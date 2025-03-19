Экскурсия в Брюгге – путешествие в средневековую сказку. Отправьтесь в увлекательное приключение в Брюгге – Северную Венецию с ее живописными каналами, мощеными улочками и готической архитектурой. Вас ждут захватывающие истории, удивительные панорамные виды и знакомство с местной кухней – от бельгийского шоколада до легендарного пива. Ощутите атмосферу Брюгге и раскройте его тайны!

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Цена если вас не более 4 человек, но есть вариант до 7 чел.)

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Экскурсия начнется от вашего отеля в Париже. Это будет незабываемое путешествие, полное новых впечатлений и открытий!

Брюгге: город романтики

По прибытии в Брюгге, расположенный всего в 300 километрах от Парижа, вы сможете в полной мере насладиться красотой и атмосферой этого уникального города. Здесь вы:

Прокатитесь по живописным каналам;

Посетите ключевые достопримечательности;

Увидите места съемок знаменитого фильма «Залечь на дно в Брюгге».

Гент: дух праздника

После Брюгге мы отправимся в городок Гент, который находится всего в 50 километрах от Брюгге. Здесь вы почувствуете атмосферу торжества и величия!

Не упустите возможность попробовать местные деликатесы, такие как:

Картофель фри;

Бельгийское пиво;

Известные на весь мир бельгийские десерты.

Индивидуальный подход

Если вы хотите сделать вашу экскурсию еще более уникальной, по вашему желанию мы можем дополнить её визитом в величественный город Гент. Это будет прекрасная возможность увидеть больше и узнать интересные факты о культуре и традициях Бельгии.