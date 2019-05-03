8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Колыбель Парижа

Знакомство с истоками города на прогулке по острову Сите и Левому берегу

Оксана
Задать вопрос
Оксана – ваш гид
Атмосферные набережные Сены и исторический центр Парижа — идеальный маршрут для первого свидания с городом! Мы прогуляемся по древним улицам, с которых начиналась история Франции, рассмотрим величественный Нотр-Дам и готическую часовню Сан-Шапель, заглянем в старинные булочные и секретные парижские дворики.

Вы узнаете, как зарождался и развивался Париж, кому он обязан великолепной архитектурой и неповторимым шармом.
105 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.5
Колыбель Парижа
Колыбель Парижа

Что вас ожидает

С чего начинается Париж
От собора Нотр-Дам с классическим готическим фасадом мы прогуляемся по древним улочкам острова Сите, где вам откроется захватывающая история рождения и развития города. Вы увидите самый старый мост Парижа и дворец Консьержери, сыгравший огромную роль в формировании города как административной и культурной столицы, полюбуетесь мирной площадью Дофина, заглянете в средневековую часовню Сан-Шапель с восхитительными витражами и вдохнете аромат булочек, испеченных по рецептам 17 века. Я помогу вам подметить, как в архитектуре Парижа сочетаются римское и галльское влияние, и открою двери, за которыми прячутся атмосферные французские дворики и целые кварталы, скрытые от глаз прохожих.

Прочувствовать атмосферу города
На левом берегу вам удастся уловить сочетание старого и нового Парижа: вы пройдете среди особняков 16-17 веков, где в разное время жили Бельмондо, Хемингуэй, Золя и другие деятели искусства, рассмотрите Сорбонну — один из старейших университетов мира. Затем вы узнаете о том, как жили и чем занимались парижане в средневековом городе. Попытаемся заглянуть во дворик бывшего монастыря, которому покровительствовала сама королева Франции- Анна Австрийская. А завершим прогулку у Пантеона, где вы сможете продегустировать знаменитое мороженое.

Организационные детали

  • На прогулке вам не помешают удобная обувь, фотоаппарат и зонт (при необходимости). Экскурсия проходит под открытым небом, поэтому, пожалуйста, одевайтесь по погоде.
  • Выпечка и мороженое не входят в стоимость экскурсии.
Колыбель Парижа
Колыбель Парижа
Колыбель Парижа
Колыбель Парижа
Колыбель Парижа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Оксана
Оксана
Меня зовут Оксана! Живу и работаю в Париже, и каждый день продолжаю открывать и изучать этот великолепный город. Свое хобби — изучение архитектуры и культурного наследия Франции — я сделала делом жизни. С удовольствием стану для вас «своим человеком», который покажет достопримечательности города, поведает его тайны и расскажет о современной жизни столицы. Без лишней приторности могу сказать, что я романтичная натура с хорошим чувством юмора. Люблю общаться с людьми и путешествовать, ведь это расширяет кругозор!
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 мая 2019
Понравилась гид Оксана, экскурсия длилась даже дольше, чем было запланировано. Удалось пообщаться на разные темы, Оксана очень открытая девушка,готова помочь и поделиться информацией.Узнали много интересного
1 мая 2019
Благодарим Оксану за прекрасное первое впечатление о Париже, легкое повествование, интересные исторические экскурсы и чувство юмора. Советуем данный маршрут тем, кто хочет узнать о сердце Парижа и увидеть чуть больше, чем просто общеизвестные достопримечательности города, описанные в путеводителях.
8 апреля 2019
Очень понравилась Экскурсия, спасибо! Оксана замечательный экскурсовод!
1 апреля 2019
Отличная ЭкскурсиЯ для знакомства с островом Сите. Останавливались в значимых местах Парижа с удивительными историями жизни простолюдинов и королей. Оксана, спасибо!
21 февраля 2019
Путать Наполеона Первого и Наполеона Третьего.... сказать нечего...
24 декабря 2018
Очень понравилось. Огромное спасибо!
17 октября 2018
Спасибо
23 июля 2018
Спасибо, открыли чудесную часть города для себя

Оксана проводит ещё 2 экскурсии

Шарм и блеск ПарижаШарм и блеск ПарижаШарм и блеск Парижа
скидка25%
€41
31 за человека
2 часа
27 отзывов
История Парижа как столицы французского королевства на маршруте от Оперы Гарнье до Дома Инвалидов
Вам предстоит пройти по красивейшим парижским улицам и знаменитым бульварам. На пути встретятся величественные достопримечательности Парижа: роскошная Опера Гарнье, церковь Мадлен, площадь Согласия, Гран-Пале. Вы прогуляетесь по Елисейским полям, полюбуетесь скульптурами красивейшего моста Парижа и видом на Эйфелеву башню. А также узнаете необычные истории этих знаковых мест и заглянете в атмосферные дворики 19 века.
Главное в Париже на электросамокатахГлавное в Париже на электросамокатахГлавное в Париже на электросамокатах
150 за экскурсию
2.5 часа
Узнать историю города и увидеть его глазами местных в удобном формате
Новые знания и старинные достопримечательности без усталости от пройденных километров — рецепт идеального знакомства с Парижем. Как гид я помогу вам составить историческую картину города и не растеряться от счастья быть в Париже. А как местный житель расскажу о современности французской столицы и дам ценные советы.

Исторические экскурсии в Париже

Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
161 за экскурсию
2.5 часа
68 отзывов
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
Кладбище Пер-ЛашезКладбище Пер-ЛашезКладбище Пер-Лашез
От 85 за экскурсию
3 часа
51 отзыв
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
130 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Квартал Марэ — опасные связиКвартал Марэ — опасные связиКвартал Марэ — опасные связи
От 92 за экскурсию
2 часа
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
скидка10%
€144
130 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Париж с высоты в квартале МарэПариж с высоты в квартале МарэПариж с высоты в квартале Марэ
37 за человека
2.5 часа
14 отзывов
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыНа велосипедеЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи