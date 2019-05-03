8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

С чего начинается Париж

От собора Нотр-Дам с классическим готическим фасадом мы прогуляемся по древним улочкам острова Сите, где вам откроется захватывающая история рождения и развития города. Вы увидите самый старый мост Парижа и дворец Консьержери, сыгравший огромную роль в формировании города как административной и культурной столицы, полюбуетесь мирной площадью Дофина, заглянете в средневековую часовню Сан-Шапель с восхитительными витражами и вдохнете аромат булочек, испеченных по рецептам 17 века. Я помогу вам подметить, как в архитектуре Парижа сочетаются римское и галльское влияние, и открою двери, за которыми прячутся атмосферные французские дворики и целые кварталы, скрытые от глаз прохожих.

Прочувствовать атмосферу города

На левом берегу вам удастся уловить сочетание старого и нового Парижа: вы пройдете среди особняков 16-17 веков, где в разное время жили Бельмондо, Хемингуэй, Золя и другие деятели искусства, рассмотрите Сорбонну — один из старейших университетов мира. Затем вы узнаете о том, как жили и чем занимались парижане в средневековом городе. Попытаемся заглянуть во дворик бывшего монастыря, которому покровительствовала сама королева Франции- Анна Австрийская. А завершим прогулку у Пантеона, где вы сможете продегустировать знаменитое мороженое.