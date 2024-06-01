Квартал Марэ – экскурсии в Париже

Найдено 28 экскурсий в категории «Квартал Марэ» в Париже на русском языке, цены от €39, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Квартал Маре: живая история Парижа XVII столетия
Знакомство с историческим сердцем Парижа, где каждый камень дышит историей, а улицы шепчут легенды
«История самой знаменитой жительницы квартала Маре — мадам де Севинье, которая прославилась своими письмами, ставшими классикой французской литературы»
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Понять Париж за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
192 отзыва
Понять Париж за два часа: индивидуальная экскурсия
Узнайте героические, романтические и таинственные истории Парижа за два часа. Погружение в малоизвестные факты и легенды города
Начало: Собор Нотр-Дам
«Поверьте, самое интересное и удивительное в Париже — в Марэ»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
134 отзыва
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
«Площадь Вогезов — в сердце богемного квартала Марэ и окрестных улочках вы увидите, как выглядел Париж до переустройства в 19 веке»
10 июня в 08:00
11 июня в 16:00
525420 за всё до 6 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
«Три мушкетёра» на улицах Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Три мушкетёра» на улицах Парижа
Прогулка по Парижу с томиком «Трёх мушкетёров» позволит вам окунуться в атмосферу приключений и узнать о жизни города несколько столетий назад
Начало: На площади Вогезов
«В квартале Марэ я расскажу историю Арамиса»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Квартал Марэ: будни французского аристократа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
«Что может быть лучше чашечки горячего чая в сердце королевского квартала Марэ»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
260 за всё до 10 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
«Квартал Маре, переживший перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Правый берег, или как Париж стал столицей Франции
Узнать, чем примечательно и как живёт правобережье, и прочувствовать его монументальный дух
10 июня в 10:30
13 июня в 09:30
150 за всё до 4 чел.
Париж с высоты в квартале Марэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
27 отзывов
Парижский квартал Марэ: историческое путешествие и виды с высоты
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Начало: У метро Bastille
«Исторический Марэ за всё время существования приютил тамплиеров, узников Бастилии, министров и придворных французского короля, служителей тайных обществ, евреев и творческих людей разного рода»
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 за человека
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
«А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Прогулка в атмосфере Марэ
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3.5 часа
60 отзывов
Прогулка по историческому кварталу Марэ: путешествие в сердце Парижа
Исследуйте культурное наследие Парижа в квартале Марэ, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и легенды
Начало: На мосту Arcole
«Расположенный в 3 и 4 округах Парижа, квартал Марэ простирается от Сены до площади Республики»
16 июня в 09:30
20 июня в 09:30
200170 за всё до 10 чел.
Париж с открытки
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
35 отзывов
Париж с открытки
Отправиться на фото-охоту по городу, чтобы запечатлеть его на снимках и в своем сердце
Начало: В квартале Marais
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от 260 за всё до 5 чел.
Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Прогулка по Марэ: средневековая история и архитектура Парижа
Исследуйте средневековый Париж на экскурсии по кварталу Марэ с рассказами о знати и религиозных конфликтах
Начало: У Hôtel de Ville
«Вы насладитесь невероятной архитектурой и атмосферой Марэ, обратите внимание на любопытные городские детали и откроете, как жили парижане в эпоху Возрождения»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 160112 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
1 отзыв
Фотопрогулка в топ-местах Парижа
Пройтись по самым изящным кварталам города и получить профессиональные фотографии
Начало: У метро Bir-Hakem
«Монмартр или квартал Маре, где мы прогуляемся среди особняков 16-17 века в богемной атмосфере или старинных декорациях»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Опасные связи - Марэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Опасные связи - Марэ
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Начало: площадь Hotel de ville
«Марэ видел тамплиеров и Екатерину Медичи, застал блистательный период правления Людовика XIV и Великую французскую революцию»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 5 чел.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
История, архитектура, декор и модные магазины
Начало: по договорённости
«А между переходами я покажу вам достопримечательности Парижа: церковь Мадлен и площадь Согласия, сады Тюильри и Пале-Рояль, Оперу и часть квартала Марэ»
Сегодня в 10:30
11 июня в 15:30
222178 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
17 отзывов
Влюбиться в Париж за 3 часа
Увидеть жизнь города изнутри, заблудиться в лабиринте улочек и узнать, чем живут истинные парижане
Начало: В районе Лувра
«И, конечно, почувствуете атмосферу старого Парижа, плутая по узеньким улочкам квартала Марэ»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
от 240 за всё до 8 чел.
Париж глазами Парижанина
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Париж глазами Парижанина
Познавательно-развлекательная прогулка в квартал Маре
«Квартал Маре — один из неперестроенных кварталов Парижа»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 195 за всё до 10 чел.
Сладкая история Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Сладкая история Парижа
Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов
«Мы совершим тур по кондитерским и булочным квартала Маре и насладимся шедеврами выдающихся кондитеров французской столицы»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 245 за всё до 7 чел.
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
Антикварные лавочки, необычные музеи, зимний цирк, самый старый рынок Парижа и многое другое
«Марэ — мое самое любимое место в Париже»
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 150 за всё до 9 чел.
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Квартал Маре: познавательная прогулка по бывшему болоту
Лабиринт старых улочек с обшарпанными фасадами домов и истории об удивительных судьбах их жителей
Начало: Метро Hôtel de Ville
«И только в квартале Маре, который, между прочим, переводится как болото, сохранился шарм старого Парижа c его неширокими извилистыми улочками и узкими фасадами домов»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
170 за всё до 8 чел.
Марэ - «болото», в котором хочется утонуть
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Погружение в атмосферу Марэ: квартал с богатой историей и культурой
Загадки Марэ ждут вас: дворцовые интриги, исторические открытия и уникальные покупки в самом сердце Парижа
Начало: В районе метро Sully-Morland
«Марэ десятилетиями хотели снести, а в 1960-е резко решили законсервировать и сделать музеем под открытым небом»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 200 за всё до 5 чел.
Автомобильная экскурсия по Парижу
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Автомобильная экскурсия по Парижу: погружение в сердце Франции
Познакомьтесь с Парижем изнутри: Эйфелева башня, Лувр, опера Гарнье и берега Сены ждут вас в этом увлекательном путешествии
Начало: У вашего отеля
«Ярко выраженный средневековый Париж в лице квартала Марэ или Латинского квартала не оставят Вас равнодушными к этому прекрасному и самому красивому городу»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 5 чел.
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
7 отзывов
Особняки квартала Маре: туристам вход воспрещен
Начало: Место встречи: выход из метро Сен-Поль
«Вместе мы пройдемся по парижскому кварталу Марэ и я покажу другую сторону города, о которой вы раньше не знали»
Расписание: по субботам в 10.00
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
50 за человека
По следам Анжелики, маркизы ангелов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
По следам Анжелики, маркизы ангелов
Путешествие в атмосферу Парижа XVII века из знаменитого романа Анн и Сержа Голон
Начало: У собора Парижской Богоматери
«Наша экскурсия включит весь парижский путь героини от улицы Ада, где Анжелика жила у своей сестры во время процесса над графом де Пейраком, до квартала Маре, куда она переехала разбогатев на продаже шоколада»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Париж стоит мессы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Париж стоит мессы
Роскошные особняки Марэ, средневековая деревня Сен-Поль, уютный Сен-Луи и нравы французской короны
Начало: На площади перед Hôtel de Ville
«Обязательно заглянем в квартал Марэ: здесь до сих пор находится множество роскошных особняков XVII века»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
139 за всё до 5 чел.
Чрево Парижа и квартал Марэ
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Чрево Парижа и квартал Марэ
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный экскурсовод
«Приглашаем на прогулку по одному из самых популярных районов Парижа – кварталу Марэ с великолепными особняками 16-17 веков: Карнавале, Ламуаньон, Сюлли, Сале»
Расписание: Ежедневно в 15:00
245 за экскурсию
Квартал Маре: богема и аристократы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Квартал Маре: богема и аристократы
Старинные особняки, уютные дворики и «деревня в городе» на прогулке по колоритному району Парижа
Начало: На площади Hôtel de Ville
«Когда-то выросший на болоте, сегодня квартал Маре — любимое место парижских модников»
Расписание: в понедельник и четверг в 14:30
10 июня в 14:30
13 июня в 14:30
48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Потайные сады квартала Марэ и деревушка Сен-Поль
    Замечательная экскурсия. Аня прекрасный расказчик! Очень атмосферно и с душой! Спасибо Анечке, дети просто в восторге от Парижа. Никакого нагромождения исторических фактов, зато чувствуется, что Ане самой Париж
  • K
    Kristina
    29 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо за прекрасную, познавательную и увлекательную экскурсию по Парижу. Интересно было всем, и взрослым и ребенку 13-ти лет.
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Понять Париж за два часа
    Просто прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Елене за такое большое количество интересных фактов и великолепных историй! Все, что когда-то читали, вдруг обрело материальные очертания. Остались в восторге и от района, и от рассказа! И даже легкие капризы погоды только добавили шарма.
  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Средневековые разборки: прогулка по кварталу Марэ
    Экскурсия понравилось. Содержательно и профессионально. Замечательно, что рассказ щедро иллюстрируется изображениями действующих лиц и мест событий той эпохи. Буду теперь читать про персонажей экскурсии. Спасибо, Владислав.
  • A
    Anna
    26 мая 2024
    Бонжур, Пари
    Замечательная экскурсия! Большое спасибо, Тарас! Особенно хочу отметить что Тарас закончил экскурсию когда он закончил весь материал, а не когда закончилось время. Такое отношение чувствовалось на протяжении всего тура. Один из лучших гидов с которыми мы встречалась.
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    «Три мушкетёра» на улицах Парижа
    Антонина повела нас в интересное и увлекательное путешествие по роману "Три Мушкетера", вернула нас в нашу юность, когда мы зачитывались
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    романами А. Дюма. Открыла нам тайну кто же на самом деле были прототипы персонажей "Три Мушкетера", провела нас по улочкам, по которым ходили и жили Д'артаньян, и мушкетеры. Интересно, необычно и увлекательно. Рекомендую.

  • Е
    Елизавета
    20 мая 2024
    Квартал Марэ: будни французского аристократа
    Великолепная экскурсия по прекрасному району Маре. Юлия показала много интересных мест. Я как человек который живет в этом районе около
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    года, узнала много нового. За эту экскурсию мы успели и погулять, и провести дегустацию сыров, десертов и выпечки, зайти в разные магазины и музеи. В конце Юлия порекомендовала отличный ресторан для обеда. Всем советую эту экскурсию)

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
    Экскурсия. Неподходящее слово для того, чтобы описать 2,5 часа, проведенные с Давидом в качестве гида. Больше подходит слово «погружение» в
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    разных эпохи из истории Франции и Парижа. Сложилось впечатление, будто мы находились на страницах книг с удивительным рассказчиком, проводником сквозь время и пространство. Вот мы гуляем по широченному бульвару и, сворачивая в узкую улочку, оказываемся внезапным образом у потайной двери. Вот мы узнаем этимологию слов или обращаем внимание на незначительные детали на улицах города. Те детали, которые и есть история. Те детали, на которые мы бы не обратили внимания в обычной прогулке. Давид владеет удивительной глубины знаниями и Париже, Франции и мировой истории, а главное, с большим удовольствием и ненавязчиво делится ими, сопровождая живыми иллюстрациями из жизни самых замечательных людей. Мы чувствовали себя абсолютно завороженными городом и историей. Вы точно не будете скучать, и мы желаем вам тоже замечательной встречи, экскурсии, общения и знакомства с любопытнейшими местами такого загадочно притягательного города Париж.

  • G
    Ganna
    11 мая 2024
    Опасные связи - Марэ
    Лучшая экскурсия! Елена рассказывает так, что слушаешь открыв рот и ловишь каждое слово! Глубокие знания, юмор, харизма - море удовольствия от экскурсии гарантировано!
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Квартал Марэ: будни французского аристократа
    Добрый вечер. Опыт экскурсий- 10. Были на экскурсии по кварталу Марэ с Викторией. Виктория сразу смогла заинтересовать французской историей. Много интересных фактов узнали во время нашей прогулки. Чувствовалось,что гид многое может рассказать. Но порой не хватало времени. Экскурсию с Викторией рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Квартал Марэ»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Квартал Марэ" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 39 до 534 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 826 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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