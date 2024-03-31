Замки, сады и винодельни Луары — сложно охватить всё это за день. Но мы составили маршрут так, чтобы вы увидели самое интересное, узнали самое главное и попробовали самое настоящее. Три старинных замка «отправят» в прошлое региона, а гид дополнит экскурсию интересными рассказами. И конечно, истинный французский шарм поездке придаст дегустация вина с местной винодельни.

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за 1-3 человека или €275 за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

07:30 – отправление от вашего отеля. Мы проедем 180 км до первой локации. По пути гид расскажет об истории Франции, связанной с замками Долины Луары.

10:00–11:45 – посещение замка Шамбор. Это самый большой замок региона с 440 комнатами, 282 каминами и 84 лестницами. Он известен благодаря двухспиральной лестнице, которую, возможно, спроектировал Леонардо да Винчи. Вы узнаете об истории замка и его строительстве.

12:45–13:30 – винная дегустация. В местной семейной винодельне вы попробуете 7 сортов и выясните, как здесь изготавливают вина на протяжении уже нескольких веков.

13:30–15:00 – отправление в город Амбуаз и свободное время для обеда. Если необходимо, мы поможем вам забронировать столик.

15:00–16:15 – посещение замка Амбуаз. Вы услышите историю замка – места рождения принцев, правления королей и погребения величайшего мастера эпохи Возрождения, Леонардо да Винчи. Увидите часовню с его могилой.

16:15–18:00 – отправление в Шенонсо, прогулка по замку и его садам. Гид поделится фактами о создании замка, второе название которого «дамский замок». Сады Шенонсо в стиле Ренессанс тоже не оставят равнодушными – ежегодно здесь цветут более 130 000 растений.

18:00–21:00 – возвращение в Париж

Организационные детали