171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Экскурсия начинается у станции метро Anvers. Здесь я покажу вам здание, в котором находилось одно из первых парижских кабаре — «Элизе-Монмартр» , расскажу, кто был самым известным исполнителем канкана и почему в этом заведении постоянно дежурил полицейский

, расскажу, кто был самым известным исполнителем канкана и почему в этом заведении постоянно дежурил полицейский Совсем рядом — дом, где находилось первое артистическое кабаре «Черный кот» : поэты, музыканты, певцы представляли здесь свои творения на суд самой элитной публики.

: поэты, музыканты, певцы представляли здесь свои творения на суд самой элитной публики. У подножия холма я расскажу историю возникновения названия «Монмартр», легенду о святом Дионисии, историю монмартровских каменоломен. Мы полюбуемся базиликой Сакре-Кёр и вы узнаете, какие печальные события предшествовали ее строительству, чьи статуи можно увидеть на ее фасаде и почему было так много противников появления в Париже Сакре-Кёр

и вы узнаете, какие печальные события предшествовали ее строительству, чьи статуи можно увидеть на ее фасаде и почему было так много противников появления в Париже Сакре-Кёр С вершины Монмартра мы насладимся панорамным видом на город: Париж здесь как на ладони, и вдалеке хорошо видны Собор Парижской Богоматери, башня Монпарнас, Пантеон, Центр Помпиду, Собор Инвалидов.

на город: Париж здесь как на ладони, и вдалеке хорошо видны Собор Парижской Богоматери, башня Монпарнас, Пантеон, Центр Помпиду, Собор Инвалидов. Мы познакомимся с базиликой Сакре-Кёр изнутри (вход бесплатный) и узнаем, почему в ней уже много лет запрещена фотосъемка, что означают гравировки на ее стенах и мозаика, украшающая купол храма.

Совсем рядом, «в тени» Сакре-Кёр — очаровательная романская церковь Святого Петра (вход бесплатный). Когда-то её посетила сама Жанна д’Арк, а в наши дни в ней хранится частица Ризы Господней.

(вход бесплатный). Когда-то её посетила сама Жанна д’Арк, а в наши дни в ней хранится частица Ризы Господней. Далее на нашем пути — шумная колоритная площадь Тертр , на которой местные художники выставляют свои работы. Совсем рядом — кафе «У матушки Катрины» , посетителями которой в 1814 были солдаты русской армии, и самая старая улочка холма, ничуть не изменившаяся за минувшее столетие.

, на которой местные художники выставляют свои работы. Совсем рядом — кафе , посетителями которой в 1814 были солдаты русской армии, и холма, ничуть не изменившаяся за минувшее столетие. Вы увидите знаменитый «Розовый дом» — излюбленное место встречи художников. Например, Амедео Модильяни и Пабло Пикассо были здесь частыми гостями.

— излюбленное место встречи художников. Например, Амедео Модильяни и Пабло Пикассо были здесь частыми гостями. Почти тысячу лет назад на Монмартре были разбиты виноградники . Пережили ли они Революцию, отказ от старых традиций, активную застройку холма? Мы узнаем, а вернее, собственными глазами увидим ответ на этот вопрос.

. Пережили ли они Революцию, отказ от старых традиций, активную застройку холма? Мы узнаем, а вернее, собственными глазами увидим ответ на этот вопрос. Я покажу вам действующее по сей день артистическое кабаре «Проворный кролик» — заведение с более чем столетней историей, где вечерами исполняют традиционные песни и знаменитый французский шансон. Когда-то здесь на огонёк собирались художники, поэты, певцы, веселились, пели, пили вино, наслаждались молодостью и жизнью. В середине 20 века кабаре посещали Шарль Азнавур, Чарльз Чаплин, Вивьен Ли и многие, многие другие.

— заведение с более чем столетней историей, где вечерами исполняют традиционные песни и знаменитый французский шансон. Когда-то здесь на огонёк собирались художники, поэты, певцы, веселились, пели, пили вино, наслаждались молодостью и жизнью. В середине 20 века кабаре посещали Шарль Азнавур, Чарльз Чаплин, Вивьен Ли и многие, многие другие. Мы увидим памятники вольнодумцу де ля Барру, казненному за исполнение неприличных песен, и певице Далиде (уверена, вы слышали ее песню «Paroles, paroles»), а также дом Далиды , в котором она жила на протяжении 25 лет.

вольнодумцу де ля Барру, казненному за исполнение неприличных песен, и певице Далиде (уверена, вы слышали ее песню «Paroles, paroles»), а также , в котором она жила на протяжении 25 лет. Историк Карамзин, побывав в Париже, сравнил мельницы Монмартра с «пернатыми гигантами». Действительно ли они производили такое впечатление? Вы убедитесь в этом сами: две последние сохранившиеся мельницы холма будут на нашем пути.

с «пернатыми гигантами». Действительно ли они производили такое впечатление? Вы убедитесь в этом сами: две последние сохранившиеся мельницы холма будут на нашем пути. Здание с необычным прозвищем «Корабль-Прачечная» было своеобразным общежитием для представителей богемы. Почему дом получил такое название, какие именитые живописцы творили в его стенах и в каких условиях жили художники, вы узнаете из моего рассказа.

было своеобразным общежитием для представителей богемы. Почему дом получил такое название, какие именитые живописцы творили в его стенах и в каких условиях жили художники, вы узнаете из моего рассказа. «Замок туманов» — еще один особняк с романтическим именем. Он был приютом для одного из самых известных французских художников-импрессионистов.

— еще один особняк с романтическим именем. Он был приютом для одного из самых известных французских художников-импрессионистов. Тем, кто смотрел фильм «Амели» , я покажу кафе, в котором работала главная героиня. После экскурсии вы сможете выпить чашечку кофе в этом заведении, почувствовав себя героем фильма: интерьер совсем не изменился с момента съемок.

, я покажу кафе, в котором работала главная героиня. После экскурсии вы сможете выпить чашечку кофе в этом заведении, почувствовав себя героем фильма: интерьер совсем не изменился с момента съемок. Почему «Человек, проходящий сквозь стену» застрял и какой известный актер выполнил его скульптуру? Какой русский художник проживал на Монмартре? Откуда во французском языке слово «бистро»? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на улочках и площадях Монмартра.

застрял и какой известный актер выполнил его скульптуру? Какой русский художник проживал на Монмартре? Откуда во французском языке слово «бистро»? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на улочках и площадях Монмартра. Завершим нашу прогулку у «Мулен Руж» — кабаре, известного на весь мир своими яркими, красочными, феерическими шоу, где окончательно сформировался танец канкан и стал таким, каким мы можем видеть его в наши дни.

Я не раскрываю всех секретов, у меня для вас много сюрпризов: предание о чудотворном фонтане, рассказ об осле, нарисовавшем картину… Байки, легенды, истории из жизни холма и его обитателей, которые помогут вам окунуться в атмосферу Монмартра и почувствовать деревенский шарм самого живописного района Парижа.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет. Присутствие на прогулке более юных путешественников возможно, если они способны выдержать длительную экскурсию, и оговаривается с их родителями заранее.

Кому не подойдет экскурсия