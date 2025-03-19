🏘️Экскурсия в «Брюгге - Северную Венецию» из Парижа

Экскурсия в Брюгге – путешествие в средневековую сказку. Отправьтесь в увлекательное приключение в Брюгге – Северную Венецию с ее живописными каналами, мощеными улочками и готической архитектурой.

Вас ждут захватывающие истории, удивительные панорамные виды и знакомство с местной кухней – от бельгийского шоколада до легендарного пива. Ощутите атмосферу Брюгге и раскройте его тайны!
🏘️Экскурсия в «Брюгге - Северную Венецию» из Парижа
🏘️Экскурсия в «Брюгге - Северную Венецию» из Парижа
🏘️Экскурсия в «Брюгге - Северную Венецию» из Парижа
Ближайшие даты:
19
мар20
мар21
мар27
мар28
мар30
мар31
мар
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Начало экскурсии

Экскурсия начнется от вашего отеля в Париже. Это будет незабываемое путешествие, полное новых впечатлений и открытий!

Брюгге: город романтики

По прибытии в Брюгге, расположенный всего в 300 километрах от Парижа, вы сможете в полной мере насладиться красотой и атмосферой этого уникального города. Здесь вы:

  • Прокатитесь по живописным каналам;
  • Посетите ключевые достопримечательности;
  • Увидите места съемок знаменитого фильма «Залечь на дно в Брюгге».

Гент: дух праздника

После Брюгге мы отправимся в городок Гент, который находится всего в 50 километрах от Брюгге. Здесь вы почувствуете атмосферу торжества и величия!

Не упустите возможность попробовать местные деликатесы, такие как:

  • Картофель фри;
  • Бельгийское пиво;
  • Известные на весь мир бельгийские десерты.

Индивидуальный подход

Если вы хотите сделать вашу экскурсию еще более уникальной, по вашему желанию мы можем дополнить её визитом в величественный город Гент. Это будет прекрасная возможность увидеть больше и узнать интересные факты о культуре и традициях Бельгии.

Ежедневно в 8:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот €620
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 📍 Что вы увидите в Брюгге?
  • Брюгге - город романтики, истории и потрясающих видов. Узкие улочки, средневековая архитектура и живописные каналы создают его уникальную атмосферу
  • 🏛 Исторический центр
  • Рыночная площадь (Markt) - сердце города с уютными кафе и историческими фасадами
  • Башня Белфорт (Belfort van Brugge) - 83-метровая колокольня с панорамным видом
  • Ратуша Брюгге (Stadhuis) - один из старейших готических муниципалитетов Европы
  • ⛪ Культовые достопримечательности
  • Собор Святой Крови - святыня, где хранится реликвия с каплей крови Христа
  • Церковь Богоматери - хранит шедевр Микеланджело «Мадонна с младенцем»
  • Бегинаж - тихий уголок с атмосферой прошлых веков
  • 🚤 Каналы и мосты
  • Лодочная прогулка - лучший способ увидеть Брюгге с воды
  • Мост святого Бонифация - одно из самых романтичных мест города
  • ✨ Ощутите магию Брюгге и его неповторимую атмосферу! 😊
Что включено
  • Услуги сопровождающего
  • Транспорт.
  • WiFi
  • Питьевая вода
Что не входит в цену
  • Обед, личные расходы
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: От места по договоренности
Завершение: Ваш отель в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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