Р Роман Марина разработала индивидуальный маршрут по нашему запросу и с учетом всех пожеланий, поэтому экскурсия прошла великолепно и мы получили много удовольствия и полезной информации. Спасибо!

М Марина Отличная экскурсия, прекрасный гид Марина! Я бы даже сказала приятный, комфортный собеседник!

Наша задача была познакомиться с городом, безусловно с историческими вставками, но без перегруженности. Марине это удалось! А ещё… если нужна информация про винтажный Chanel, вегетарианские кафе, блошиные рынки … ну и всякие девчачьи прелести … смело к Марине. Нам было очень комфортно и познавательно 😁

В Виктория Были 14 сентября втроём на экскурсии с Мариной. Приятный рассказчик, собеседник, прошли по интересному маршруту, узнали много нового, потом ещё раз с удовольствием прошли этот же маршрут самостоятельно. Экскурсией и экскурсоводом довольны. Спасибо.

М Максим Самые положительные эмоции и ощущения после экскурсии

Для меня это был не первый тур по улицам Парижа, для моих родителей первое знакомство с этим удивительным городом

Марина проделала отличную работу - ей удалось передать историю Парижа свежо, емко и с новым взглядом. Проучился не набор фактов, а целая сага о жизни города от ранней юности до признанной зрелости.

Спасибо!

А Арина Прогулка с Мариной - сплошное удовольствие! Лёгкий рассказ, живые истории и Париж, который открывается с новой стороны.

Т Татьяна Отличная экскурсия очень интересная

Светлана Погружение в историю квартала Марэ и острова Сите удалось. Благодарны Марине за интересные детали в повествовании и нескучное путешествие. Узнали много интересного и нового. Нам не очень повезло с погодой, но мы не заметили, как пролетело время.

E EVGENIY Экскурсия с Мариной — выше всяких похвал! Узнали Париж с новой стороны: интересные истории, скрытые уголки и непринуждённая атмосфера. Чувствуется любовь гида к городу, всё очень профессионально и с душой. Настоятельно рекомендую!

Анна Нам очень понравилась экскурсия. Было ощущение, что мы на прогулке с лучшей подругой, которая показывает нам Париж и отлично ориентируется в истории и особенностях города. Три часа пролетели незаметно. А уж сколько полезных советов мы получили и сколько потаенных местечек еще планируем посетить- не счесть! Спасибо Марине за легкость и шарм Парижа.

Татьяна Замечательная прогулка у нас получилась с Мариной, познавательно, увлекательно и как-то душевно. Марина помогла нам с билетами, посоветовала несколько мест для обеда. Очень интересный маршрут. Я была не первый раз в Париже, а муж - первый. И нам было одинаково интересно. Огромное спасибо!!!

В Вячеслав читать дальше целостную картину прошлого.

Экскурсия получилась живой, но в то же время насыщенной информацией, за пару часов мы увидели знаковые улицы, здания и мосты, о многих историях даже не подозревали раньше.



Отдельно хочется отметить индивидуальный подход. Когда мы попросили идти помедленнее, Марина сразу подстроила темп, и весь маршрут прошёл комфортно. Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Марина отличный рассказчик: умеет точно расставлять акценты, давать информацию последовательно и при этом не перегружать деталями. Вместо сухих дат и цифр Марина создаёт в воображении

Л Ленц Спасибо за интересную прогулку!

Т Тури Спасибо Марине огромное! Узнала много нового. Подача материала была структурирована и интересна. Сама Марина очень приятный человек. На все наши дополнительные вопросы мы получили ответы

О Ольга Марина очень интересно провела экскурсию. Нам все очень понравилось. В следующий раз в Париже, обязательно еще раз пойдем на экскурсию с Мариной.