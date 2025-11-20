Поход на блошиный рынок можно назвать и шоппингом, и экскурсией, и увеселительной прогулкой. Это целый город с совершенно особенной атмосферой.
Просто раздолье для коллекционеров всех мастей: старинные куклы, монеты, часы, брелоки, открытки, пластинки, винтаж и произведения искусства.
Просто раздолье для коллекционеров всех мастей: старинные куклы, монеты, часы, брелоки, открытки, пластинки, винтаж и произведения искусства.
Описание экскурсии
Marche aux Puces de Saint-Ouen — самый знаменитый и самый крупный блошиный рынок Европы и, конечно, Парижа. Именно благодаря нему пошло гулять по свету словечко «блошиный», именно он в середине позапрошлого века впервые получил официальное признание городских властей и попал на карты и в путеводители. Сегодня Saint-Ouen — это 17 километров проходов, 2000 прилавков и 40 ресторанов. Крупнейший блошиный рынок Парижа разделён на семь специализированных секторов, где торгуют антиквариатом, фарфором, дизайнерскими вещами, букинистической литературой, музыкальными записями, домашней утварью и всевозможными мелочами. Для желающих может быть организован поход на небольшие квартальные блошиные рынки Парижа или поездки на блошиные рынки пригородов. Важная информация:
Транспортные услуги при желании — дополнительная услуга.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Транспортные услуги при желании - дополнительная услуга
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Мини-группа
до 8 чел.
Одноэтажная Алезия, или Париж без туристов
Устали от толп? Откройте для себя тихий Париж - уютные улочки и следы богемы ждут вас в квартале Алезия, всего в 15 минутах от центра
Начало: В районе Монпарнаса
Завтра в 10:00
23 ноя в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Один день в Париже»: Лувр, Нотр-Дам, Монмартр
Проведите день в Париже, посетив Лувр, Нотр-Дам, Монмартр и другие знаковые места. Узнайте тайны города, насладитесь кофе с круассаном и зарядитесь позитивом
Начало: На площади Конкорд
7 дек в 09:00
10 янв в 09:00
€390 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Понять Париж за два часа
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров
Начало: собор Нотр-Дам
Завтра в 13:00
22 ноя в 14:00
от €160 за всё до 6 чел.