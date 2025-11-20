Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Описание экскурсии Многоликий Париж Много лет туристы приезжают в этот прекрасный город. Но порой ходят одними и теми же тропами — Башня, Арка, Поля… А я смогу показать старинные романтические кварталы, где вы ещё не побывали. Для кого-то это будет Чрево Парижа с дегустациями, для кого-то старинные особняки Марэ, для кого-то — буржуазный Пасси с его архитектурой Арт Нуво или Сан Жермен де Пре с его антикварами. Кому-то будет любопытно увидеть, где в городе собираются рокеры или готы или представители сексменьшинств. А ещё существует целый мир потайных садиков и двориков… Названия кварталов, которые не на слуху у туристов: Монтергёй, Бобур, Муфтар, Бют о Кай, Золотая Капля, Вилаж де Пари… Мы сможем увидеть и настоящие деревеньки в городе и настоящие дворцы, посмотрим на город с неожиданных смотровых площадок и увидим кварталы для парижан и без приезжих. И вы сможете почувствовать себя парижанами!

