171 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Монмартр, расположенный на холме, привлекает своей уникальной атмосферой и историей.



Здесь можно пройтись по улочкам, где жили и творили великие художники, увидеть знаменитые кабаре и насладиться видами Парижа с высоты.



Прогулка по Монмартру подарит незабываемые впечатления и откроет множество тайн этого удивительного района.



Экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу богемного Парижа и узнать его с новой стороны

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулок по Монмартру - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная и солнечная. В это время можно насладиться теплыми вечерами и живописными видами. Октябрь и апрель также подходят для посещения, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной, несмотря на холод, район всё равно привлекателен благодаря меньшему количеству туристов и особой атмосфере.

Сейчас август — это идеальное время.