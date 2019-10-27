9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия выходного дня в поисках диковинок и вещей с удивительной историей

Dina
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Dina – ваш гид
Вы настоящий поклонник старинных вещей, винтажа или просто любопытны? Еще не решили, чем заняться после Лувра, Нотр-Дама и д'Орсе? Тогда давайте сменим декорации и насладимся новыми впечатлениями! Предлагаю вам отправиться на поиски сокровищ региональных блошиных рынков и увидеть настоящую Францию: её старинные городки и деревушки, живописные долины и поля.

Вы убедитесь, что Париж – это еще не вся Франция, и найдете множество недорогих, но милых сердцу вещиц с потрясающей историей!
250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии9 отзывов
5
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами

Что вас ожидает

Атмосферные блошиные рынки с уникальными вещицами
Мы отправимся в пригороды Парижа, где исследуем самые лакомые уголки местных блошиных рынков, и чем дальше от Парижа – тем дешевле! Глаза разбегаются от красивых винтажных вещей: на прилавках теснятся платья и ретро-очки, гравюры и картины, украшения и изысканные безделушки, посуда и занавески. Пусть вас не смущает цена: то, что стоит 5 евро, мы купим за 3, если стоит 10 – будем торговаться за пять. И даже если вы не знаете французского, то очень скоро начнете понимать, что говорит продавец про вашу покупку. А французы не могут говорить мало, и вы увезете с собой не просто сувенир на память, но настоящий кусочек истории. Конечно, не всегда легко найти жемчужину среди старых кукол и рваных книг, но поверьте: ваше маленькое сокровище уже ждет вас среди безымянных вещей!

Очарование провинциальной Франции
Вас ждет не только увлекательное приключение в поисках интересных вещей, но и знакомство с жизнью сельской Франции. Ведь все деревушки и городки, куда мы будем заезжать, очень разные и интересные: вот старинная резиденция епископов, где в дни брокантов перекрывают центр города, а вот городок Нантей-ле-Мо, где каждую осень проходит «Праздник сливового пирога». На каждом рынке вы сможете попробовать деликатесы, которыми славится та или иная деревушка. Например, на рынках Шампани дают пробовать шампанское, а на рынках региона Бри вы увидите столько местных сыров, что вы и представить сложно! И французские местные колбаски, непременный спутник любого рынка. И сидр осенью, а глинтвейн зимой.
Можно перечислять до бесконечности, но лучше один раз увидеть все это собственными глазами. Помните, недавно на одном из таких рынков нашли картину Ренуара, и, может быть, следующая ждет именно вас!

Организационные детали

  • Чтобы охватить все самые интересные рынки, продолжительность экскурсии составит 8 часов или меньше (в зависимости от степени вашей усталости)
  • Экскурсия проходит на автомобиле
  • Экскурсии проводятся в субботу или воскресенье
  • Начало и конец поездки — у Собора Парижской Богоматери (фр. Notre-Dame de Paris)

Как быть идеальным покупателем:

  • Встать пораньше, надеть удобную обувь, потому что ходить придется много
  • Взять купюры 5-10 евро и много мелочи. Мы будем торговаться доброжелательно, но настойчиво.
  • Составить список ваших желаний! Впрочем, когда вы погрузитесь в эту атмосферу, список потеряет реальный смысл :)
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами
Блошиные рынки пригородов Парижа: охота за сокровищами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dina
Dina
Меня зовут Дина, я реставратор, и я живу в предместье Парижа. В своих экскурсиях я хочу передать вам любовь к тем маленьким кусочкам истории, которые мы вместе будем находить. Моя страсть к старинным и винтажным вещам началась очень давно. Я люблю рыться среди сокровищ на этих больших и маленьких брокантах, которые я называю «пещеры Али-Бабы». Это история, но это и прогресс, потому что каждый раз я узнаю что-то новое. Старые книги, гравюры, старинные платья, фарфор ... это здорово! Иногда жизнь приносит нам сюрпризы, особенно если мы знаем где искать! И кто знает, может быть, именно вы найдете очередной нераспознанный шедевр.
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 октября 2019
Организация путешествия - супер: все вовремя, удобно и очень заботливо. Комфортный транспорт. Неожидынные, своевременные и такие вкусные бутерброды с кофе из термоса. А героическую попытку прорваться через Парижские пробки, чтобы мы успели на свою выставку в Лувре, и отданную под упаковку наших "трофеев" сумку и футболку - мы никогда не забудем. Спасибо!
Общение - очень приятное: все дружелюбно и очень интеллигентно.
Содержание - очень познавательно и интересно. Процесс "охоты" очень азартный, а результат - уж как повезет. Нам вроде нормально повезло ))
Большое спасибо Дине и Юле за увлекательную поездку !
15 октября 2019
Великолепно! Очень грамотно и интересно составленный маршрут. Подойдет всем кто любит погулять по блошиным рынкам и обязательно найти свои сокровища при помощи грамотных экскурсоводов и просто приятных Дины и Юли. Мы не ожидали что будет так азартно особенно когда Дина торгуется и обычно цены за которые мы все покупали нас очень приятно шокировали. Так что уезжаем домой с сокровищами!!! Мы посетили 4 маленьких городка с большими рынками и все это на очень комфортабельной машине с очень интересными экскурсоводами. Когда вернемся в Париж - поедем еще раз!
14 октября 2019
Кто любит отыскивать сокровища в огромной куче старых вещей -Вам непременно сюда.Дина-профессионал,сразу "выцепляет" взглядом ценные вещицы.Честно расскажет ,чего стоит та или иная находка.А найти ,поверьте,можно очень много.В пригородах несравнимо ниже цены,а еще ,если повезло с погодой ,как нам,так это прекрасное и удивительное путешествие.С пустыми руками не уйдете. Мы еще попали на праздник яблок в одном из городков,так еще попутно приобщились к деревенскому веселью .Особым сюрпризом оказалось угощение гидами (помимо Дины за рулем была Юля) бутербродами ,кофе,булочками и свежим яблочным соком, приобретенным на празднике. Мы оказались в надежных руках.Еще раз спасибо.Хочется еще.
1 октября 2019
Мы с мужем во Франции и Париже не впервые и охотимся за впечатлениями. Многое уже видели и решили разнообразить текущее путешествие экскурсией по блошиным рынкам пригородов Парижа в компании Дины и Юли, чтобы увидеть это уникальное зрелище своими глазами. Экскурсия проходит на большом комфортабельном авто и занимает весь день, за это время вы можете побывать на рынках нескольких небольших, но прекрасных и самобытных городов.
С помощью Дины нам удалось купить:
- по символической цене несколько виниловых пластинок в отличном состоянии, выпущенных во Франции и Англии в конце 70-х годов прошлого века,
- редкую изящную старинную французскую вещицу для интерьера (купили за 4 евро, её цена на рынке антиквариата около 200 евро),
- 2 винтажных платья,
- украшения.
Помимо этого, весь день мы наслаждались красивыми видами и приятным общением, которое расширило и углубило наши познания об истории Франции и французах, их быте и жизни. Мы остались довольны! Рекомендуем!
Дмитрий
13 августа 2019
Что может быть очаровательней поездки по живописным пригородам Парижа в воскресный день на комфортабельном автомобиле, в компании приятного, эрудированного собеседника, который, по совместительству, ещё и ваш гид? Правильный ответ - только несколько таких поездок)) Поэтому, мы с супругой очень надеемся, что ещё вернёмся и расширим географию нашего незабываемого совместного приключения! И не столь важно, как много будет найдено уникальных вещей и разных забавных безделушек, как важна сама атмосфера неформальной экскурсии и невероятно редкое, действительно человеческое и невероятно внимательное отношение гидов)) Юля и Дина - вы лучшие! Не забывайте нас!
6 мая 2019
Очень интересно. Соприкасаешься с реальной Францией. Дине и Юле большое спасибо!!!
29 октября 2018
Это увлекательное путешествие по неизведанным маршрутам. Очень хорошо, что Дина знает такие такие рыночки, вы можете довериться и расслабиться. Очень приятно, что перевести все и поторговаться Дина помогает :) по дороге душевные беседы.
Вы точное не уйдёте с пустыми руками!
Рекомендую!
31 августа 2018
Нужно сказать, что это не экскурсия в строгом смысле слова - просто тематическая поездка с увлеченными людьми. Поэтому не ждите рассказа или исторических деталей - просто наслаждайтесь, бродя по развалам и рассматривая чудесные вещички по смешным для Парижа ценам. Мы успели посетить три абсолютно разных рынка в маленьких городках в 15-20 км от Парижа. Надо сказать, что даже взяв машину, мы никогда бы сами их не обнаружили (по словам гида, каждый раз они в разных местах, да и навигатор местами приводит в тупик или на дорогу-каменку))). Гулять по этим городкам, рассматривая винтажную посуду, одежду и прочее - сплошное удовольствие. Отдельный кайф - сбивание нашими гидами и так смешных цен в полтора-два раза. В итоге мы накупили множество сувенирных вещиц, не потратив ни на одну больше 3 евро. В общении Дина очень приятна, время в ее обществе летело незаметно. В общем, всем, любящим винтаж и "блошки" - настоятельно рекомендую! Огромное спасибо за эту замечательную прогулку, вырвавшую нас из традиционного туристического Парижа!
24 ноября 2017
Очень интересная экскурсия по восхитительным и удивительным местам,которых нет в самом толстом путеводителе.может быть рекомендована абсолютно всем-от впервые приехавших в Париж до самых искушённых гурманов. Дина показала такие места, что я никогда в жизни бы их не посетила.
Буду советовать всем друзьям эту экскурсию, а так же обязательно в следующий раз поеду на эту же экскурсию и еще какую нибудь. Большое спасибо за прекрасно проведенную экскурсию.

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