Описание экскурсииМноголикий Париж Много лет туристы приезжают в этот прекрасный город. Но порой ходят одними и теми же тропами — Башня, Арка, Поля… А я смогу показать старинные романтические кварталы, где вы ещё не побывали. Для кого-то это будет Чрево Парижа с дегустациями, для кого-то старинные особняки Марэ, для кого-то — буржуазный Пасси с его архитектурой Арт Нуво или Сан Жермен де Пре с его антикварами. Кому-то будет любопытно увидеть, где в городе собираются рокеры или готы или представители сексменьшинств. А ещё существует целый мир потайных садиков и двориков… Названия кварталов, которые не на слуху у туристов: Монтергёй, Бобур, Муфтар, Бют о Кай, Золотая Капля, Вилаж де Пари… Мы сможем увидеть и настоящие деревеньки в городе и настоящие дворцы, посмотрим на город с неожиданных смотровых площадок и увидим кварталы для парижан и без приезжих. И вы сможете почувствовать себя парижанами!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чрево Парижа с дегустациями
- Старинные особняки Марэ
- Буржуазный Пасси с его архитектурой Арт Нуво
- Сан Жермен де Пре
- Монтергёй
- Бобур
- Муфтар
- Бют о Кай
- Золотая Капля
- Вилаж де Пари
- Примечание - мы увмдим не все места из вышеперечисленного, а именно те, которые обсудим заранее
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, в случае заказа варианта экскрсии на машине
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
