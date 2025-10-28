Путешествие в Долину Луары — это прикосновение к величию французской истории и архитектуры.
Вас ждут три легендарных замка — Амбуаз, Шенонсо и Шамбор, каждый из которых хранит свою неповторимую историю и очарование.
Описание экскурсии
Долина Луары — королевское наследие Франции Долина Луары — это царство замков, дворцов и великолепных садов, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь каждый уголок хранит воспоминания о французских королях, вдохновляется красотой природы и очаровывает гостей своего рода «сказочной атмосферой». Амбуаз и Шенонсо Экскурсия начнётся с посещения замка Амбуаз, где покоится Леонардо да Винчи. Его стены помнят Средневековье и блеск королевских династий. Далее вы отправитесь в Шенонсо — изящный «женский замок», связанный с именами Екатерины Медичи и Дианы де Пуатье. Грандиозный Шамбор Завершающим акцентом маршрута станет Шамбор — самый впечатляющий замок Луары с более чем 400 залами, уникальной спиральной лестницей и архитектурой, сочетающей французское мастерство и итальянское Возрождение. Важная информация:
Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина реки Луары
- Замок Амбуаз
- Замок Шенонсо
- Замок Шамбор
Что включено
- Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги лицензированного гида - 240 €
- Обед и дегустация
- Входные билеты в замки
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Рекомендуем иметь удобную обувь
- Тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
28 окт 2025
Все прошло как было оговорено. Все во время.
