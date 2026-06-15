171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Монмартр, расположенный на холме, привлекает своей уникальной атмосферой и историей.
Здесь можно пройтись по улочкам, где жили и творили великие художники, увидеть знаменитые кабаре и насладиться видами Парижа с высоты.
Прогулка по Монмартру подарит незабываемые впечатления и откроет множество тайн этого удивительного района.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу богемного Парижа и узнать его с новой стороны
Здесь можно пройтись по улочкам, где жили и творили великие художники, увидеть знаменитые кабаре и насладиться видами Парижа с высоты.
Прогулка по Монмартру подарит незабываемые впечатления и откроет множество тайн этого удивительного района.
Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу богемного Парижа и узнать его с новой стороны
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная атмосфера богемного района
- 🏛 Истории великих художников
- 🌆 Потрясающие виды на Париж
- 🎭 Знаменитые кабаре и танцплощадки
- 🏰 Исторические достопримечательности
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулок по Монмартру - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться теплыми вечерами и живописными видами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, район всё равно привлекателен благодаря меньшему количеству туристов и особой атмосфере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кабаре «Элизе Монмартр»
- Кабаре «Мулен Руж»
- Кабаре «Проворный Кролик»
- Мельница и кабаре «Мулен де ла Галет»
- Базилика Сакре-Кёр
- Церковь Святого Петра
- Площадь Художников
- Площадь и дом Далиды
- Замок Туманов
- Розовый дом
- Виноградник Монмартра
- Общежитие художников «Бато Лавуар»
- Человек, проходящий сквозь стену
- Кафе «Две мельницы»
- Кафе «Матушка Катрин»
Описание экскурсии
Вверх по холму
- Я расскажу легенду о святом Дионисии и поясню, откуда появилось название «Монмартр»
- Вы узнаете историю местных каменоломен и поймёте, как холм «укрепряли» перед строительством базилики Сакре-Кёр
- Я познакомлю вас с историей Сакре-Кёр — важного места паломничества, a потом мы сравним этот весьма молодой храм со старинной церковью Св. Петра, где хранится частица Ризы Господней
- С вершины Монмартра Париж — как на ладони, и мы насладимся видом на собор Парижской Богоматери, башню Монпарнас, Пантеон, Центр Помпиду, Лувр и Эйфелеву башню
Художник должен быть голодным… или нет?
В 19 веке Монмартр облюбовали тогда ещё малоизвестные художники. Они нашли здесь всё необходимое: источники вдохновения, недорогое жильё и множество ресторанов с дешёвым вином.
Мы пройдём по местам, где бывали Пикассо, Ван Гог, Модильяни, Тулуз-Лотрек, Ренуар. Вы узнaете о тяготах жизни богемы и увидите, где продают картины современные художники.
Праздник, который всегда с тобой
- Монматр издавна славился своими танцплощадками, балами и кабаре. У зала Элизе-Монмартр я расскажу, почему там постоянно дежурил полицейский и как танцовщица по прозвищу «Oбжора» стала звездой кабаре
- Вы увидите кабаре «Проворный Kролик», где вечерами исполняют традиционные песни и французский шансон
- Я покажу кабаре «Мулен де ла Галет», запечатлённое на полотнах Ренуара и Ван Гога
- А завершим нашу прогулку у знаменитого Мулен Руж, где и сегодня можно посмотреть танец канкан
Кроме того,
- На нашем пути будут современный виноградник и настоящие мельницы, дом певицы Далиды и кафе, где снимали фильм «Амели»
- Я расскажу, почему «Человек, проходящий сквозь стену» застрял и какой известный актер выполнил его статую
- Вы узнаете, oткуда появилось слово «бистро» и какой русский художник жил на Монмартре
Я не раскрываю всех секретов, у меня для вас много сюрпризов: предание о чудотворном фонтане, рассказ об осле, нарисовавшем картину… байки, легенды, которые помогут почувствовать деревенский шарм самого живописного района Парижа.
Основные достопримечательности в программе:
- кабаре «Элизе Монмартр», «Мулен Руж», «Проворный Kролик»
- мельница и кабаре «Мулен де ла Галет»
- базилика Сакре-Кёр и церковь Святого Петра
- площадь Художников
- площадь и дом Далиды
- замок Туманов
- Розовый дом
- виноградник Монмартра
- общежитие художников «Бато Лавуар»
- человек, проходящий сквозь стену
- кафе «Две мельницы» и «Матушка Катрин»
Организационные детали
- Маршрут может быть изменён, если некоторые достопримечательности закрыты на реставрацию или по графику работы
- Посещение Сакре-Кёр возможно, если нет ограничения на вход во время нашей экскурсии, иначе очередь на час, приоритетного входа для экскурсионных групп нет. Решение принимаем на месте. Предусмотрите + 30 минут к экскурсии (+ €20 к общей стоимости)
- Дополнительные расходы: подъём на холм на фуникулёре (по желанию): €2,5 за человека или билет на метро; личные расходы
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Anvers
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1860 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «… никогда не кончается, и каждый, кто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 250 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Интересно, познавательно, в комфортном спокойном режиме. Много интересных фактов и историй.
+6
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Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии по Монмартру — это было просто шикарно! 😍
Огромное спасибо экскурсоводу Марии! Она не просто отлично знает материал по маршруту, а вообще будто в курсе всего,
Огромное спасибо экскурсоводу Марии! Она не просто отлично знает материал по маршруту, а вообще будто в курсе всего,
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Мы прошли сегодня с гидом Марией по Монмартскому холму. Подошли к белй базилике на вершине холма, зашли внутрь. Мария рассказала об истории этого места. Потом мы шли вокруг холма вниз.
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А
Мария - замечательный гид и просто душевный человек! Отлично знает тематику предлагаемых экскурсий, всегда готова рассказать чуть больше, если возникают дополнительные вопросы. Идеальный тайминг прогулки, успеваешь посмотреть всё самое интересное
Мария
Ответ организатора:
Александр, Елена, Катя, большое спасибо вам за отзыв об экскурсии! Буду рада снова встретиться с вами и предложить другие маршруты по городу.
Ещё раз большое спасибо за сувенир - тульский пряник! ❤️
Ещё раз большое спасибо за сувенир - тульский пряник! ❤️
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Мария провела просто великолепную экскурсию по Монмартру для нашей семьи. Три часа вместе с ней пролетели незаметно, и в то же время - невероятно насыщенно. Очень хороший маршрут, продуманный до мелочей, очень интересные подробности из жизни творческого Парижа, очень ответственный подход к планированию и мелочам. От всего сердца рекомендую Марию, как гида по Парижу, и конкретно эту экскурсию!
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Были на Монмартре не раз, но без гида, Мария провела насыщенную экскурсию по Монмартру. Три часа вместе с ней пролетели незаметно, замечательный маршрут и интересные подробности из жизни творческого Парижа,
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