Экскурсия в Брюгге – путешествие в средневековую сказку. Отправьтесь в увлекательное приключение в Брюгге – Северную Венецию с ее живописными каналами, мощеными улочками и готической архитектурой.
Вас ждут захватывающие истории, удивительные панорамные виды и знакомство с местной кухней – от бельгийского шоколада до легендарного пива. Ощутите атмосферу Брюгге и раскройте его тайны!
Вас ждут захватывающие истории, удивительные панорамные виды и знакомство с местной кухней – от бельгийского шоколада до легендарного пива. Ощутите атмосферу Брюгге и раскройте его тайны!
Описание экскурсии
Начало экскурсии
Экскурсия начнется от вашего отеля в Париже. Это будет незабываемое путешествие, полное новых впечатлений и открытий!
Брюгге: город романтики
По прибытии в Брюгге, расположенный всего в 300 километрах от Парижа, вы сможете в полной мере насладиться красотой и атмосферой этого уникального города. Здесь вы:
- Прокатитесь по живописным каналам;
- Посетите ключевые достопримечательности;
- Увидите места съемок знаменитого фильма «Залечь на дно в Брюгге».
Гент: дух праздника
После Брюгге мы отправимся в городок Гент, который находится всего в 50 километрах от Брюгге. Здесь вы почувствуете атмосферу торжества и величия!
Не упустите возможность попробовать местные деликатесы, такие как:
- Картофель фри;
- Бельгийское пиво;
- Известные на весь мир бельгийские десерты.
Индивидуальный подход
Если вы хотите сделать вашу экскурсию еще более уникальной, по вашему желанию мы можем дополнить её визитом в величественный город Гент. Это будет прекрасная возможность увидеть больше и узнать интересные факты о культуре и традициях Бельгии.
Ежедневно в 8:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от €620
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 📍 Что вы увидите в Брюгге?
- Брюгге - город романтики, истории и потрясающих видов. Узкие улочки, средневековая архитектура и живописные каналы создают его уникальную атмосферу
- 🏛 Исторический центр
- Рыночная площадь (Markt) - сердце города с уютными кафе и историческими фасадами
- Башня Белфорт (Belfort van Brugge) - 83-метровая колокольня с панорамным видом
- Ратуша Брюгге (Stadhuis) - один из старейших готических муниципалитетов Европы
- ⛪ Культовые достопримечательности
- Собор Святой Крови - святыня, где хранится реликвия с каплей крови Христа
- Церковь Богоматери - хранит шедевр Микеланджело «Мадонна с младенцем»
- Бегинаж - тихий уголок с атмосферой прошлых веков
- 🚤 Каналы и мосты
- Лодочная прогулка - лучший способ увидеть Брюгге с воды
- Мост святого Бонифация - одно из самых романтичных мест города
- ✨ Ощутите магию Брюгге и его неповторимую атмосферу! 😊
Что включено
- Услуги сопровождающего
- Транспорт.
- WiFi
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Обед, личные расходы
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места по договоренности
Завершение: Ваш отель в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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