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разных эпохи из истории Франции и Парижа. Сложилось впечатление, будто мы находились на страницах книг с удивительным рассказчиком, проводником сквозь время и пространство. Вот мы гуляем по широченному бульвару и, сворачивая в узкую улочку, оказываемся внезапным образом у потайной двери. Вот мы узнаем этимологию слов или обращаем внимание на незначительные детали на улицах города. Те детали, которые и есть история. Те детали, на которые мы бы не обратили внимания в обычной прогулке. Давид владеет удивительной глубины знаниями и Париже, Франции и мировой истории, а главное, с большим удовольствием и ненавязчиво делится ими, сопровождая живыми иллюстрациями из жизни самых замечательных людей. Мы чувствовали себя абсолютно завороженными городом и историей. Вы точно не будете скучать, и мы желаем вам тоже замечательной встречи, экскурсии, общения и знакомства с любопытнейшими местами такого загадочно притягательного города Париж.