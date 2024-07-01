Экскурсии выходного дня в Париже

Найдено 8 экскурсий в категории «На выходные» в Париже на русском языке, цены от €140, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Завтра в 09:00
6 июля в 15:00
294 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест по Лувру для детей
🚶 Пешая
Квест
2 часа
31 отзыв
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
Завтра в 10:00
6 июля в 10:30
267 за всё до 6 чел.
Версаль Великолепный
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
53 отзыва
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
7 июля в 13:30
9 июля в 08:30
294 за всё до 4 чел.
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
21 отзыв
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
Хотите уникальные фото из Парижа? Пройдёмся по самым фотогеничным местам и создадим незабываемые снимки. Ваши соцсети засияют новыми красками
Начало: Возле метро Bir-Hakeim
Завтра в 14:30
6 июля в 14:30
от 180 за всё до 5 чел.
Улица Муфтар: парижский Арбат
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
66 отзывов
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Завтра в 10:30
6 июля в 10:30
от 174 за всё до 5 чел.
Париж провинциальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Париж провинциальный: индивидуальная экскурсия по окраинам
Индивидуальная экскурсия по окраинам Парижа откроет вам другой город - уютные деревенские дома и неторопливая атмосфера
Начало: У выхода из метро CORVISART
Сегодня в 20:00
6 июля в 08:00
от 140 за всё до 7 чел.
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
222 отзыва
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
7 июля в 17:00
8 июля в 17:00
518467 за всё до 4 чел.
Бонжур, Пари
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
136 отзывов
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
7 июля в 19:00
8 июля в 15:00
525 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 июля 2024
    Париж провинциальный
    С удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим в Париж не в первый раз, любителям мелких деталей и нюансов жизни другой страны
    С удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим вС удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим вС удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим вС удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим вС удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим вС удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим вС удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим в
  • Д
    Даря
    30 июня 2024
    Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
    Вадим очень внимательный, интересный и общительный человек. Было легко и непринужденно. Экскурсия прошла весело и живо. Увидели и запечатлелись в самых лучших местах с видом на Эйфелеву башню 🇫🇷
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  • я
    яков
    24 июня 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Все отлично, все понравилось, спасибо Александру
  • А
    Александр
    21 июня 2024
    Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
    Потрясающая экскурсия, в Париже не в первый раз, но открывал его для себя заново.
  • Г
    Георгий
    19 июня 2024
    Бонжур, Пари
    Тарас,- образец гида! Спасибо большое!!!
  • Д
    Дмитрий
    19 июня 2024
    Экскурсия-квест по Лувру для детей
    Отличный квест, детям очень понравилось. Также и мы узнали интересные факты о Лувре и экспонатах. Зашли без очереди. Спасибо большое!
  • М
    Марина
    19 июня 2024
    Версаль Великолепный
    Увлекательное путешествие в Версаль! Гид Лаура показала и очень интересно рассказала о парке и дворце. Мы даже один фонтан застали. Экскурсия совместила и приятную прогулку по парку, и посещение роскошного дворца. Мы остались довольны. Благодарим Лауру!
  • Д
    Дмитрий
    18 июня 2024
    Бонжур, Пари
    Спасибо Тарасу за экскурсию. Всё прошло максимально интересно и конечно гостеприимно. Увидели город с новых сторон, посетили секретные места. Круассаны и мороженое были восхитительны. Осталось придумать остановку, где есть шампанское 😁. С детьми самое то!
    Спасибо Тарасу за экскурсиюСпасибо Тарасу за экскурсиюСпасибо Тарасу за экскурсиюСпасибо Тарасу за экскурсию
  • С
    Сергей
    15 июня 2024
    Версаль Великолепный
    Отличные знания про все. Очень вежливая Лаура окунает с головой во времена Людовика
    Отличные знания про все. Очень вежливая Лаура окунает с головой во времена Людовика
  • Ю
    Юрий
    15 июня 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Великолепная обзорная экскурсия! Александр - настоящий профессионал, и видно, насколько он увлечен и погружен во Французскую историю и культуру, и заодно прекрасный рассказчик. Было крайне интересно, и пять часов пролетели незаметно. настоятельно всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На выходные»

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  1. Левый берег - царство бедных, умных и счастливых
  2. Экскурсия-квест по Лувру для детей
  3. Версаль Великолепный
  4. Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
  5. Улица Муфтар: парижский Арбат
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Монмартр
  5. Набережная
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2024
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Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год на выходные, 581 ⭐ отзыв, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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