107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города

Александр
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Александр – ваш гид
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов.

Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
312 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии107 отзывов
4.94
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра

Что вас ожидает

Визитные карточки Парижа
Мы побываем на площади Согласия, заглянем в парк Тюильри, остановимся у Оперы Гарнье, прокатимся по Елисейским полям и площади Звезды, в центре которой возвышается Триумфальная Арка, а затем продолжим путь к «Парижской красавице» – Башне Эйфеля. После отправимся к Дому инвалидов, пересечем самый красивый мост в Париже и, заглянув во внутренний дворик Лувра, по набережной направимся на остров Сите, где перед вами предстанет величественный Собор Парижской Богоматери.

История города в личностях и событиях
Вы проследите, как менялся город с течением веков: от древнего галльского и средневекового Парижа до современного мегаполиса. Я расскажу вам о главных вехах в истории города, о зарождении масонства, о влиянии на город легендарных личностей: от Франциска I и Екатерины Медичи до Шарля де Голля и Нострадамуса.

Париж гастрономический
Вы услышите несколько занимательных историй о самых знаменитых кафе Парижа. Мы прогуляемся в Латинский квартал, где находится легендарное кафе «Прокоп» – старейший ресторан Парижа и первое литературное кафе, а также рассмотрим первую мороженицу в Европе. Вы узнаете о самых аутентичных кофейнях города, услышите забавную историю о происхождении слова «бистро» и поймете, за что горожане так любят Монмартр.

Организационные детали

  • Путешествовать по Парижу мы с вами будем на просторном и комфортабельном автомобиле с панорамной крышей Renault Espace.
  • Маршрут экскурсии может корректироваться с учётом ваших пожеланий.
  • Время и место начала и окончания экскурсии вы также выбираете по своему желанию.
  • Оплатить экскурсию можно не только наличными, но и кредитной картой.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Добрый день! Меня зовут Александр. Родился я там, где «холодно даже пингвинам», с детства с упоением читал книги и увлекался историей Франции. После знакомства с преподавателем истории университета Сорбонны во время учебы в Норвегии я решился на переезд в Париж и стал французским студентом на 3 года. Именно тогда я начал знакомить путешественников с Парижем и настолько влюбился в это дело, что после учебы стал профессиональным гидом. В путешествиях и работе мне помогают чувство юмора, знание истории и огромная любовь к Франции. Все, что я знаю, расскажу и покажу — а знаю я немало, уж поверьте. Буду рад нашей встречe!
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107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 марта 2020
Получили большое количество интересной и интересующей информации, цельно , содержательно и очень увлекательно
Ирина
3 марта 2020
Очень понравилось!!! Александр знает и любит своё дело. Очень глубокие и обширные знания истории Франции и Парижа. Что хотели, мы получили. Большое спасибо.
25 февраля 2020
Александр, большое спасибо Вам за проведённую экскурсию. Выбрали автомобильную экскурсию из-за сына шести лет, который не смог бы выдержать длинные пешие экскурсии и ещё, чтобы больше успеть увидеть, потому что было всего два дня в Париже. Нисколько не пожалели, услышали много интересных фактов, рассказов, посмотрели много всего, имели возможность останавливаться везде, где мы хотели. Получили много рекомендаций от Александра! Всем рекомендую!
23 февраля 2020
Классно, Юре красавчик!
28 января 2020
Александр просто красава!!!
Много писать не буду, Я не пожалел что Выбрал Александра!
20 января 2020
Очень понравилось, обязательно будем пользоваться Вашими услугами
19 января 2020
Потрясающие впечатления от знакомства с Парижем! Благодаря Александру , который очень умело, интересно и захватывающе увлёк историей очень красивого города! Нам с супругом понравился маршрут, возможность на машине несколько раз проехать около значимых мест, узнать много интересного и самое главное - иметь желание вернуться сюда ещё раз!!! А это очень важно ! Чувствуется, что Александр очень любит Париж !
12 января 2020
Автопрогулка по Парижу прошла просто отлично!!! Очень понравился наш гид( если не ошибаюсь Ирэна) экскурсия проведена профессионально, интересно и содержательно! Однозначно буду рекомендовать 👌
5 января 2020
Экскурсия понравилась, гид рассказывал интересно, можно посоветовать друзьям
4 января 2020
Александр, огромное спасибо за экскурсию! 4 часа пролетели на одном дыхании, очень интересно и познавательно!
Мы впервые в Париже с детьми, и нам очень подошёл такой формат знакомства с городом, его атмосферой и знаковыми достопримечательностями.
Ещё 97 отзывов

Александр проводит ещё 4 экскурсии

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