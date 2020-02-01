19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа

Старинное родовое поместье и живописные окрестности

Anna
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Anna – ваш гид
Всего в 35 километрах от Парижа есть долина, которая в прошлом была излюбленным местом охоты французских королей, а сейчас здесь находится официальная загородная резиденция президента Франции.

Вам предстоит увидеть живописные холмы со стекающими по ним широколиственными лесами, замки, старинные аббатства, освещенные громкими именами французской истории, аутентичные деревни, которые смогли сохранить свой неповторимый колорит.
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии19 отзывов
4.95
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа

Что вас ожидает

  • Маршрут экскурсии проходит по живописным деревням, где каждый камушек пропитан историей. Эти места чудом избежали «пластической операции» и массовой застройки выплескивающегося за край Парижа. Этот маршрут вы точно не найдете в стандартных путеводителях.
  • Крепость Мадлен XII века. Франциск I подарил ее вместе с соседними поместьями мужу своей фаворитки. А в XVII веке ее реставрацией руководил один из выдающихся драматургов, Жан Расин.
  • Дворец Дампьер, стены которого еще помнят взбалмошную герцогиню де Шеврез, известную своей красотой и постоянными интригами. Позже он был достроен Жюлем Монсаром для зятя Кольбера, который проводил тут пышные праздники в период правления Людовика XIV.
  • Аббатство XII века Во де Серне и замок настоящего маркиза (кстати, у него есть русские корни). Здесь гостил Марсель Пруст, принц Галльский и знаменитый на весь мир сказочник Шарль Перро.
  • Посещение ферм (по желанию). Вашему вниманию предлагаются ферма улиток, сырные фермы и кондитерская, которая выиграла конкурс на лучшие макарони во Франции. Вы сможете посетить эти места и, конечно же, все попробовать.

Организационные детали

  • Место начала экскурсии — конечная станция RER В Saint-Remy-les-Chevreuse (время в пути от Нотр Дам де Пари составит 45 минут, поезд идет каждые 12 минут). На станции я вас встречаю на машине и мы отправляемся в наше увлекательное путешествие. В этом случае, количество участников — не более 4 человек.
  • Также, по вашему желанию, я могу заказать трансфер (в том числе, микроавтобус).
  • Посещение ферм производится по предварительному бронированию и за отдельную плату. Продолжительность экскурсии при этом увеличивается.
  • Дегустации на фермах не входят в стоимость.
  • Отдельно оплачивается вход в аббатство в выходные и праздничные дни 8 евро
  • Отдельно оплачивается вход в замок маркиза 16,40 взрослых и 13,40 детский
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа
Долина Шеврёз или аутентичная Франция в пригороде Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Anna
Anna
Моя любовь к Франции открылась однажды и навсегда. Я пересекла ее бескрайние просторы с севера на юг и с запада на восток, по уютным городкам и живописным деревням в поисках своего идеального места, но судьбой мне был уготовлен сам Париж. Прежде чем я пришла в профессию гида, работала в туризме, составляла индивидуальные маршруты с сопровождением по Европе. Самостоятельно я разработала несколько экскурсий для знакомства с Парижем и Франции в целом.
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 февраля 2020
Нам открылась другая Франция ! Большое спасибо Анне!
27 декабря 2019
Были с супругом в декабре, в период забастовок. Анна заранее помогла организовать трансфер, было очень комфортно. Повезло с погодой - провели целый день на воздухе в нереальном, сказочном месте. Посетили замок маркиза, погуляли по территории, затем поехали в аббатство, сделали кофе паузу. Все пропитано атмосферой и настроением Рождества. Красивые елки и композиции радовали глаз и настраивали на нужный лад. Так тихо и спокойно там было после шумного Парижа - наслажденье. Шикарные фотографии получились с тех мест, где мы были. А главное украшение этого дня - Анна. Такая милая, элегантная, утонченная девушка. Она как будто всю жизнь там прожила: знает все маршруты, историю этих мест, всех соседей, фермерские лавки и много других важных нюансов. По приезду домой, вспоминая эту поездку, поймала очень приятное "послевкусие" от всего увиденного и услышанного.
24 декабря 2019
Ездили на экскурсию 3 ноября. Несмотря на то, что это далеко не первое наще путешествие в Париж и во Францию, в этих местах еще не были. Анна - очаровательный гид, с большим энтузиазмом проводила экскурсию; видно, что человек искренне любит эти места и все о них знает. Нам очень-очень понравилась и сама экскурсия и эти места (несмотря на то, что периодически лил дождь) настолько, что захотелось вернуться еще раз и пожить там. Прекрасное аббатство, где также благодаря Анне мы смогли у камина выпить апперетив (хотя, в тот день они уже были закрыты на обслуживание), посетили аутентичную кондитерескую, где делают одни из вкуснейших пироженых макарон. Анна порекомендовала нам уютный семейный и вкусный ресторан в этой местности (упомянутый в гиде "Мишлен"). Замок с большой и ухоженной территорией, где можно было наблюдать оленей. Всем очень рекомендую эту экскурсию: наикрасивейшие места и прекрасный гид!
24 июня 2019
Одна из самых запоминающихся экскурсий из всей поездки в Париж. В отличие от самого Парижа, переполненного туристами, в пригороде довольно спокойно и тихо, очень яркий контраст и обязательное дополнение для того, чтобы сформировать более полную картину о Франции. Ну а кроме того: множество красивых пейзажей (любители фотографировать(ся) точно останутся довольны) и настоящий замок, который можно полностью изучить снаружи и внутри. Отдельного упоминания конечно же заслуживает аббатство: это нужно видеть вживую!
Огромное спасибо Анне! Очень профессиональный гид, даёт много интересной и детальной информации по ходу экскурсии.
13 мая 2019
Честно говоря, ожидали большего,
Хорошо , что поехали вместе с другими туристами, поскольку качество, на наш взгляд , не соответствует цене. Кроме того до места начала экскурсии и обратно пришлось добираться на такси, поскольку не работала линия RER. И с погодой нам не повезло был проливной дождь с градом! К работе экскурсовода претензий нет. Рассказывала по дороге много интересных фактов о жизни местных обитателей.
9 марта 2019
Анна - прекрасный экскурсовод. Экскурсия впечатляет. Спасибо!
12 февраля 2019
Самые интересные и запоминающиеся моменты нашей жизни порой приходят неожиданно. Это свидание с долиной Шеврез относится именно к таким. Описывать бесполезно- просто поезжайте туда. И ещё важный момент: без гида Анны долина была бы тоже прекрасной, но мы не увидели и не поняли бы 90% ее очарования. Анечка, спасибо ещё раз!!!
7 ноября 2018
Анна замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно и эмоционально. В аббатство мы приехали рано, Анна торопилась, чтобы мы успели до 11часов,тк после 11 в вс платный вход. Мы приехали одни из первых и от этого возникало непередаваемое ощущение утренней уединенности. Анна предложивала нам нас фотографировать, такой фоторепортаж, а мы могли не отвлекаться от созерцания красот и слушать интереснейшую экскурсию.
Так же посетили замок маркиза и познакомились с самим владельцем. Отсутствие толп туристов приятно контрастировали с Парижем.
Очень рекомендую эту и другие экскурсии Анны, она прекрассный профессионал своего дела и очень и очень благожелательный и отзывчивый человек. Огромная благодарность Анне, очень рекомендую.
31 августа 2018
Экскурсия очень понравилась, это то что я ожидала увидеть, именно настоящую Францию без толп туристов и суеты современного мира. Это оазис тишины, красоты и спокойствия в сопровождении очень чуткого и знающего историю гида! На этой экскурсии погружаешься в историю и архитектуру старой Франции, с его размеренным образом жизни и потрясающей красоты окружающей природы.
Я очень люблю такие экскурсии с не стандартными маршрутами и Анне удалось передать всю прелесть той эпохи, в которую я погрузилась.
Анечка очень ответственный, душевный и профессиональный гид, с совершенно особенным подходом к клиенту, она буквально подстраивается под ваш ритм, понимает что вам интересно!
После экскурсии был очень вкусный и красиво оформленный обед в прекрасном ресторанчике, который Анна для меня забронировала.
Анечка еще раз благодарю Вас за прекрасно проведенную экскурсию, позитивное настроение и душевную теплоту. Всех благ, здоровья и процветания Вам и Вашей семье!
6 мая 2018
Анна очень профессионально и интересно поведала прошлую и современную историю посещенных мест. Всем очень понравилось. Спасибо!
Ещё 9 отзывов

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