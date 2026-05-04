107 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия по Парижу с заездом на холм Монмартр

Поездка по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов.

Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунёмся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом. А также заглянем в не самые известные, но очень атмосферные уголки.
5
278 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с заездом на холм Монмартр
Обзорная экскурсия по Парижу с заездом на холм Монмартр
Обзорная экскурсия по Парижу с заездом на холм Монмартр

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Визитные карточки Парижа

Мы побываем на площади Согласия, в парке Тюильри и у Оперы Гарнье. Прокатимся по Елисейским полям и площади Звезды, в центре которой возвышается Триумфальная Арка, а затем продолжим путь к «Парижской красавице» — Башне Эйфеля. После отправимся к Дому инвалидов, пересечём самый красивый мост в Париже и, заглянув во внутренний дворик Лувра, по набережной направимся на остров Сите, где перед вами предстанет величественный Собор Парижской Богоматери.

История города в личностях и событиях

Вы проследите, как менялся город с течением веков: от древнего галльского и средневекового Парижа до современного мегаполиса. Я расскажу вам о главных вехах в его истории, зарождении масонства и влиянии легендарных личностей: от Франциска I и Екатерины Медичи до Шарля де Голля и Нострадамуса.

Париж гастрономический

Вы услышите о самых знаменитых кафе города. Мы прогуляемся в Латинский квартал, где находится кафе «Прокоп» — старейший ресторан Парижа и первое литературное кафе, а также рассмотрим первую мороженицу в Европе. Вы узнаете об аутентичных кофейнях, услышите забавную историю о происхождении слова «бистро» и поймёте, за что горожане так любят Монмартр.

Организационные детали

  • Путешествовать по Парижу мы будем на просторном и комфортабельном автомобиле с панорамной крышей Honda CR-V exclusive
  • Для обеспечения безопасности детей во время поездки гид бесплатно предоставляет детские сидения, автокресла или бустеры
  • Маршрут экскурсии может корректироваться с учётом ваших пожеланий
  • Время и место начала и окончания экскурсии вы также выбираете по своему желанию
  • Оплатить экскурсию можно не только наличными, но и картой
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (стоимость договорная)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3450 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС. Нас
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трое, и мы профессионалы, которые всегда взаимозаменяемы: Александр — инициатор проекта и координатор. Гид с опытом организации путешествий с 2004 года. Виктория — знаток истории искусств и переводчик. Её приоритет — нестандартные маршруты. Юрий — знаток истории, ответственный и отзывчивый эксперт по регионам Франции и Бельгии. Сила команды — в эмпатии и индивидуальном подходе. Мы предлагаем всё: от встреч в аэропорту и трансферов до экскурсий по музеям, пеших и велопрогулок. Проводим автомобильные туры по городам Бенилюкса и даже полёты на легкомоторном самолёте. Поможем выбрать отель в Париже, зарезервировать ресторан или дегустацию. Наша задача — оставить в вашей памяти яркое и светлое ощущение от Европы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 278 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
269
4
7
3
2
2
1
Софья
спасибо большое, Александру за интересную, познавательную экскурсию! с любовью рассказывает отПариже, истории Французской Республики. И влюбляет и нас в город музей. Спасибо, рекомендую на 💯.
спасибо большое, Александру за интересную, познавательную экскурсию! с любовью рассказывает отПариже, истории Французской Республики. И влюбляет
спасибо большое, Александру за интересную, познавательную экскурсию! с любовью рассказывает отПариже, истории Французской Республики. И влюбляет
спасибо большое, Александру за интересную, познавательную экскурсию! с любовью рассказывает отПариже, истории Французской Республики. И влюбляет
спасибо большое, Александру за интересную, познавательную экскурсию! с любовью рассказывает отПариже, истории Французской Республики. И влюбляет
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D
Отлично провели время. Легкая и интересная подача информации. Посетили самые интересные места в соответствии с моими пожеланиями. Однозначно рекомендую и думаю сам еще обращусь!
Отлично провели время. Легкая и интересная подача информации. Посетили самые интересные места в соответствии с моими
Отлично провели время. Легкая и интересная подача информации. Посетили самые интересные места в соответствии с моими
Отлично провели время. Легкая и интересная подача информации. Посетили самые интересные места в соответствии с моими
Отлично провели время. Легкая и интересная подача информации. Посетили самые интересные места в соответствии с моими
Отлично провели время. Легкая и интересная подача информации. Посетили самые интересные места в соответствии с моими
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Татьяна
Очень понравилось Огромное спасибо Александр
Очень понравилось Огромное спасибо Александр
Очень понравилось Огромное спасибо Александр
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С
Александр влюблен в Париж, давно живет в Париже. Очень хорошо знает историю. Очень понятно рассказывает, не сомневайтесь, если нудна обзорная экскурсия, это то, что надо!
Александр влюблен в Париж, давно живет в Париже. Очень хорошо знает историю. Очень понятно рассказывает, не
Александр влюблен в Париж, давно живет в Париже. Очень хорошо знает историю. Очень понятно рассказывает, не
Александр влюблен в Париж, давно живет в Париже. Очень хорошо знает историю. Очень понятно рассказывает, не
Александр влюблен в Париж, давно живет в Париже. Очень хорошо знает историю. Очень понятно рассказывает, не
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Ю
Остались очень довольны обзорной экскурсией по Парижу с заездом на холм Монмартр! Александр прекрасный рассказчик, знаток Парижа, приятный собеседник. Экскурсия прошла на одном дыхании, Александр с самого начала поинтересовался нашими
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предпочтениями/пожеланиями для того, чтобы учесть это во время экскурсии. Рекомендую всем, кто впервые оказался в городе для ознакомления с самыми знаковыми местами, и однозначно уверена, что и все остальные экскурсии в компании с Александром будут увлекательными и незабываемыми!

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И
Были на обзорной экскурсии у Александра вдвоём с дочерью 15 лет. Для первого дня в Париже это лучший вариант, который можно представить. Александр несколько раз интересовался нашими предпочтениями и ответил
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на все вопросы. В частности, мы хотели лучше ориентироваться в нашем районе, понять, как куда добраться и где вкусно поесть. Александр специально сделал несколько кругов и всё нам подробно объяснил. На комфортабельной машине проехали по всем знаковым достопримечательностям — сами мы навряд ли увидели бы и половину из этого. Мы сделали красивые фото именно в тех местах, которые были нам интересны. Большое спасибо!

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