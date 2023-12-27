Что вас ожидает:
- Базилика Сакре Кер
- Площадь художников
- Дом Далиды
- Дом-корабль
Описание
Знаете ли Вы, что…
… чтобы показать все достоинства своей марки, Луи Рено решил заехать на холм Монмартр, так, Рено стал первым автомобилем, выполнившим до того невыполнимую задачу.
… в переводе с латинского Монмартр - Mons Martirium – гора мучеников.
… на вершине Монмартра разводят виноградники, из которых делают шампанское «Монмартр», в аромате которого отчетливо слышны свежие фрукты, дыня и крыжовник. Прекрасно для летнего вечера.
Во время экскурсии вы посетите легендарные места ночной жизни Парижа, знаменитое кабаре «Мулен Руж», улицу Красных фонарей, кафе, где работала Амели, а так же старинные улочки, на которых жили и работали такие художники, как Монэ, Ван Гог, Пикассо и многие другие. Узнаете, на чьи деньги и почему так скоропалительно был построен великолепный собор «Sacré-Coeur», проникнитесь колоритом узких улочек с уютными кафе и насладитесь панорамой такого загадочного вечернего Парижа.
Во время экскурсии вас ждут приятные сюрпризы, а кроме этого, позитивные эмоции в неограниченном количестве:)
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Наушники (3 евро с человека)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 15:00, 18:30Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.