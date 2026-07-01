Монмартр - это не только район художников, но и место, где разворачиваются события культового фильма "Амели".Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу французского кино, посетив дом Амели, лавку и кафе из фильма.

Участники узнают, как изменились эти места и какие тайны они хранят. Также можно будет пройтись по знаменитым местам Монмартра, включая кабаре "Мулен Руж" и виноградники. Экскурсия идеально подходит для путешественников, желающих увидеть Париж с новой стороны

Описание экскурсии

Тропами Амели

На экскурсии вы почувствуете себя героями французского кино. Я проведу вас к дому Амели и покажу лавку, где она покупала еду. Вы зайдёте в кафе, в котором работала девушка, и рассмотрите кинотеатр, показанный в картине. Прогуляетесь по площади и при желании прокатитесь на карусели — главные декорации «Амели» станут фоном для нашей экскурсии. Я расскажу, как изменились эти места с тех пор, как сняли фильм, и открою любопытные факты о его создании. Словом, приготовьтесь к погружении в романтичный мир Амели, которую сыграла блистательная Одри Тоту!

Ах, Монмартр

Вы пройдёте по вехам истории самого богемного района Парижа и поймёте, когда и почему здесь поселились художники. Мы поговорим о судьбах некоторых из них, гуляя по кварталу. От знаменитого кабаре «Мулен Руж», розового кафе, первого бистро, церквей и базилики Сакре-Кёр до неизвестных туристам виноградников, необычного дома и башни Монмартра — вы исследуете пристанище творцов вдоль и поперёк. Кроме того, я поделюсь интереснейшими фактами о квартале. Вы разберётесь, почему построили «Мулен Руж» и кто любил выступления в кабаре. Узнаете, где певица ZAZ заработала мировую славу и какой ритуал приносит везение.

Также я помогу вам покорить остальной Париж: рассекречу названия лучших баров, объясню, что ещё посмотреть в городе любви, порекомендую рестораны и музеи.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, приехавшим в Париж в одиночку, влюблённым парам, компаниям друзей и семьям с детьми от 7 лет.

Тем, кто впервые в Париже и хочет изучить знаменитый Монмартр, и опытным путешественникам, желающим открыть неизведанные уголки французской столицы.

Организационные детали