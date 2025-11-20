Marche aux Puces de Saint-Ouen — самый знаменитый и самый крупный блошиный рынок Европы и, конечно, Парижа. Именно благодаря нему пошло гулять по свету словечко «блошиный», именно он в середине позапрошлого века впервые получил официальное признание городских властей и попал на карты и в путеводители. Сегодня Saint-Ouen — это 17 километров проходов, 2000 прилавков и 40 ресторанов. Крупнейший блошиный рынок Парижа разделён на семь специализированных секторов, где торгуют антиквариатом, фарфором, дизайнерскими вещами, букинистической литературой, музыкальными записями, домашней утварью и всевозможными мелочами. Для желающих может быть организован поход на небольшие квартальные блошиные рынки Парижа или поездки на блошиные рынки пригородов. Важная информация:

