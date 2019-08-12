По следам Амели с Монмартра

Увидеть локации, в которых снимали самый французский фильм, и проникнуться духом богемного Парижа

4.5
2 отзыва
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На Монмартре царит особая атмосфера творчества, свободы и романтики. Я предлагаю вам прочувствовать её вместе с героиней культовой картины. Вы побываете у дома Амели и узнаете, что стало с продуктовой лавкой из фильма.

Я расскажу, почему этот район когда-то облюбовали художники, и вы поймёте, какой он — настоящий Париж.
По следам Амели с Монмартра
По следам Амели с Монмартра
По следам Амели с Монмартра
По следам Амели с Монмартра
По следам Амели с Монмартра
По следам Амели с Монмартра
По следам Амели с Монмартра
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Тропами Амели

На экскурсии вы почувствуете себя героями французского кино. Я проведу вас к дому Амели и покажу лавку, где она покупала еду. Вы зайдёте в кафе, в котором работала девушка, и рассмотрите кинотеатр, показанный в картине. Прогуляетесь по площади и при желании прокатитесь на карусели — главные декорации «Амели» станут фоном для нашей экскурсии. Я расскажу, как изменились эти места с тех пор, как сняли фильм, и открою любопытные факты о его создании. Словом, приготовьтесь к погружении в романтичный мир Амели, которую сыграла блистательная Одри Тоту!

Ах, Монмартр

Вы пройдёте по вехам истории самого богемного района Парижа и поймёте, когда и почему здесь поселились художники. Мы поговорим о судьбах некоторых из них, гуляя по кварталу. От знаменитого кабаре «Мулен Руж», розового кафе, первого бистро, церквей и базилики Сакре-Кёр до неизвестных туристам виноградников, необычного дома и башни Монмартра — вы исследуете пристанище творцов вдоль и поперёк. Кроме того, я поделюсь интереснейшими фактами о квартале. Вы разберётесь, почему построили «Мулен Руж» и кто любил выступления в кабаре. Узнаете, где певица ZAZ заработала мировую славу и какой ритуал приносит везение.

Также я помогу вам покорить остальной Париж: рассекречу названия лучших баров, объясню, что ещё посмотреть в городе любви, порекомендую рестораны и музеи.

Кому подойдёт экскурсия

  • Путешественникам, приехавшим в Париж в одиночку, влюблённым парам, компаниям друзей и семьям с детьми от 7 лет.
  • Тем, кто впервые в Париже и хочет изучить знаменитый Монмартр, и опытным путешественникам, желающим открыть неизведанные уголки французской столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Всем желающим я подарю ваучер со скидкой 10 % на посещение одной из самых дешёвых аптек Парижа (находится в конце маршрута экскурсии).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Metro Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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марина
12 авг 2019
Приятная и неутомительная экскурсия по одному из самых интересных районов Парижа. Полностью соответствовала нашим ожиданиям.
И
26 июля 2019
Мне очень понравилась эта экскурсия. Чувствуется, что гид влюблён в французскую историю. Он прекрасный рассказчик. А я настолько любопытна, что задавала много вопросов не по теме экскурсии. И получала полный, обстоятельный ответ в очень мягкой обаятельной манере. Чувствуется глубина знаний. И отличное чувство юмора)))
Спасибо большое!

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