Экскурсия представляет собой свод рассказов, историй и анекдотов про местных жителей этого удивительного городка. Художники, монахини из семьи Медичи, танцовщицы. Здесь каждый найдет себе что-то по душе. А если будет желание, то можно попробовать себя в роли модели или художника.
Описание экскурсииСколько вы знаете на Земле мест, где путь от паломничества к канкану оказался таким стремительным? Когда-то здесь искали Бога — сегодня ищут вдохновение, страсть и свободу. Монмартр — ослепительный, шумный, грешный, романтичный, дерзкий и нежный одновременно. Здесь молились и бунтовали, рисовали шедевры и теряли себя. Приходите на мою экскурсию — я проведу вас от базилики к кабаре, от святых к художникам, от легенд к скандалам. Важная информация: Обратите внимание: это самая высокая точка Парижа. Поэтому каблуки лучше оставить в сумке, а надеть удобную обувь — нам предстоит много ходить. Бутылка воды тоже лишней не будет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🌟 Что вы увидите во время прогулки:
- Легендарную площадь Тертр с художниками, портретами и атмосферой старого Монмартра
- Уединённые виноградники, спрятанные среди домов и террас
- Знаменитую Стену любви с признаниями на 250 языках
- Базилику Сакре-Кёр, сияющую на вершине холма
- Кабаре Lapin Agile - одно из старейших артистических кафе Парижа
- И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Что включено
- Услуги гида
- Наушники при необходимости
Что не входит в цену
- Угощение
- Транспорт
- Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Metro Blanche
Завершение: Bateaux Lavoir
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Обратите внимание: это самая высокая точка Парижа. Поэтому каблуки лучше оставить в сумке
- А надеть удобную обувь - нам предстоит много ходить. Бутылка воды тоже лишней не будет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: Около метро Pigalle
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
от €130 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 5 чел.
Арт-Монмартр: истории из жизни парижской богемы
Погулять по легендарному району и погрузиться в его творческую атмосферу в компании художницы
Начало: У метро Blanche
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€230
€270 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулки по Монмартру
Монмартр - это не просто район Парижа, а целый мир, полный тайн и легенд. Окунитесь в атмосферу прошлого и насладитесь видами столицы
Начало: В районе метро Anvers
30 ноя в 09:00
1 дек в 09:00
€187 за всё до 10 чел.