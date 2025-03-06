4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Парижа в замок Шантийи
Начало: Ваш отель в Париже
Расписание: Ежедневно, кроме вторника, в 10:00
6 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от €670 за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки Луары: Шеверни, Шомон и Блуа
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
от €850 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые знаменитые замки Луары: Шенонсо, Амбуаз, Шамбор
Начало: Ваш отель в Париже
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
€1000 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Замки Луары»
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