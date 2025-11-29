Во время экскурсии вы посетите три жемчужины долины Луары: ‭• Замок Шамбор — величественный символ эпохи Ренессанса и самый грандиозный из всех замков Луары. Вы увидите знаменитую лестницу, созданную по замыслу Леонардо да Винчи, прогуляетесь по огромному охотничьему парку и окунётесь в атмосферу королевской роскоши времён Франциска I. ‭• Замок Шенонсо — элегантный дворец, раскинувшийся прямо над рекой Шер. Его называют «дамским замком», ведь судьбу Шенонсо определяли выдающиеся женщины Франции. Вас ждут изысканные интерьеры, живописные сады и романтичная история, пронизанная интригами и любовью. ‭• Замок Амбуаз — бывшая королевская резиденция, где провели свои детские годы будущие монархи Франции. Здесь вы увидите великолепные панорамы на Луару и посетите капеллу, где покоится Леонардо да Винчи. Узнаете, почему Амбуаз стал символом перемен и культурного расцвета.

Винодельня - семейное хозяйство, расположенное в самом сердце долины Луары, ведет свою историю с начала XVI века. Атмосфера особенная: прохлада, легкий аромат вина и ощущение прикосновения к истории.