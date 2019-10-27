9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Атмосферные блошиные рынки с уникальными вещицами

Мы отправимся в пригороды Парижа, где исследуем самые лакомые уголки местных блошиных рынков, и чем дальше от Парижа – тем дешевле! Глаза разбегаются от красивых винтажных вещей: на прилавках теснятся платья и ретро-очки, гравюры и картины, украшения и изысканные безделушки, посуда и занавески. Пусть вас не смущает цена: то, что стоит 5 евро, мы купим за 3, если стоит 10 – будем торговаться за пять. И даже если вы не знаете французского, то очень скоро начнете понимать, что говорит продавец про вашу покупку. А французы не могут говорить мало, и вы увезете с собой не просто сувенир на память, но настоящий кусочек истории. Конечно, не всегда легко найти жемчужину среди старых кукол и рваных книг, но поверьте: ваше маленькое сокровище уже ждет вас среди безымянных вещей!

Очарование провинциальной Франции

Вас ждет не только увлекательное приключение в поисках интересных вещей, но и знакомство с жизнью сельской Франции. Ведь все деревушки и городки, куда мы будем заезжать, очень разные и интересные: вот старинная резиденция епископов, где в дни брокантов перекрывают центр города, а вот городок Нантей-ле-Мо, где каждую осень проходит «Праздник сливового пирога». На каждом рынке вы сможете попробовать деликатесы, которыми славится та или иная деревушка. Например, на рынках Шампани дают пробовать шампанское, а на рынках региона Бри вы увидите столько местных сыров, что вы и представить сложно! И французские местные колбаски, непременный спутник любого рынка. И сидр осенью, а глинтвейн зимой.

Можно перечислять до бесконечности, но лучше один раз увидеть все это собственными глазами. Помните, недавно на одном из таких рынков нашли картину Ренуара, и, может быть, следующая ждет именно вас!