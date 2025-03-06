Замки Луары – экскурсии в Париже

Найдено 3 экскурсии в категории «Замки Луары» в Париже на русском языке, цены от €670. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Из Парижа в замок Шантийи
4.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Парижа в замок Шантийи
Начало: Ваш отель в Париже
Расписание: Ежедневно, кроме вторника, в 10:00
6 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 670 за всё до 3 чел.
Замки Луары: Шеверни, Шомон и Блуа
Пешая
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Замки Луары: Шеверни, Шомон и Блуа
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
от 850 за всё до 4 чел.
Самые знаменитые замки Луары: Шенонсо, Амбуаз, Шамбор
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самые знаменитые замки Луары: Шенонсо, Амбуаз, Шамбор
Начало: Ваш отель в Париже
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 07:00
6 мар в 07:00
1000 за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Замки Луары»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Парижа в замок Шантийи
  2. Замки Луары: Шеверни, Шомон и Блуа
  3. Самые знаменитые замки Луары: Шенонсо, Амбуаз, Шамбор
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Собор Парижской Богоматери
  4. Остров Сите
  5. Эйфелева башня
  6. Набережная
  7. Опера Гарнье
  8. Монмартр
  9. Квартал Марэ
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в марте 2025
Сейчас в Париже в категории "Замки Луары" можно забронировать 3 экскурсии от 670 до 1000.
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