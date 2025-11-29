Приглашаем вас на увлекательную экскурсию с гидом по замкам Луары! Погрузитесь в атмосферу французской истории, прогуляйтесь по величественным резиденциям королей и узнайте удивительные факты о жизни двора.
Вас ждут живописные пейзажи, архитектурные
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы посетите три жемчужины долины Луары: • Замок Шамбор — величественный символ эпохи Ренессанса и самый грандиозный из всех замков Луары. Вы увидите знаменитую лестницу, созданную по замыслу Леонардо да Винчи, прогуляетесь по огромному охотничьему парку и окунётесь в атмосферу королевской роскоши времён Франциска I. • Замок Шенонсо — элегантный дворец, раскинувшийся прямо над рекой Шер. Его называют «дамским замком», ведь судьбу Шенонсо определяли выдающиеся женщины Франции. Вас ждут изысканные интерьеры, живописные сады и романтичная история, пронизанная интригами и любовью. • Замок Амбуаз — бывшая королевская резиденция, где провели свои детские годы будущие монархи Франции. Здесь вы увидите великолепные панорамы на Луару и посетите капеллу, где покоится Леонардо да Винчи. Узнаете, почему Амбуаз стал символом перемен и культурного расцвета.
Винодельня - семейное хозяйство, расположенное в самом сердце долины Луары, ведет свою историю с начала XVI века. Атмосфера особенная: прохлада, легкий аромат вина и ощущение прикосновения к истории.
Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шамбор
- Замок Амбуаз
- Замок Шенонсо
Что включено
- Трансфер
- Услуги профессионального гида
- Дегустация вина
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
1 Pl. Charles de Gaulle, 75008 Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Дата и время начала экскурсии согласовываются заранее.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
