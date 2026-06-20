19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Долина Шеврёз, расположенная всего в 35 км от Парижа, предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу настоящей французской провинции.Здесь сохранились крепости и аббатства, аристократические дворцы и тихие деревни, где жили и

творили великие умы. Путешествие включает посещение крепости Мадлен, дворца Дампьер и аббатства Во де Серне. Прогулка по аутентичным деревням позволит ощутить настоящий шарм Франции. Узнайте о королевских охотах и дворцовых интригах, которые разворачивались в этих местах

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Долины Шеврёз - с мая по сентябрь, когда природа расцветает, а погода благоприятствует прогулкам. В эти месяцы вы сможете насладиться красотой ландшафтов и комфортной температурой. Весной и осенью также можно посетить долину, однако следует учитывать возможные дожди. Зимой, несмотря на прохладу, путешествие может быть интересным благодаря меньшему количеству туристов.

Сейчас август — это идеальное время.