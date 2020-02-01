19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ездили на экскурсию 3 ноября. Несмотря на то, что это далеко не первое наще путешествие в Париж и во Францию, в этих местах еще не были. Анна - очаровательный гид, с большим энтузиазмом проводила экскурсию; видно, что человек искренне любит эти места и все о них знает. Нам очень-очень понравилась и сама экскурсия и эти места (несмотря на то, что периодически лил дождь) настолько, что захотелось вернуться еще раз и пожить там. Прекрасное аббатство, где также благодаря Анне мы смогли у камина выпить апперетив (хотя, в тот день они уже были закрыты на обслуживание), посетили аутентичную кондитерескую, где делают одни из вкуснейших пироженых макарон. Анна порекомендовала нам уютный семейный и вкусный ресторан в этой местности (упомянутый в гиде "Мишлен"). Замок с большой и ухоженной территорией, где можно было наблюдать оленей. Всем очень рекомендую эту экскурсию: наикрасивейшие места и прекрасный гид!