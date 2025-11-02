Мои заказы

Доброе утро, Монмартр

Начните день с прогулки по Монмартру, когда город только просыпается. Погрузитесь в атмосферу искусства и истории, наслаждаясь утренней тишиной
Утренний Монмартр открывает свои тайны, когда туристы ещё спят.

Прогулка по тихим улицам, посещение Сакре-Кёр и наблюдение за художниками создают уникальную атмосферу.

Здесь можно насладиться видом на Париж с холма, увидеть местных жителей и сделать незабываемые фотографии. Экскурсия идеально подходит для взрослых и детей, интересующихся историей и искусством
4.9
20 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Утренние виды Парижа
  • 🎨 Атмосфера искусства
  • 🕊️ Тишина и спокойствие
  • 🏛️ Исторические рассказы
  • 📸 Возможность фото без толп
  • ☕ Уютные кофейни
Доброе утро, Монмартр
Доброе утро, Монмартр© Ольга
Доброе утро, Монмартр© Ольга
Ближайшие даты:
17
ноя20
ноя23
ноя24
ноя26
ноя27
ноя30
ноя
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Сакре-Кёр
  • Площадь Тертр
  • Музей Монмартра

Описание экскурсии

Когда другие гости столицы только выйдут к завтраку, мы уже полюбуемся прекрасными видами рассветного Парижа с холма. А также:

  • Зайдём в непривычно тихий и безлюдный Сакре-Кёр
  • Пройдём по пустынной площади Тертр
  • Увидим, как просыпается Монмартр — вместо толп туристов нам будут попадаться джоггеры на пробежке, собачники, выгуливающие своих питомцев, в будний день — местные жители, ведущие детишек в садик
  • Понаблюдаем, как художники устанавливают свои мольберты, как открываются кофейни и ресторанчики
  • Не откажем себе в удовольствии сделать красивые фото на почти безлюдных и тихих улицах и площадях

По пути поговорим об истории Монмартра и его знаменитых жителях, стрит-арте и музеях, парижской коммуне и кофейнях.

Организационные детали

  • Начало экскурсии — в 7:30
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет. Дети до 18 лет — только в сопровождении взрослых
  • Отдельно оплачивается подъём на фуникулёре — €2,5 (если у вас есть проездной на день, неделю или карта Paris Visite, оплачивать билет не нужно)
  • Также по желанию можем зайти за кофе с круассанами
  • Достопримечательности осматриваем снаружи, внутрь заходим только в Сакре-Кёр

в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€52
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Abbesses
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 115 туристов
Живу во Франции с 2005 года, найдя, как и многие женщины, свою любовь в этой стране. После переезда я продолжила журналистскую деятельность, начатую в Москве: стала писать о парижских ресторанах
читать дальше

для журнала «Ресторанные ведомости». За несколько лет материала, которым хотелось бы поделиться, накопилось порядком… Где подают лучших лягушек? В каком районе Парижа больше всего блинных и куда ходят есть суши японцы? Что такое настоящее бистро? Всё это вы узнаете на экскурсии! С удовольствием поделюсь с вами своими любимыми местами и вкусами!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
1
2
1

Фотографии от путешественников

Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ольга)Доброе утро, Монмартр (Ирина)Доброе утро, Монмартр (Ирина)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Анна)Доброе утро, Монмартр (Юлия)Доброе утро, Монмартр (Юлия)Доброе утро, Монмартр (Юлия)Доброе утро, Монмартр (Юлия)Доброе утро, Монмартр (Леонид)Доброе утро, Монмартр (Леонид)Доброе утро, Монмартр (Денис)Доброе утро, Монмартр (Денис)
О
Ольга
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. С учётом что нас было двое и Ольга - индивидуальная вышла. Ольга не торопилась уложиться в отвеченное на экскурсию время, мы затратили больше времени, мы двигались с своём
читать дальше

темпе, позавтракали спокойно, переждали дождь, если уставали, то садились отдохнуть. Просто супер! Получили много информации и посмотрели новые интересные места. Все понятно, доступно, душевно.
То что утро в 7.30- большой плюс, вы это прочувствуете, несмотря на то что я сова и мне тяжело утром просыпаться, оно того стоит.
Рекомендую всем, утро с Ольгой и Монматром (надеюсь правильно написала😆)
Спасибо Ольга!
Мы с дочерью довольны ❤️

Отличная экскурсия. С учётом что нас было двое и Ольга - индивидуальная вышла. Ольга не торопилась
Д
Диана
6 окт 2025
Хочу поблагодарить Ольгу, было невероятно красиво и интересно! Отдельно хочется отметить что Ольга учитывает все пожелания,отвечает на все вопросы и создает комфортную атмосферу для общения 😊
Е
Екатерина
29 сен 2025
Ольга – прекрасный гид, и очень приятная, душевная девушка. Рассказ был увлекательным и полным историй, без множества дат и пересказов Википедии. Узнали много нового о Монмартре, хотя не раз там бывали. Самые лучшие рекомендации
Вадим
Вадим
11 сен 2025
Впервые встретил такого внимательного и чуткого экскурсовода- Ольгу Д. Эрудиция просто запредельная, подача информации превосходная, но больше всего впечатлила ее готовность помочь, ответить на любые вопросы не связанные с экскурсией. Могу смело рекомендовать и саму очень интересную экскурсию по Монмартру и замечательного экскурсовода- Ольгу.
Ирина
Ирина
28 авг 2025
Благодаря Ольге - первое посещение Парижа - просто прекрасное!
Это была чудесная экскурсия, и благодарю, что была возможность провести ее для меня одной, когда не было других желающих!
Это преумножало впечатление, как индивидуальная экскурсия!
Рекомендую к совместным прогулкам!
Благодаря Ольге - первое посещение Парижа - просто прекрасное!
А
Анна
20 авг 2025
Прекрасный формат экскурсии, прекрасное утреннее время, супер прекрасный гид и самые прекрасные впечатления! Рекомендую всем!
Прекрасный формат экскурсии, прекрасное утреннее время, супер прекрасный гид и самые прекрасные впечатления! Рекомендую всем!
Н
Наталья
19 авг 2025
Очень здорово провели время! Удачно выбранный промежуток проведения экскурсии пока нет толп туристов. Благодарю!
Ю
Юлия
17 авг 2025
Ольга потрясающе добрая, открытая и очень эрудированная и увлеченная девушка!!) экскурсия по утреннему монмартру - это воспоминания на всю жизнь))) было очень интересно, увлекательно, познавательно и очень атмосферно!!)) еще и демонстраци старинных фотографий на месте где они сделаны - это отдельное сердечко!!)) огромное спасибо Оле и отдельно - за терпение к нашим фотоостановкам))) ♥️👌 всем очень рекомендую) 🌺♥️🫶
Ольга потрясающе добрая, открытая и очень эрудированная и увлеченная девушка!!) экскурсия по утреннему монмартру - это
Наталия
Наталия
2 авг 2025
Великолепная экскурсия! Ольга провела на одном дыхании. Интересная и очень познавательная информация. Необычные локации, интересные исторические факты. Рекомендую! Ольга замечательный гид!
В
Вячеслав
19 июл 2025
Экскурсия понравилась, время подобрано идеально, людей было мало, удалось все посмотреть не пробиваясь через толпу. Ольга интересно рассказывает.
Л
Леонид
8 июл 2025
Спасибо Ольге за увлекательную экскурсию! 😊
Спасибо Ольге за увлекательную экскурсию! 😊
Светлана
Светлана
3 июл 2025
Провели с Ольгой чудесное утро на Монмартре. Не полененитесь проснуться пораньше, поднимитесь без очередей на фуникулере и пройдетесь по холму без толп туристов. С рассказами Ольги оживает каждое здание, каждый
читать дальше

ресторанчик и переулок. Много узнали и о модных стрит-художниках, и о жизни музыкантов и живописцев прекрасной эпохи. Этот уголок Парижа, город в городе, стал милым и родным нашим сердцам. Большая благодарность Ольге!

Валерия
Валерия
23 июн 2025
Ольга - эрудированный и увлечённый рассказчик, влюблённый в Монмартр. Рекомендую для знакомства с лабиринтом улочек, уютным скверами, широкоизвестными и неочевидными достопримечательностями этого живописного района Парижа. Кроме маршрута и рассказа Ольга подготовила интересные фото и аудио материалы. Отдельно хочу поблагодарить за гибкость и чуткость к участникам экскурсии.
K
Kirill
25 мая 2025
Одна из самых интересных и уютных экскурсий из всех, какие мы прошли в Париже. Экскурсоводу Ольге огромное спасибо! Сразу хочу сказать: раннее утро и индивидуальная экскурсия - для Монмартра лучший выбор. Уже к 10 становится не протолкнуться от туристических толп. А с 8-00 самое то. Рекомендую!
V
Valentina
27 апр 2025
Очень понравился маршрут и сама задумка! Рассказали и про историю, и про знаменитых жителей. Гид помогла купить транспортную карту, угостила булочками и рассказала про стрит-художника Инвейдера.

