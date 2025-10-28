Мои заказы

Сокровища Луары: экскурсия по замкам Амбуаз, Шенонсо и Шамбор

Путешествие в Долину Луары — это прикосновение к величию французской истории и архитектуры.

Вас ждут три легендарных замка — Амбуаз, Шенонсо и Шамбор, каждый из которых хранит свою неповторимую историю и очарование.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Долина Луары — королевское наследие Франции Долина Луары — это царство замков, дворцов и великолепных садов, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь каждый уголок хранит воспоминания о французских королях, вдохновляется красотой природы и очаровывает гостей своего рода «сказочной атмосферой». Амбуаз и Шенонсо Экскурсия начнётся с посещения замка Амбуаз, где покоится Леонардо да Винчи. Его стены помнят Средневековье и блеск королевских династий. Далее вы отправитесь в Шенонсо — изящный «женский замок», связанный с именами Екатерины Медичи и Дианы де Пуатье. Грандиозный Шамбор Завершающим акцентом маршрута станет Шамбор — самый впечатляющий замок Луары с более чем 400 залами, уникальной спиральной лестницей и архитектурой, сочетающей французское мастерство и итальянское Возрождение. Важная информация:
Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Долина реки Луары
  • Замок Амбуаз
  • Замок Шенонсо
  • Замок Шамбор
Что включено
  • Транспорт с русскоязычным водителем
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Услуги лицензированного гида - 240 €
  • Обед и дегустация
  • Входные билеты в замки
Место начала и завершения?
Ваш отель или любой адрес в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Рекомендуем иметь удобную обувь
  • Тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
28 окт 2025
Все прошло как было оговорено. Все во время.

