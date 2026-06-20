19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа

Погрузитесь в атмосферу французской провинции, посетив крепости, дворцы и деревни, сохранившие дух старины. Узнайте тайны королевских охот
Долина Шеврёз, расположенная всего в 35 км от Парижа, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу настоящей французской провинции.

Здесь сохранились крепости и аббатства, аристократические дворцы и тихие деревни, где жили и
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творили великие умы. Путешествие включает посещение крепости Мадлен, дворца Дампьер и аббатства Во де Серне. Прогулка по аутентичным деревням позволит ощутить настоящий шарм Франции. Узнайте о королевских охотах и дворцовых интригах, которые разворачивались в этих местах

5
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Посещение исторических крепостей
  • 🏛 Дворцы с богатой историей
  • 🌿 Прогулка по аутентичным деревням
  • 📜 Узнать о жизни известных личностей
  • 🚗 Удобный трансфер от Парижа

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Долины Шеврёз - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода благоприятствует прогулкам. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой ландшафтов и комфортной температурой. Весной и осенью также можно посетить долину, однако следует учитывать возможные дожди. Зимой, несмотря на прохладу, путешествие может быть интересным благодаря меньшему количеству туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз, или Аутентичная Франция в пригороде Парижа

Что можно увидеть

  • Крепость Мадлен
  • Дворец Дампьер
  • Аббатство Во де Серне

Описание экскурсии

Всего в 35 километрах от Парижа вы окунётесь в атмосферу настоящей французской провинции — спокойной, живописной и удивительно самобытной. В программе:

  • Крепость Мадлен 12 века — королевский подарок фавориту Франциска I и место, где работал Жан Расин
  • Дворец Дампьер — истории о блистательных приёмах эпохи Людовика XIV и дерзкой герцогине де Шеврёз
  • Аббатство Во де Серне и замок маркиза — монастырь с многовековой историей и усадьба, где бывали Марсель Пруст и Шарль Перро
  • Аутентичные деревни — тихие улочки и дома, чудом избежавшие урбанизации
  • Фермы и мастерские (по желанию) — дегустация сыра, улиток и знаменитых макаронс, признанных лучшими во Франции

Вы узнаете:

  • почему долина Шеврёз считалась королевскими охотничьими угодьями
  • кто такая герцогиня де Шеврёз и чем прославились её дворцовые интриги
  • как Франциск I и Людовик XIV связаны с крепостью Мадлен и дворцом Дампьер
  • и многое другое

Организационные детали

  • Место начала экскурсии — конечная станция RER В Saint-Remy-les-Chevreuse (время в пути от Нотр-Дам-де-Пари — 45 минут, поезд ходит каждые 12 минут). На станции я вас встречу на легковом автомобиле, и мы отправимся в наше путешествие
  • Посещение ферм возможно по предварительному бронированию и за отдельную плату — подробности в переписке

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в аббатство в выходные и праздничные дни — €8
  • Входные билеты в замок маркиза — €16,4 взрослый и €13,4 детский
  • Трансфер (в том числе, микроавтобус) — по запросу
  • Дегустации на фермах — актуальную стоимость уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1749 туристов
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла страну с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального
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места, но судьбой мне был уготован сам Париж. До профессии гида я работала в туризме: составляла индивидуальные маршруты с сопровождением по Европе. Самостоятельно разработала несколько авторских экскурсий для знакомства с Парижем и Францией в целом. В 2018 году окончила Институт культуры, а также прошла годовой курс детской психологии. Это помогает мне легко находить подход к юным путешественникам. С 2020 года я также занимаюсь организацией частных мероприятий: дни рождения в замках с костюмированными ужинами, предложения руки и сердца — от камерных до VIP-формата, а также необычные сюрпризы к важным датам. Могу устроить посещение ювелирного дома или исполнение серенады под окном — и удивить вас и ваших близких.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Были на экскурсии с 17-летней племянницей — и обе в полнейшем восторге! Это не просто поездка, а настоящее погружение в настоящую, нестоличную Францию, хотя от Парижа совсем близко. Замок завораживает,
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виды вокруг — как с открытки, а воздух и атмосфера просто волшебные.

Но главное открытие — это наш гид Анна. Она забрала нас на своём авто, и весь день мы перемещались с максимальным комфортом, без спешки и суеты. Анна — профессионал своего дела: чувствуется знание истории, любовь к месту и умение преподнести материал так, что слушать интересно и подростку, и взрослому. Она легко нашла общий язык с племянницей, отвечала на все вопросы, показывала такие детали, которые в путеводителях не найти, и создала атмосферу уютной прогулки с другом, а не сухой лекции.

Сами выбирали гида по отзывам и очень рады, что попали именно к Анне. Теперь будем рекомендовать её всем знакомым с полной ответственностью! Обязательно приедем ещё. Анна, спасибо за этот сказочный день!

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Т
Прекрасная индивидуальная экскурсия по замку! Анна показала нам очень живописный пригород Парижа, очень рекомендую!
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т
Экскурсия очень понравилась, Анна прекрасный экскурсовод, а сам замок очень интересный, как для взрослых так и для детей
Экскурсия очень понравилась, Анна прекрасный экскурсовод, а сам замок очень интересный, как для взрослых так и для детей
Экскурсия очень понравилась, Анна прекрасный экскурсовод, а сам замок очень интересный, как для взрослых так и для детей
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Т
Были с супругом в декабре, в период забастовок. Анна заранее помогла организовать трансфер, было очень комфортно. Повезло с погодой - провели целый день на воздухе в нереальном, сказочном месте. Посетили
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замок маркиза, погуляли по территории, затем поехали в аббатство, сделали кофе паузу. Все пропитано атмосферой и настроением Рождества. Красивые елки и композиции радовали глаз и настраивали на нужный лад. Так тихо и спокойно там было после шумного Парижа - наслажденье. Шикарные фотографии получились с тех мест, где мы были. А главное украшение этого дня - Анна. Такая милая, элегантная, утонченная девушка. Она как будто всю жизнь там прожила: знает все маршруты, историю этих мест, всех соседей, фермерские лавки и много других важных нюансов. По приезду домой, вспоминая эту поездку, поймала очень приятное "послевкусие" от всего увиденного и услышанного.

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Е
Ездили на экскурсию 3 ноября. Несмотря на то, что это далеко не первое наще путешествие в Париж и во Францию, в этих местах еще не были. Анна - очаровательный гид,
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с большим энтузиазмом проводила экскурсию; видно, что человек искренне любит эти места и все о них знает. Нам очень-очень понравилась и сама экскурсия и эти места (несмотря на то, что периодически лил дождь) настолько, что захотелось вернуться еще раз и пожить там. Прекрасное аббатство, где также благодаря Анне мы смогли у камина выпить апперетив (хотя, в тот день они уже были закрыты на обслуживание), посетили аутентичную кондитерескую, где делают одни из вкуснейших пироженых макарон. Анна порекомендовала нам уютный семейный и вкусный ресторан в этой местности (упомянутый в гиде "Мишлен"). Замок с большой и ухоженной территорией, где можно было наблюдать оленей. Всем очень рекомендую эту экскурсию: наикрасивейшие места и прекрасный гид!

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Р
Одна из самых запоминающихся экскурсий из всей поездки в Париж. В отличие от самого Парижа, переполненного туристами, в пригороде довольно спокойно и тихо, очень яркий контраст и обязательное дополнение для
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того, чтобы сформировать более полную картину о Франции. Ну а кроме того: множество красивых пейзажей (любители фотографировать(ся) точно останутся довольны) и настоящий замок, который можно полностью изучить снаружи и внутри. Отдельного упоминания конечно же заслуживает аббатство: это нужно видеть вживую!
Огромное спасибо Анне! Очень профессиональный гид, даёт много интересной и детальной информации по ходу экскурсии.

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