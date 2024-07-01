С Светлана Париж провинциальный С удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим в Париж не в первый раз, любителям мелких деталей и нюансов жизни другой страны

Д Даря Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере Вадим очень внимательный, интересный и общительный человек. Было легко и непринужденно. Экскурсия прошла весело и живо. Увидели и запечатлелись в самых лучших местах с видом на Эйфелеву башню 🇫🇷

я яков Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра Все отлично, все понравилось, спасибо Александру

А Александр Левый берег - царство бедных, умных и счастливых Потрясающая экскурсия, в Париже не в первый раз, но открывал его для себя заново.

Г Георгий Бонжур, Пари Тарас,- образец гида! Спасибо большое!!!

Д Дмитрий Экскурсия-квест по Лувру для детей Отличный квест, детям очень понравилось. Также и мы узнали интересные факты о Лувре и экспонатах. Зашли без очереди. Спасибо большое!

М Марина Версаль Великолепный Увлекательное путешествие в Версаль! Гид Лаура показала и очень интересно рассказала о парке и дворце. Мы даже один фонтан застали. Экскурсия совместила и приятную прогулку по парку, и посещение роскошного дворца. Мы остались довольны. Благодарим Лауру!

Д Дмитрий Бонжур, Пари Спасибо Тарасу за экскурсию. Всё прошло максимально интересно и конечно гостеприимно. Увидели город с новых сторон, посетили секретные места. Круассаны и мороженое были восхитительны. Осталось придумать остановку, где есть шампанское 😁. С детьми самое то!

С Сергей Версаль Великолепный Отличные знания про все. Очень вежливая Лаура окунает с головой во времена Людовика