Эта прогулка для тех, кто не любит традиционных экскурсий, но хочет лучше узнать город — его особенности, секреты, житейские коллизии и привычки парижан. В комфортном темпе мы пройдёмся по уютным улицам — будто вы приехали к живущим здесь друзьям. И поговорим о том, как город менялся, чтобы стать тем Парижем, который мы видим и знаем сейчас.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Мы начнём с Нового моста как отправной точки появления современного Парижа
- Перейдем на остров Ситэ — место, где зародился город, и увидим Нотр-Дам
- Пройдём через знаменитое «чрево» города на Шатле
- Попетляем по узким улочкам средневекового Маре
- И закончим прогулку на площади Вогезов
Пока мы будем гулять, я расскажу:
- о древнем и средневековом Париже — и как он стал тем городом, который мы видим сейчас
- о легендах, загадках и курьёзах городской истории
- торговцах и алхимиках, художниках и грабителях, королях и простолюдинах, церквях и кладбищах, роскоши и революциях, мумиях и сыре:)
Париж предстанет живым, постоянно меняющимся городом, с уникальным характером и бесконечным количеством любопытных историй!
Организационные детали
Прогулка рассчитана примерно на 3 часа и идёт по описанному выше маршруту. Мы выберем удобный темп — если в какой-то момент захочется отдохнуть в кафе или заглянуть в живописный дворик, задержаться подольше в одной из локаций, я скорректирую планы в соответствии с вашими пожеланиями.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Нового моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 124 туристов
Я переехала в Париж в 2023 году и сразу испытала жгучее любопытство к городу, его истории и быту. Обожаю путешествовать, исследовать страну через маленькие улочки, жителей, искусство и вкусную еду.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Р
Роман
25 окт 2025
Марина разработала индивидуальный маршрут по нашему запросу и с учетом всех пожеланий, поэтому экскурсия прошла великолепно и мы получили много удовольствия и полезной информации. Спасибо!
М
Марина
16 окт 2025
Отличная экскурсия, прекрасный гид Марина! Я бы даже сказала приятный, комфортный собеседник!
Наша задача была познакомиться с городом, безусловно с историческими вставками, но без перегруженности. Марине это удалось! А ещё… если нужна информация про винтажный Chanel, вегетарианские кафе, блошиные рынки … ну и всякие девчачьи прелести … смело к Марине. Нам было очень комфортно и познавательно 😁
Наша задача была познакомиться с городом, безусловно с историческими вставками, но без перегруженности. Марине это удалось! А ещё… если нужна информация про винтажный Chanel, вегетарианские кафе, блошиные рынки … ну и всякие девчачьи прелести … смело к Марине. Нам было очень комфортно и познавательно 😁
В
Виктория
8 окт 2025
Были 14 сентября втроём на экскурсии с Мариной. Приятный рассказчик, собеседник, прошли по интересному маршруту, узнали много нового, потом ещё раз с удовольствием прошли этот же маршрут самостоятельно. Экскурсией и экскурсоводом довольны. Спасибо.
М
Максим
21 сен 2025
Самые положительные эмоции и ощущения после экскурсии
Для меня это был не первый тур по улицам Парижа, для моих родителей первое знакомство с этим удивительным городом
Марина проделала отличную работу - ей удалось передать историю Парижа свежо, емко и с новым взглядом. Проучился не набор фактов, а целая сага о жизни города от ранней юности до признанной зрелости.
Спасибо!
Для меня это был не первый тур по улицам Парижа, для моих родителей первое знакомство с этим удивительным городом
Марина проделала отличную работу - ей удалось передать историю Парижа свежо, емко и с новым взглядом. Проучился не набор фактов, а целая сага о жизни города от ранней юности до признанной зрелости.
Спасибо!
А
Арина
15 сен 2025
Прогулка с Мариной - сплошное удовольствие! Лёгкий рассказ, живые истории и Париж, который открывается с новой стороны.
Т
Татьяна
9 сен 2025
Отличная экскурсия очень интересная
Светлана
4 сен 2025
Погружение в историю квартала Марэ и острова Сите удалось. Благодарны Марине за интересные детали в повествовании и нескучное путешествие. Узнали много интересного и нового. Нам не очень повезло с погодой, но мы не заметили, как пролетело время.
E
EVGENIY
2 сен 2025
Экскурсия с Мариной — выше всяких похвал! Узнали Париж с новой стороны: интересные истории, скрытые уголки и непринуждённая атмосфера. Чувствуется любовь гида к городу, всё очень профессионально и с душой. Настоятельно рекомендую!
Анна
26 авг 2025
Нам очень понравилась экскурсия. Было ощущение, что мы на прогулке с лучшей подругой, которая показывает нам Париж и отлично ориентируется в истории и особенностях города. Три часа пролетели незаметно. А уж сколько полезных советов мы получили и сколько потаенных местечек еще планируем посетить- не счесть! Спасибо Марине за легкость и шарм Парижа.
Татьяна
10 авг 2025
Замечательная прогулка у нас получилась с Мариной, познавательно, увлекательно и как-то душевно. Марина помогла нам с билетами, посоветовала несколько мест для обеда. Очень интересный маршрут. Я была не первый раз в Париже, а муж - первый. И нам было одинаково интересно. Огромное спасибо!!!
В
Вячеслав
19 июл 2025
Экскурсия оставила очень приятное впечатление. Марина отличный рассказчик: умеет точно расставлять акценты, давать информацию последовательно и при этом не перегружать деталями. Вместо сухих дат и цифр Марина создаёт в воображении
Л
Ленц
11 июл 2025
Спасибо за интересную прогулку!
Т
Тури
11 июл 2025
Спасибо Марине огромное! Узнала много нового. Подача материала была структурирована и интересна. Сама Марина очень приятный человек. На все наши дополнительные вопросы мы получили ответы
О
Ольга
10 июл 2025
Марина очень интересно провела экскурсию. Нам все очень понравилось. В следующий раз в Париже, обязательно еще раз пойдем на экскурсию с Мариной.
Л
Леонид
7 июл 2025
Мы получили большое удовольствие на прогулке с Мариной! Это прекрасная возможность как для новых туристов, так и для уже бывавших в Париже глубже познакомиться с городом🙌
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Увлекательное путешествие по королевскому Парижу, где вас ждут старинные улочки, Лувр и вкуснейшие деликатесы. Погрузитесь в атмосферу величия
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
12 ноя в 14:00
14 ноя в 14:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Монмартр и его улочки
Прогуляйтесь по историческим улочкам Монмартра, вдохновлявшим великих художников. Узнайте больше о богемной жизни XIX века и насладитесь видами Парижа
Начало: На площади ABBESSES
15 дек в 09:30
16 дек в 09:30
€205 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
€200 за всё до 6 чел.