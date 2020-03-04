171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает
- Экскурсия начинается у станции метро Anvers. Здесь я покажу вам здание, в котором находилось одно из первых парижских кабаре — «Элизе-Монмартр», расскажу, кто был самым известным исполнителем канкана и почему в этом заведении постоянно дежурил полицейский
- Совсем рядом — дом, где находилось первое артистическое кабаре «Черный кот»: поэты, музыканты, певцы представляли здесь свои творения на суд самой элитной публики.
- У подножия холма я расскажу историю возникновения названия «Монмартр», легенду о святом Дионисии, историю монмартровских каменоломен. Мы полюбуемся базиликой Сакре-Кёр и вы узнаете, какие печальные события предшествовали ее строительству, чьи статуи можно увидеть на ее фасаде и почему было так много противников появления в Париже Сакре-Кёр
- С вершины Монмартра мы насладимся панорамным видом на город: Париж здесь как на ладони, и вдалеке хорошо видны Собор Парижской Богоматери, башня Монпарнас, Пантеон, Центр Помпиду, Собор Инвалидов.
- Мы познакомимся с базиликой Сакре-Кёр изнутри (вход бесплатный) и узнаем, почему в ней уже много лет запрещена фотосъемка, что означают гравировки на ее стенах и мозаика, украшающая купол храма.
- Совсем рядом, «в тени» Сакре-Кёр — очаровательная романская церковь Святого Петра (вход бесплатный). Когда-то её посетила сама Жанна д’Арк, а в наши дни в ней хранится частица Ризы Господней.
- Далее на нашем пути — шумная колоритная площадь Тертр, на которой местные художники выставляют свои работы. Совсем рядом — кафе «У матушки Катрины», посетителями которой в 1814 были солдаты русской армии, и самая старая улочка холма, ничуть не изменившаяся за минувшее столетие.
- Вы увидите знаменитый «Розовый дом» — излюбленное место встречи художников. Например, Амедео Модильяни и Пабло Пикассо были здесь частыми гостями.
- Почти тысячу лет назад на Монмартре были разбиты виноградники. Пережили ли они Революцию, отказ от старых традиций, активную застройку холма? Мы узнаем, а вернее, собственными глазами увидим ответ на этот вопрос.
- Я покажу вам действующее по сей день артистическое кабаре «Проворный кролик» — заведение с более чем столетней историей, где вечерами исполняют традиционные песни и знаменитый французский шансон. Когда-то здесь на огонёк собирались художники, поэты, певцы, веселились, пели, пили вино, наслаждались молодостью и жизнью. В середине 20 века кабаре посещали Шарль Азнавур, Чарльз Чаплин, Вивьен Ли и многие, многие другие.
- Мы увидим памятники вольнодумцу де ля Барру, казненному за исполнение неприличных песен, и певице Далиде (уверена, вы слышали ее песню «Paroles, paroles»), а также дом Далиды, в котором она жила на протяжении 25 лет.
- Историк Карамзин, побывав в Париже, сравнил мельницы Монмартра с «пернатыми гигантами». Действительно ли они производили такое впечатление? Вы убедитесь в этом сами: две последние сохранившиеся мельницы холма будут на нашем пути.
- Здание с необычным прозвищем «Корабль-Прачечная» было своеобразным общежитием для представителей богемы. Почему дом получил такое название, какие именитые живописцы творили в его стенах и в каких условиях жили художники, вы узнаете из моего рассказа.
- «Замок туманов» — еще один особняк с романтическим именем. Он был приютом для одного из самых известных французских художников-импрессионистов.
- Тем, кто смотрел фильм «Амели», я покажу кафе, в котором работала главная героиня. После экскурсии вы сможете выпить чашечку кофе в этом заведении, почувствовав себя героем фильма: интерьер совсем не изменился с момента съемок.
- Почему «Человек, проходящий сквозь стену» застрял и какой известный актер выполнил его скульптуру? Какой русский художник проживал на Монмартре? Откуда во французском языке слово «бистро»? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на улочках и площадях Монмартра.
- Завершим нашу прогулку у «Мулен Руж» — кабаре, известного на весь мир своими яркими, красочными, феерическими шоу, где окончательно сформировался танец канкан и стал таким, каким мы можем видеть его в наши дни.
Я не раскрываю всех секретов, у меня для вас много сюрпризов: предание о чудотворном фонтане, рассказ об осле, нарисовавшем картину… Байки, легенды, истории из жизни холма и его обитателей, которые помогут вам окунуться в атмосферу Монмартра и почувствовать деревенский шарм самого живописного района Парижа.
Кому подойдет экскурсия
Взрослым и детям от 10 лет. Присутствие на прогулке более юных путешественников возможно, если они способны выдержать длительную экскурсию, и оговаривается с их родителями заранее.
Кому не подойдет экскурсия
- Путешественникам с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями (не рекомендуется в жаркую погоду)
- Перед заказом экскурсии оцените, пожалуйста, ваши силы. Подняться на холм Монмартр можно на фуникулере, но это незначительная часть пути, и дальше будем двигаться по наклонным улочкам холма (подъем и спуск).