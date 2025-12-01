Мои заказы

Монмартр: от святости до грехопадения

Экскурсия представляет собой свод рассказов, историй и анекдотов про местных жителей этого удивительного городка. Художники, монахини из семьи Медичи, танцовщицы. Здесь каждый найдет себе что-то по душе. А если будет желание, то можно попробовать себя в роли модели или художника.
Описание экскурсии

Сколько вы знаете на Земле мест, где путь от паломничества к канкану оказался таким стремительным? Когда-то здесь искали Бога — сегодня ищут вдохновение, страсть и свободу. Монмартр — ослепительный, шумный, грешный, романтичный, дерзкий и нежный одновременно. Здесь молились и бунтовали, рисовали шедевры и теряли себя. Приходите на мою экскурсию — я проведу вас от базилики к кабаре, от святых к художникам, от легенд к скандалам. Важная информация: Обратите внимание: это самая высокая точка Парижа. Поэтому каблуки лучше оставить в сумке, а надеть удобную обувь — нам предстоит много ходить. Бутылка воды тоже лишней не будет.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 🌟 Что вы увидите во время прогулки:
  • Легендарную площадь Тертр с художниками, портретами и атмосферой старого Монмартра
  • Уединённые виноградники, спрятанные среди домов и террас
  • Знаменитую Стену любви с признаниями на 250 языках
  • Базилику Сакре-Кёр, сияющую на вершине холма
  • Кабаре Lapin Agile - одно из старейших артистических кафе Парижа
  • И МНОГОЕ ДРУГОЕ
Что включено
  • Услуги гида
  • Наушники при необходимости
Что не входит в цену
  • Угощение
  • Транспорт
  • Проживание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Metro Blanche
Завершение: Bateaux Lavoir
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание: это самая высокая точка Парижа. Поэтому каблуки лучше оставить в сумке
  • А надеть удобную обувь - нам предстоит много ходить. Бутылка воды тоже лишней не будет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
