Знаете ли Вы, что…

… чтобы показать все достоинства своей марки, Луи Рено решил заехать на холм Монмартр, так, Рено стал первым автомобилем, выполнившим до того невыполнимую задачу.

… в переводе с латинского Монмартр - Mons Martirium – гора мучеников.

… на вершине Монмартра разводят виноградники, из которых делают шампанское «Монмартр», в аромате которого отчетливо слышны свежие фрукты, дыня и крыжовник. Прекрасно для летнего вечера.

Во время экскурсии вы посетите легендарные места ночной жизни Парижа, знаменитое кабаре «Мулен Руж», улицу Красных фонарей, кафе, где работала Амели, а так же старинные улочки, на которых жили и работали такие художники, как Монэ, Ван Гог, Пикассо и многие другие. Узнаете, на чьи деньги и почему так скоропалительно был построен великолепный собор «Sacré-Coeur», проникнитесь колоритом узких улочек с уютными кафе и насладитесь панорамой такого загадочного вечернего Парижа.

Во время экскурсии вас ждут приятные сюрпризы, а кроме этого, позитивные эмоции в неограниченном количестве:)