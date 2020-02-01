19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были с супругом в декабре, в период забастовок. Анна заранее помогла организовать трансфер, было очень комфортно. Повезло с погодой - провели целый день на воздухе в нереальном, сказочном месте. Посетили замок маркиза, погуляли по территории, затем поехали в аббатство, сделали кофе паузу. Все пропитано атмосферой и настроением Рождества. Красивые елки и композиции радовали глаз и настраивали на нужный лад. Так тихо и спокойно там было после шумного Парижа - наслажденье. Шикарные фотографии получились с тех мест, где мы были. А главное украшение этого дня - Анна. Такая милая, элегантная, утонченная девушка. Она как будто всю жизнь там прожила: знает все маршруты, историю этих мест, всех соседей, фермерские лавки и много других важных нюансов. По приезду домой, вспоминая эту поездку, поймала очень приятное "послевкусие" от всего увиденного и услышанного.