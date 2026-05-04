107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунёмся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом. А также заглянем в не самые известные, но очень атмосферные уголки.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Визитные карточки Парижа

Мы побываем на площади Согласия, в парке Тюильри и у Оперы Гарнье. Прокатимся по Елисейским полям и площади Звезды, в центре которой возвышается Триумфальная Арка, а затем продолжим путь к «Парижской красавице» — Башне Эйфеля. После отправимся к Дому инвалидов, пересечём самый красивый мост в Париже и, заглянув во внутренний дворик Лувра, по набережной направимся на остров Сите, где перед вами предстанет величественный Собор Парижской Богоматери.

История города в личностях и событиях

Вы проследите, как менялся город с течением веков: от древнего галльского и средневекового Парижа до современного мегаполиса. Я расскажу вам о главных вехах в его истории, зарождении масонства и влиянии легендарных личностей: от Франциска I и Екатерины Медичи до Шарля де Голля и Нострадамуса.

Париж гастрономический

Вы услышите о самых знаменитых кафе города. Мы прогуляемся в Латинский квартал, где находится кафе «Прокоп» — старейший ресторан Парижа и первое литературное кафе, а также рассмотрим первую мороженицу в Европе. Вы узнаете об аутентичных кофейнях, услышите забавную историю о происхождении слова «бистро» и поймёте, за что горожане так любят Монмартр.

Организационные детали