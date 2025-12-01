Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия представляет собой свод рассказов, историй и анекдотов про местных жителей этого удивительного городка. Художники, монахини из семьи Медичи, танцовщицы. Здесь каждый найдет себе что-то по душе. А если будет желание, то можно попробовать себя в роли модели или художника.

Описание экскурсии Сколько вы знаете на Земле мест, где путь от паломничества к канкану оказался таким стремительным? Когда-то здесь искали Бога — сегодня ищут вдохновение, страсть и свободу. Монмартр — ослепительный, шумный, грешный, романтичный, дерзкий и нежный одновременно. Здесь молились и бунтовали, рисовали шедевры и теряли себя. Приходите на мою экскурсию — я проведу вас от базилики к кабаре, от святых к художникам, от легенд к скандалам. Важная информация: Обратите внимание: это самая высокая точка Парижа. Поэтому каблуки лучше оставить в сумке, а надеть удобную обувь — нам предстоит много ходить. Бутылка воды тоже лишней не будет.

