Доброе утро, Монмартр

Утренний Монмартр открывает свои тайны, когда туристы ещё спят. Прогулка по тихим улицам, посещение Сакре-Кёр и наблюдение за художниками создают уникальную атмосферу. Здесь можно насладиться видом на Париж с холма, увидеть местных жителей и сделать незабываемые фотографии. Экскурсия идеально подходит для взрослых и детей, интересующихся историей и искусством

Описание экскурсии

Когда другие гости столицы только выйдут к завтраку, мы уже полюбуемся прекрасными видами рассветного Парижа с холма. А также:

Зайдём в непривычно тихий и безлюдный Сакре-Кёр

Пройдём по пустынной площади Тертр

Увидим, как просыпается Монмартр — вместо толп туристов нам будут попадаться джоггеры на пробежке, собачники, выгуливающие своих питомцев, в будний день — местные жители, ведущие детишек в садик

Понаблюдаем, как художники устанавливают свои мольберты, как открываются кофейни и ресторанчики

Не откажем себе в удовольствии сделать красивые фото на почти безлюдных и тихих улицах и площадях

По пути поговорим об истории Монмартра и его знаменитых жителях, стрит-арте и музеях, парижской коммуне и кофейнях.

Организационные детали