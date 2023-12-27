Монмартр! Эпицентр свободы и творчества

Групповая экскурсия в Париже
Пешеходная. Экскурсия проводится лицензированным гидом на русском языке.
Монмартр! Эпицентр свободы и творчества
Монмартр! Эпицентр свободы и творчества
Монмартр! Эпицентр свободы и творчества
Монмартр! Эпицентр свободы и творчества

Что вас ожидает:

  • Базилика Сакре Кер
  • Площадь художников
  • Дом Далиды
  • Дом-корабль

Описание

Знаете ли Вы, что…
… чтобы показать все достоинства своей марки, Луи Рено решил заехать на холм Монмартр, так, Рено стал первым автомобилем, выполнившим до того невыполнимую задачу.
… в переводе с латинского Монмартр - Mons Martirium – гора мучеников.
… на вершине Монмартра разводят виноградники, из которых делают шампанское «Монмартр», в аромате которого отчетливо слышны свежие фрукты, дыня и крыжовник. Прекрасно для летнего вечера.

Во время экскурсии вы посетите легендарные места ночной жизни Парижа, знаменитое кабаре «Мулен Руж», улицу Красных фонарей, кафе, где работала Амели, а так же старинные улочки, на которых жили и работали такие художники, как Монэ, Ван Гог, Пикассо и многие другие. Узнаете, на чьи деньги и почему так скоропалительно был построен великолепный собор «Sacré-Coeur», проникнитесь колоритом узких улочек с уютными кафе и насладитесь панорамой такого загадочного вечернего Парижа.

Во время экскурсии вас ждут приятные сюрпризы, а кроме этого, позитивные эмоции в неограниченном количестве:)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 15:00, 18:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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