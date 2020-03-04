171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке

Мария
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Мария – ваш гид
Район Монмартр, расположенный на одноименном холме, значительно отличается от других кварталов Парижа и своей историей, и атмосферой.

В далеком прошлом здесь была небольшая деревня и женский монастырь.

Когда Монмартр вошел в состав Парижа, его обитатели остались верны себе и сохранили деревенский уклад жизни.

Затем этот живописный уголок французской столицы облюбовали художники, нашедшие здесь всё необходимое: источники вдохновения, недорогое жильё и большое количество ресторанов с дешёвым вином.

Запутанные улочки Монмартра хранят память о его прежних обитателях, полны тайн и небольших секретов и располагают к прогулке в маленькой тихой компании.

Уделите немного вашего времени этому самому романтичному кварталу Парижа, и он отплатит Вам сполна — незабываемыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями!
От 85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча в районе метро Anvers
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У этой экскурсии171 отзыв
4.95
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру

Что вас ожидает

  • Экскурсия начинается у станции метро Anvers. Здесь я покажу вам здание, в котором находилось одно из первых парижских кабаре — «Элизе-Монмартр», расскажу, кто был самым известным исполнителем канкана и почему в этом заведении постоянно дежурил полицейский
  • Совсем рядом — дом, где находилось первое артистическое кабаре «Черный кот»: поэты, музыканты, певцы представляли здесь свои творения на суд самой элитной публики.
  • У подножия холма я расскажу историю возникновения названия «Монмартр», легенду о святом Дионисии, историю монмартровских каменоломен. Мы полюбуемся базиликой Сакре-Кёр и вы узнаете, какие печальные события предшествовали ее строительству, чьи статуи можно увидеть на ее фасаде и почему было так много противников появления в Париже Сакре-Кёр
  • С вершины Монмартра мы насладимся панорамным видом на город: Париж здесь как на ладони, и вдалеке хорошо видны Собор Парижской Богоматери, башня Монпарнас, Пантеон, Центр Помпиду, Собор Инвалидов.
  • Мы познакомимся с базиликой Сакре-Кёр изнутри (вход бесплатный) и узнаем, почему в ней уже много лет запрещена фотосъемка, что означают гравировки на ее стенах и мозаика, украшающая купол храма.
  • Совсем рядом, «в тени» Сакре-Кёр — очаровательная романская церковь Святого Петра (вход бесплатный). Когда-то её посетила сама Жанна д’Арк, а в наши дни в ней хранится частица Ризы Господней.
  • Далее на нашем пути — шумная колоритная площадь Тертр, на которой местные художники выставляют свои работы. Совсем рядом — кафе «У матушки Катрины», посетителями которой в 1814 были солдаты русской армии, и самая старая улочка холма, ничуть не изменившаяся за минувшее столетие.
  • Вы увидите знаменитый «Розовый дом» — излюбленное место встречи художников. Например, Амедео Модильяни и Пабло Пикассо были здесь частыми гостями.
  • Почти тысячу лет назад на Монмартре были разбиты виноградники. Пережили ли они Революцию, отказ от старых традиций, активную застройку холма? Мы узнаем, а вернее, собственными глазами увидим ответ на этот вопрос.
  • Я покажу вам действующее по сей день артистическое кабаре «Проворный кролик» — заведение с более чем столетней историей, где вечерами исполняют традиционные песни и знаменитый французский шансон. Когда-то здесь на огонёк собирались художники, поэты, певцы, веселились, пели, пили вино, наслаждались молодостью и жизнью. В середине 20 века кабаре посещали Шарль Азнавур, Чарльз Чаплин, Вивьен Ли и многие, многие другие.
  • Мы увидим памятники вольнодумцу де ля Барру, казненному за исполнение неприличных песен, и певице Далиде (уверена, вы слышали ее песню «Paroles, paroles»), а также дом Далиды, в котором она жила на протяжении 25 лет.
  • Историк Карамзин, побывав в Париже, сравнил мельницы Монмартра с «пернатыми гигантами». Действительно ли они производили такое впечатление? Вы убедитесь в этом сами: две последние сохранившиеся мельницы холма будут на нашем пути.
  • Здание с необычным прозвищем «Корабль-Прачечная» было своеобразным общежитием для представителей богемы. Почему дом получил такое название, какие именитые живописцы творили в его стенах и в каких условиях жили художники, вы узнаете из моего рассказа.
  • «Замок туманов» — еще один особняк с романтическим именем. Он был приютом для одного из самых известных французских художников-импрессионистов.
  • Тем, кто смотрел фильм «Амели», я покажу кафе, в котором работала главная героиня. После экскурсии вы сможете выпить чашечку кофе в этом заведении, почувствовав себя героем фильма: интерьер совсем не изменился с момента съемок.
  • Почему «Человек, проходящий сквозь стену» застрял и какой известный актер выполнил его скульптуру? Какой русский художник проживал на Монмартре? Откуда во французском языке слово «бистро»? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на улочках и площадях Монмартра.
  • Завершим нашу прогулку у «Мулен Руж» — кабаре, известного на весь мир своими яркими, красочными, феерическими шоу, где окончательно сформировался танец канкан и стал таким, каким мы можем видеть его в наши дни.

Я не раскрываю всех секретов, у меня для вас много сюрпризов: предание о чудотворном фонтане, рассказ об осле, нарисовавшем картину… Байки, легенды, истории из жизни холма и его обитателей, которые помогут вам окунуться в атмосферу Монмартра и почувствовать деревенский шарм самого живописного района Парижа.

Кому подойдет экскурсия

Взрослым и детям от 10 лет. Присутствие на прогулке более юных путешественников возможно, если они способны выдержать длительную экскурсию, и оговаривается с их родителями заранее.

Кому не подойдет экскурсия

  • Путешественникам с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку
  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (не рекомендуется в жаркую погоду)
  • Перед заказом экскурсии оцените, пожалуйста, ваши силы. Подняться на холм Монмартр можно на фуникулере, но это незначительная часть пути, и дальше будем двигаться по наклонным улочкам холма (подъем и спуск).

Организационные детали

  • Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка — подробности можно уточнить в переписке
  • Маршрут может быть изменен, если некоторые достопримечательности будут закрыты на реставрацию или по графику работы. В оставшееся время мы осмотрим памятники, не указанные в программе, но также представляющие историческую и культурную ценность.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Помощь в выборе ресторана на Монмартре для обеда после экскурсии и бронирование столика включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: подъем на холм на фуникулере (по желанию): 1,90€ за человека или билет на метро; личные расходы
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру
Прогулки по Монмартру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Anvers.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «...никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему». Так сказал Хэмингуэй. Я буду рада показать вам этот удивительный город таким, какой он есть — с его историей и историями, его прошлым и настоящим, легендами и воспоминаниями — и помочь вам открыть ваш Париж.
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171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 марта 2020
Сегодня была на экскурсии "Прогулка по Монмартру" с гидом Марией. Тщательно продуманный и спланированный маршрут, содержательный рассказ Марии сделали нашу прогулку насыщенной и незабываемой. Узнала очень много интересных исторических фактов. Мария- умница, всем рекомендую, особенно тем, кто в Париже в первый раз!
1 марта 2020
Добрый день!
Монмартр есть Монмартр))) Мне так кажется, что именно здесь сконцентрирован дух Парижа. Всё очень понравилось, и на следующий день мы бродили по Монмартру уже самостоятельно, потому как запомнили улочки-дорожки, с которыми познакомила нас Мария. Хорошо выстроенный маршрут, хорошая подача материала. Благодарим.
22 февраля 2020
Большое спасибо Марии за интересную и содержательную экскурсию - прогулку по Монмартру. Три часа пролетели незаметно ы приятной беседе об истории Монмартра и его достопримечательностях. Обязательно порекомендую этого гида своим друзьям.
17 декабря 2019
Экскурсия по Монмартру была содержательна и интересна, не смотря на плохую погоду мы прошли все три часа как на одном дыхании. Мария владеет материалом, она сама получает удовольствие от того, что рассказывает и вовлекает Вас в период, когда на Монмартре жили известные ныне художники, артисты и музыканты. Она показала и рассказала о многих достопримечательностях Монмартра, иногда используя иллюстрации для общего представления как это было ранее. Гид была подготовлена к экскурсии и не только подачей материала, она очень внимательна к деталям. Была ветреная дождливая погода и Мария предложила для все дождевики, зная, на сколько на холме может быть холодно.Спасибо Марии за экскурсию и за заботу
Катя
9 декабря 2019
Мария очень профессиональный гид, рассказывает интересно и доступно.
Узнали много интересных деталей об истории и жителях Монмартра.
Мы наслаждались нашей незабываемой прогулкой.
Особенно мы благодарны Марии за её сердечность и полезные советы в Париже.
В следующий раз обязательно обратимся снова.
Большое спасибо, Мария.
Низкий поклон из Мюнстера, Германия
Катя и Мара
23 ноября 2019
С удовольствием и интересом провели несколько незабываемых часов гуляя по Монмартру с гидом Марией Бочаровой. Хотя обычно маршрут строится от подножья холма на вершину, по нашей просьбе Мария его скорректировала и своё знакомство не только с Монмартром, но и вообще с Парижем мы начали с великолепной панорамы на площадке возле Sacre Coeur и погружения в историю города. Интересные факты, хорошо подобранный иллюстративный материал, внимание на неброские, но важные для понимания настроения и значения Монмартра в парижской жизни акценты - все это фирменный стиль Марии. Огромная благодарность за Ouverture de Paris!
6 ноября 2019
Очень приятная познавательная прогулка. Благодаря Марии узнали много новых фактов о Монмартре. 3 часа пролетели быстро и неутомительно! Рекомендую!
2 ноября 2019
Были с Марией на Экскурсии по Монмартру, по Сите и Латинскому кварталу, очень понравилось, прекрасная подача материала с множеством интересных и запоминающихся историй.
29 октября 2019
"Прогулки по Монмартру" - интереснейшая экскурсия у замечательного гида Марии! Получили (были вдвоем с дочерью 16лет) огромное удовольствие от экскурсии. Мария - прекрасный рассказчик. Материал подавался очень грамотно и интересно. Мы узнали много удивительных историй из жизни людей, населявших Монмартр. Были остановки на фотопаузы. В конце экскурсии Мария посоветовала нам, где можно вкусно и не дорого пообедать. Большое спасибо, Мария! Очень рекомендуем посетить эту увлекательную экскурсию.
24 октября 2019
Добрый день!
Несмотря на дождь в этот парижский день, мы получили истинное удовольствие от общения с Марией. 3 часа пролетело незаметно. Каждый метр Монмартра пропитан историей, которую интересно, увлекательно раскрывала нам Мария. Большое спасибо
Ещё 161 отзыв

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