Долина Луары — королевское наследие Франции Долина Луары — это царство замков, дворцов и великолепных садов, внесённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь каждый уголок хранит воспоминания о французских королях, вдохновляется красотой природы и очаровывает гостей своего рода «сказочной атмосферой». Амбуаз и Шенонсо Экскурсия начнётся с посещения замка Амбуаз, где покоится Леонардо да Винчи. Его стены помнят Средневековье и блеск королевских династий. Далее вы отправитесь в Шенонсо — изящный «женский замок», связанный с именами Екатерины Медичи и Дианы де Пуатье. Грандиозный Шамбор Завершающим акцентом маршрута станет Шамбор — самый впечатляющий замок Луары с более чем 400 залами, уникальной спиральной лестницей и архитектурой, сочетающей французское мастерство и итальянское Возрождение. Важная информация:

Рекомендуем иметь удобную обувь, тёплую одежду по сезону и зонтик в случае непогоды.