нрмандия покорила меня!!!
  • В
    Василий
    11 апреля 2023
    Экскурсия в замки долины Луары
    очень познавательная экскурсия, рекомендую
  • B
    Berkovitch
    29 февраля 2020
    Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
    Экскурсия понравилось. Она соответствует описанию. Автобус с гидом и две небольших остановки. Гид рассказывала довольно интересно. Думаю для детей эта экскурсия не подойдёт. Много времени надо провести в автобусе.
  • Х
    Худолей
    23 августа 2019
    Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
    Несмотря на погоду, экскурсия понравилась. Марианна - наш гид - справилась со своими обязанностями полностью. Ценность обзорной экскурсии - возможность
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    самому в дальнейшем наметить для себя маршруты прогулок по Парижу, отметить для себя нужные для осмотра достопримечательности, рестораны и кафе и т. д. Все это помимо и было сделано нашим гидом.

  • А
    Александр
    16 августа 2019
    Автобусная обзорная экскурсия по Парижу
    Очень хорошая экскурсия от гида Марианны

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На автобусе»

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  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 46 до 135. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на автобусе, 55 ⭐ отзывов, цены от €46. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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