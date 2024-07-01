1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Левый берег Парижа: путешествие по царству бедных, умных и счастливых
Откройте неизведанный Париж: Левый берег с его историческими улицами, культурными памятниками и легендарными кафе ждет вас
Начало: Place Monge
Завтра в 09:00
6 июля в 15:00
€294 за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Захватывающий квест для детей в Лувре: искусство и развлечение
Погрузитесь в мир приключений с экскурсией-квестом по Лувру, где каждая картина и скульптура - ключ к сокровищу
Начало: Возле стеклянной пирамиды Лувра
Завтра в 10:00
6 июля в 10:30
€267 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Версаль Великолепный: путешествие в эпоху Людовика XIV из Парижа
Погрузитесь в величие Версаля: архитектурные шедевры, история и секреты жизни при дворе, которые оживут в рассказах вашего гида
7 июля в 13:30
9 июля в 08:30
€294 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2.5 часа
Вы и Париж - фотосессия в тёплой атмосфере
Хотите уникальные фото из Парижа? Пройдёмся по самым фотогеничным местам и создадим незабываемые снимки. Ваши соцсети засияют новыми красками
Начало: Возле метро Bir-Hakeim
Завтра в 14:30
6 июля в 14:30
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Улица Муфтар в Париже: путешествие сквозь время и культуру
Погрузитесь в атмосферу улицы Муфтар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В Латинском квартале
Завтра в 10:30
6 июля в 10:30
от €174 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Париж провинциальный: индивидуальная экскурсия по окраинам
Индивидуальная экскурсия по окраинам Парижа откроет вам другой город - уютные деревенские дома и неторопливая атмосфера
Начало: У выхода из метро CORVISART
Сегодня в 20:00
6 июля в 08:00
от €140 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
7 июля в 17:00
8 июля в 17:00
518€467 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Бонжур, Париж: уникальное путешествие по сердцу Франции
Погрузитесь в атмосферу Парижа: исторические районы, знаковые памятники и живописные парки ждут вас
Начало: В районе Опера Гарнье
7 июля в 19:00
8 июля в 15:00
€525 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 июля 2024С удовольствием прогулялась по непарадному Парижу. Экскурсия интересна, мне кажется, не очень молодым туристам, приехавшим в Париж не в первый раз, любителям мелких деталей и нюансов жизни другой страны
- ДДаря30 июня 2024Вадим очень внимательный, интересный и общительный человек. Было легко и непринужденно. Экскурсия прошла весело и живо. Увидели и запечатлелись в самых лучших местах с видом на Эйфелеву башню 🇫🇷
- яяков24 июня 2024Все отлично, все понравилось, спасибо Александру
- ААлександр21 июня 2024Потрясающая экскурсия, в Париже не в первый раз, но открывал его для себя заново.
- ГГеоргий19 июня 2024Тарас,- образец гида! Спасибо большое!!!
- ДДмитрий19 июня 2024Отличный квест, детям очень понравилось. Также и мы узнали интересные факты о Лувре и экспонатах. Зашли без очереди. Спасибо большое!
- ММарина19 июня 2024Увлекательное путешествие в Версаль! Гид Лаура показала и очень интересно рассказала о парке и дворце. Мы даже один фонтан застали. Экскурсия совместила и приятную прогулку по парку, и посещение роскошного дворца. Мы остались довольны. Благодарим Лауру!
- ДДмитрий18 июня 2024Спасибо Тарасу за экскурсию. Всё прошло максимально интересно и конечно гостеприимно. Увидели город с новых сторон, посетили секретные места. Круассаны и мороженое были восхитительны. Осталось придумать остановку, где есть шампанское 😁. С детьми самое то!
- ССергей15 июня 2024Отличные знания про все. Очень вежливая Лаура окунает с головой во времена Людовика
- ЮЮрий15 июня 2024Великолепная обзорная экскурсия! Александр - настоящий профессионал, и видно, насколько он увлечен и погружен во Французскую историю и культуру, и заодно прекрасный рассказчик. Было крайне интересно, и пять часов пролетели незаметно. настоятельно всем рекомендую!
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