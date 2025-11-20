Мои заказы

Другой Париж: экскурсия для тех, кто не первый раз в Париже

Много лет туристы приезжают в этот прекрасный город.

Но порой ходят одними и теми же тропами — Башня, Арка, Поля… А я смогу показать старинные романтические кварталы, где вы ещё не
побывали.

Для кого-то это будет Чрево Парижа с дегустациями, для кого-то старинные особняки Марэ, для кого-то — буржуазный Пасси с его архитектурой Арт Нуво или Сан Жермен де Пре с его антикварами.

Кому-то будет любопытно увидеть, где в городе собираются рокеры или готы или представители сексменьшинств. А ещё существует целый мир потайных садиков и двориков…

Описание экскурсии

Многоликий Париж Много лет туристы приезжают в этот прекрасный город. Но порой ходят одними и теми же тропами — Башня, Арка, Поля… А я смогу показать старинные романтические кварталы, где вы ещё не побывали. Для кого-то это будет Чрево Парижа с дегустациями, для кого-то старинные особняки Марэ, для кого-то — буржуазный Пасси с его архитектурой Арт Нуво или Сан Жермен де Пре с его антикварами. Кому-то будет любопытно увидеть, где в городе собираются рокеры или готы или представители сексменьшинств. А ещё существует целый мир потайных садиков и двориков… Названия кварталов, которые не на слуху у туристов: Монтергёй, Бобур, Муфтар, Бют о Кай, Золотая Капля, Вилаж де Пари… Мы сможем увидеть и настоящие деревеньки в городе и настоящие дворцы, посмотрим на город с неожиданных смотровых площадок и увидим кварталы для парижан и без приезжих. И вы сможете почувствовать себя парижанами!

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чрево Парижа с дегустациями
  • Старинные особняки Марэ
  • Буржуазный Пасси с его архитектурой Арт Нуво
  • Сан Жермен де Пре
  • Монтергёй
  • Бобур
  • Муфтар
  • Бют о Кай
  • Золотая Капля
  • Вилаж де Пари
  • Примечание - мы увмдим не все места из вышеперечисленного, а именно те, которые обсудим заранее
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, в случае заказа варианта экскрсии на машине
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

