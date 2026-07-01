На экскурсии вы почувствуете себя героями французского кино. Я проведу вас к дому Амели и покажу лавку, где она покупала еду. Вы зайдёте в кафе, в котором работала девушка, и рассмотрите кинотеатр, показанный в картине. Прогуляетесь по площади и при желании прокатитесь на карусели — главные декорации «Амели» станут фоном для нашей экскурсии. Я расскажу, как изменились эти места с тех пор, как сняли фильм, и открою любопытные факты о его создании. Словом, приготовьтесь к погружении в романтичный мир Амели, которую сыграла блистательная Одри Тоту!
Ах, Монмартр
Вы пройдёте по вехам истории самого богемного района Парижа и поймёте, когда и почему здесь поселились художники. Мы поговорим о судьбах некоторых из них, гуляя по кварталу. От знаменитого кабаре «Мулен Руж», розового кафе, первого бистро, церквей и базилики Сакре-Кёр до неизвестных туристам виноградников, необычного дома и башни Монмартра — вы исследуете пристанище творцов вдоль и поперёк. Кроме того, я поделюсь интереснейшими фактами о квартале. Вы разберётесь, почему построили «Мулен Руж» и кто любил выступления в кабаре. Узнаете, где певица ZAZ заработала мировую славу и какой ритуал приносит везение.
Также я помогу вам покорить остальной Париж: рассекречу названия лучших баров, объясню, что ещё посмотреть в городе любви, порекомендую рестораны и музеи.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, приехавшим в Париж в одиночку, влюблённым парам, компаниям друзей и семьям с детьми от 7 лет.
Тем, кто впервые в Париже и хочет изучить знаменитый Монмартр, и опытным путешественникам, желающим открыть неизведанные уголки французской столицы.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
Дополнительных расходов не предусмотрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Metro Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1563 туристов
Я переехал в Париж в 2015 году, здесь я рос и учился, впитывал культуру и французский образ жизни. Я бесконечно влюблён в этот уникальный город, его атмосферу и неуловимый шарм! читать дальшеуменьшить
В 2017 году я нашёл своё призвание, став гидом. Но не обычным гидом, на чьих экскурсиях зевают от переизбытка имён и дат. Я стал другом и проводником для путешественников со всего мира.
Моя цель — познакомить вас с городом и его достопримечательностями; открыть тайные уголки, известные только местным жителям, о которых не пишут в путеводителях; рассказать о жизни парижан, обычаях и приметах; предостеречь от опасностей, которые таит каждый город; дать рекомендации для незабываемого путешествия.
Вы узнаете тайны и легенды Парижа, которые запомнятся навсегда!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Спасибо большое, Вадим! Мы с дочками до сих пор вспоминаем экскурсию! Удивительно, как много осталось в памяти у девочек-подростков. Благодаря Вадиму они захотели пойти в музей, чтобы смотреть работы импрессионистов. Три часа пролетели так, что мы даже не заметили. Несмотря на то, что я довольно много знаю о Париже, Вадим открыл новые странице об этом прекрасном городе! Искренне рекомендую!
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М
Мария
Нам очень понравилась экскурсия с Вадимом - видно, что он очень любит Монмартр, много о нем знает, знаком с историей, искусством, архитектурой района, да и всего Парижа. Возможно, мы ждали читать дальшеуменьшить
больше об Амели - из-за названия экскурсии, но это не помешало нам насладиться воздухом, которым дышали известные личности. Что можно сказать о рекомендациях для участников: друзья, приходите на экскурсию бодрыми, отдохнувшими и свежими - и в удобной обуви. Передвигаться вверх-вниз по холму людям с проблемными ногами будет тяжело, поэтому, на мой взгляд, экскурсия подойдет не всем. А еще мы получили большое количество рекомендаций, связанных не только с объектом экскурсии, но и с городом в общем. Еще раз огромное спасибо Вадиму!
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Алиса
Спасибо огромное Вадиму! Увлекательная экскурсия!
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О
Олеся
Интересно
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н
наталья
Были на экскурсии с Вадимом. Два взрослых и ребёнок 5 лет. Было интересно всем! Получили множество дополнительной информации и советов от Вадима по пребыванию в Париже. Чувствуется что человек знаком читать дальшеуменьшить
с городом не только по книгам, но и имеет здесь жизненный опыт, любит город в котором живет. Экскурсия не перенасыщена датами и историческими событиями, все преподносилось легко, как в дружеской беседе. Остались очень довольны! В конце экскурсии Вадим подсказал где можно вкусно и быстро перекусить по французски).
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И
Иванна
Мне очень понравилась эта экскурсия. Чувствуется, что гид влюблён в французскую историю. Он прекрасный рассказчик. А я настолько любопытна, что задавала много вопросов не по теме экскурсии. И получала полный, обстоятельный ответ в очень мягкой обаятельной манере. Чувствуется глубина знаний. И отличное чувство юмора))) Спасибо большое!
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