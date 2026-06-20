19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Долина Шеврёз, расположенная всего в 35 км от Парижа, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу настоящей французской провинции.
Здесь сохранились крепости и аббатства, аристократические дворцы и тихие деревни, где жили и
Здесь сохранились крепости и аббатства, аристократические дворцы и тихие деревни, где жили и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Посещение исторических крепостей
- 🏛 Дворцы с богатой историей
- 🌿 Прогулка по аутентичным деревням
- 📜 Узнать о жизни известных личностей
- 🚗 Удобный трансфер от Парижа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Долины Шеврёз - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода благоприятствует прогулкам. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой ландшафтов и комфортной температурой. Весной и осенью также можно посетить долину, однако следует учитывать возможные дожди. Зимой, несмотря на прохладу, путешествие может быть интересным благодаря меньшему количеству туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крепость Мадлен
- Дворец Дампьер
- Аббатство Во де Серне
Описание экскурсии
Всего в 35 километрах от Парижа вы окунётесь в атмосферу настоящей французской провинции — спокойной, живописной и удивительно самобытной. В программе:
- Крепость Мадлен 12 века — королевский подарок фавориту Франциска I и место, где работал Жан Расин
- Дворец Дампьер — истории о блистательных приёмах эпохи Людовика XIV и дерзкой герцогине де Шеврёз
- Аббатство Во де Серне и замок маркиза — монастырь с многовековой историей и усадьба, где бывали Марсель Пруст и Шарль Перро
- Аутентичные деревни — тихие улочки и дома, чудом избежавшие урбанизации
- Фермы и мастерские (по желанию) — дегустация сыра, улиток и знаменитых макаронс, признанных лучшими во Франции
Вы узнаете:
- почему долина Шеврёз считалась королевскими охотничьими угодьями
- кто такая герцогиня де Шеврёз и чем прославились её дворцовые интриги
- как Франциск I и Людовик XIV связаны с крепостью Мадлен и дворцом Дампьер
- и многое другое
Организационные детали
- Место начала экскурсии — конечная станция RER В Saint-Remy-les-Chevreuse (время в пути от Нотр-Дам-де-Пари — 45 минут, поезд ходит каждые 12 минут). На станции я вас встречу на легковом автомобиле, и мы отправимся в наше путешествие
- Посещение ферм возможно по предварительному бронированию и за отдельную плату — подробности в переписке
Дополнительные расходы
- Входные билеты в аббатство в выходные и праздничные дни — €8
- Входные билеты в замок маркиза — €16,4 взрослый и €13,4 детский
- Трансфер (в том числе, микроавтобус) — по запросу
- Дегустации на фермах — актуальную стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1749 туристов
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла страну с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Были на экскурсии с 17-летней племянницей — и обе в полнейшем восторге! Это не просто поездка, а настоящее погружение в настоящую, нестоличную Францию, хотя от Парижа совсем близко. Замок завораживает,
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прекрасная индивидуальная экскурсия по замку! Анна показала нам очень живописный пригород Парижа, очень рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
т
Экскурсия очень понравилась, Анна прекрасный экскурсовод, а сам замок очень интересный, как для взрослых так и для детей
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Были с супругом в декабре, в период забастовок. Анна заранее помогла организовать трансфер, было очень комфортно. Повезло с погодой - провели целый день на воздухе в нереальном, сказочном месте. Посетили
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Ездили на экскурсию 3 ноября. Несмотря на то, что это далеко не первое наще путешествие в Париж и во Францию, в этих местах еще не были. Анна - очаровательный гид,
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Одна из самых запоминающихся экскурсий из всей поездки в Париж. В отличие от самого Парижа, переполненного туристами, в пригороде довольно спокойно и тихо, очень яркий контраст и обязательное дополнение для
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа»
Индивидуальная
до 10 чел.
Старинные церкви Парижа
Погрузиться в атмосферу Средневековья и открыть духовные сокровища города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €490 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Старинные церкви, исторический центр города, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
Завтра в 14:00
10 авг в 14:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по замкам долины Луары и дегустация вин - из Парижа
В сказочные Блуа, Шенонсо и Амбуаз - на комфортном автомобиле с водителем
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €1000 за всё до 6 чел.
Билеты
Из Парижа - в Венсенский замок
Путешествие в любимое место пребывания королей Франции
Начало: У станции метро «Château de Vincennes»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €360 за всё до 10 чел.
от €440 за экскурсию