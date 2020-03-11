107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Визитные карточки Парижа

Мы побываем на площади Согласия, заглянем в парк Тюильри, остановимся у Оперы Гарнье, прокатимся по Елисейским полям и площади Звезды, в центре которой возвышается Триумфальная Арка, а затем продолжим путь к «Парижской красавице» – Башне Эйфеля. После отправимся к Дому инвалидов, пересечем самый красивый мост в Париже и, заглянув во внутренний дворик Лувра, по набережной направимся на остров Сите, где перед вами предстанет величественный Собор Парижской Богоматери.

История города в личностях и событиях

Вы проследите, как менялся город с течением веков: от древнего галльского и средневекового Парижа до современного мегаполиса. Я расскажу вам о главных вехах в истории города, о зарождении масонства, о влиянии на город легендарных личностей: от Франциска I и Екатерины Медичи до Шарля де Голля и Нострадамуса.

Париж гастрономический

Вы услышите несколько занимательных историй о самых знаменитых кафе Парижа. Мы прогуляемся в Латинский квартал, где находится легендарное кафе «Прокоп» – старейший ресторан Парижа и первое литературное кафе, а также рассмотрим первую мороженицу в Европе. Вы узнаете о самых аутентичных кофейнях города, услышите забавную историю о происхождении слова «бистро» и поймете, за что горожане так любят Монмартр.