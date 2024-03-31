Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Индивидуальная экскурсия в Париже

Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина

Замки, сады и винодельни Луары — сложно охватить всё это за день.

Но мы составили маршрут так, чтобы вы увидели самое интересное, узнали самое главное и попробовали самое настоящее. Три старинных замка «отправят» в прошлое региона, а гид дополнит экскурсию интересными рассказами. И конечно, истинный французский шарм поездке придаст дегустация вина с местной винодельни.
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Ближайшие даты:
31
мар
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€275
Дети до 18 лет€195
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

07:30 – отправление от вашего отеля. Мы проедем 180 км до первой локации. По пути гид расскажет об истории Франции, связанной с замками Долины Луары.

10:00–11:45 – посещение замка Шамбор. Это самый большой замок региона с 440 комнатами, 282 каминами и 84 лестницами. Он известен благодаря двухспиральной лестнице, которую, возможно, спроектировал Леонардо да Винчи. Вы узнаете об истории замка и его строительстве.

12:45–13:30 – винная дегустация. В местной семейной винодельне вы попробуете 7 сортов и выясните, как здесь изготавливают вина на протяжении уже нескольких веков.

13:30–15:00 – отправление в город Амбуаз и свободное время для обеда. Если необходимо, мы поможем вам забронировать столик.

15:00–16:15 – посещение замка Амбуаз. Вы услышите историю замка – места рождения принцев, правления королей и погребения величайшего мастера эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи. Увидите часовню с его могилой.

16:15–18:00 – отправление в Шенонсо, прогулка по замку и его садам. Гид поделится фактами о создании замка, второе название которого «дамский замок». Сады Шенонсо в стиле Ренессанс тоже не оставят равнодушными – ежегодно здесь цветут более 130 000 растений.

18:00–21:00 – возвращение в Париж

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, входные билеты в замки, посещение винодельни с дегустацией вин
  • Поездка пройдёт на Mercedes E220, если вас 2–3 человека, или на минивэне Mercedes, если вас 3–6 человек. Есть детские автокресла.
  • Дополнительно оплачивается обед
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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