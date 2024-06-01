1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
«История самой знаменитой жительницы квартала Маре — мадам де Севинье, которая прославилась своими письмами, ставшими классикой французской литературы»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
«Поверьте, самое интересное и удивительное в Париже — в Марэ»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Площадь Вогезов — в сердце богемного квартала Марэ и окрестных улочках вы увидите, как выглядел Париж до переустройства в 19 веке»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525€420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа
Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Начало: На площади Вогезов
«В квартале Марэ я расскажу историю Арамиса»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
«Что может быть лучше чашечки горячего чая в сердце королевского квартала Марэ»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
«Квартал Маре, переживший перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€400 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
10 июня в 10:30
13 июня в 09:30
€150 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
«Исторический Марэ за всё время существования приютил тамплиеров, узников Бастилии, министров и придворных французского короля, служителей тайных обществ, евреев и творческих людей разного рода»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€39 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
«А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка по историческому кварталу Марэ: путешествие в сердце Парижа
Исследуйте культурное наследие Парижа в квартале Марэ, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и легенды
Начало: На мосту Arcole
«Расположенный в 3 и 4 округах Парижа, квартал Марэ простирается от Сены до площади Республики»
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200€170 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Париж с открытки
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Начало: В квартале Marais
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €260 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
«Вы насладитесь невероятной архитектурой и атмосферой Марэ, обратите внимание на любопытные городские детали и откроете, как жили парижане в эпоху Возрождения»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160€112 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
«Монмартр или квартал Маре, где мы прогуляемся среди особняков 16-17 века в богемной атмосфере или старинных декорациях»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Опасные связи - Марэ
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Начало: площадь Hotel de ville
«Марэ видел тамплиеров и Екатерину Медичи, застал блистательный период правления Людовика XIV и Великую французскую революцию»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 5 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
«А между переходами я покажу вам достопримечательности Парижа: церковь Мадлен и площадь Согласия, сады Тюильри и Пале-Рояль, Оперу и часть квартала Марэ»
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222€178 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Париж за 3 часа
Увидеть жизнь города изнутри, заблудиться в лабиринте улочек и узнать, чем живут истинные парижане
Начало: В районе Лувра
«И, конечно, почувствуете атмосферу старого Парижа, плутая по узеньким улочкам квартала Марэ»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
от €240 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж глазами Парижанина
Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре
«Квартал Маре — один из неперестроенных кварталов Парижа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая история Парижа
Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов
«Мы совершим тур по кондитерским и булочным квартала Маре и насладимся шедеврами выдающихся кондитеров французской столицы»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от €245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
«Марэ — мое самое любимое место в Париже»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от €150 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Начало: Метро Hôtel de Ville
«И только в квартале Маре, который, между прочим, переводится как болото, сохранился шарм старого Парижа c его неширокими извилистыми улочками и узкими фасадами домов»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
«Марэ десятилетиями хотели снести, а в 1960-е резко решили законсервировать и сделать музеем под открытым небом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Ярко выраженный средневековый Париж в лице квартала Марэ или Латинского квартала не оставят Вас равнодушными к этому прекрасному и самому красивому городу»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
Начало: Место встречи: выход из метро Сен-Поль
«Вместе мы пройдемся по парижскому кварталу Марэ и я покажу другую сторону города, о которой вы раньше не знали»
Расписание: по субботам в 10.00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
€50 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам Анжелики, маркизы ангелов
Путешествие в атмосферу Парижа XVII века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон
Начало: У собора Парижской Богоматери
«Наша экскурсия включит весь парижский путь героини от улицы Ада, где Анжелика жила у своей сестры во время процесса над графом де Пейраком, до квартала Маре, куда она переехала разбогатев на продаже шоколада»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Париж стоит мессы
Роскошные особняки Марэ, средневековая деревня Сен-Поль, уютный Сен-Луи и нравы французской короны
Начало: На площади перед Hôtel de Ville
«Обязательно заглянем в квартал Марэ: здесь до сих пор находится множество роскошных особняков XVII века»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€139 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чрево Парижа и квартал Марэ
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
«Приглашаем на прогулку по одному из самых популярных районов Парижа – кварталу Марэ с великолепными особняками 16-17 веков: Карнавале, Ламуаньон, Сюлли, Сале»
Расписание: Ежедневно в 15:00
€245 за экскурсию
Мини-группа
2 часа
Квартал Маре: богема и аристократы
Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному району Парижа
Начало: На площади Hôtel de Ville
«Когда-то выросший на болоте, сегодня квартал Маре — любимое место парижских модников»
Расписание: в понедельник и четверг в 14:30
10 июня в 14:30
13 июня в 14:30
€48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия1 июня 2024Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
- KKristina29 мая 2024Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
- ЛЛюдмила27 мая 2024Просто прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Елене за такое большое количество интересных фактов и великолепных историй! Все, что когда-то читали, вдруг обрело материальные очертания. Остались в восторге и от района, и от рассказа! И даже легкие капризы погоды только добавили шарма.
- AAlexander27 мая 2024Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
- AAnna26 мая 2024Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
- ООльга24 мая 2024Антонина повела нас в интересное и увлекательное путешествие по роману "Три Мушкетера", вернула нас в нашу юность, когда мы зачитывались
- ЕЕлизавета20 мая 2024Великолепная экскурсия по прекрасному району Маре. Юлия показала много интересных мест. Я как человек который живет в этом районе около
- ЕЕлена15 мая 2024Экскурсия. Неподходящее слово для того, чтобы описать 2,5 часа, проведенные с Давидом в качестве гида. Больше подходит слово «погружение» в
- GGanna11 мая 2024Лучшая экскурсия! Елена рассказывает так, что слушаешь открыв рот и ловишь каждое слово! Глубокие знания, юмор, харизма - море удовольствия от экскурсии гарантировано!
- ННаталья10 мая 2024Добрый вечер. Опыт экскурсий- 10. Были на экскурсии по кварталу Марэ с Викторией. Виктория сразу смогла заинтересовать французской историей. Много интересных фактов узнали во время нашей прогулки. Чувствовалось,что гид многое может рассказать. Но порой не хватало времени. Экскурсию с Викторией рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Квартал Марэ»
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