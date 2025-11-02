Доброе утро, Монмартр

Утренний Монмартр открывает свои тайны, когда туристы ещё спят.
Прогулка по тихим улицам, посещение Сакре-Кёр и наблюдение за художниками создают уникальную атмосферу.
Здесь можно насладиться видом на Париж с холма, увидеть местных жителей и сделать незабываемые фотографии. Экскурсия идеально подходит для взрослых и детей, интересующихся историей и искусством
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Утренние виды Парижа
- 🎨 Атмосфера искусства
- 🕊️ Тишина и спокойствие
- 🏛️ Исторические рассказы
- 📸 Возможность фото без толп
- ☕ Уютные кофейни
Что можно увидеть
- Сакре-Кёр
- Площадь Тертр
- Музей Монмартра
Описание экскурсии
Когда другие гости столицы только выйдут к завтраку, мы уже полюбуемся прекрасными видами рассветного Парижа с холма. А также:
- Зайдём в непривычно тихий и безлюдный Сакре-Кёр
- Пройдём по пустынной площади Тертр
- Увидим, как просыпается Монмартр — вместо толп туристов нам будут попадаться джоггеры на пробежке, собачники, выгуливающие своих питомцев, в будний день — местные жители, ведущие детишек в садик
- Понаблюдаем, как художники устанавливают свои мольберты, как открываются кофейни и ресторанчики
- Не откажем себе в удовольствии сделать красивые фото на почти безлюдных и тихих улицах и площадях
По пути поговорим об истории Монмартра и его знаменитых жителях, стрит-арте и музеях, парижской коммуне и кофейнях.
Организационные детали
- Начало экскурсии — в 7:30
- Программа подойдёт взрослым и детям с 8 лет. Дети до 18 лет — только в сопровождении взрослых
- Отдельно оплачивается подъём на фуникулёре — €2,5 (если у вас есть проездной на день, неделю или карта Paris Visite, оплачивать билет не нужно)
- Также по желанию можем зайти за кофе с круассанами
- Достопримечательности осматриваем снаружи, внутрь заходим только в Сакре-Кёр
в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€52
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Abbesses
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 115 туристов
Живу во Франции с 2005 года, найдя, как и многие женщины, свою любовь в этой стране. После переезда я продолжила журналистскую деятельность, начатую в Москве: стала писать о парижских ресторанах
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
Фотографии от путешественников
О
Ольга
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. С учётом что нас было двое и Ольга - индивидуальная вышла. Ольга не торопилась уложиться в отвеченное на экскурсию время, мы затратили больше времени, мы двигались с своём
Д
Диана
6 окт 2025
Хочу поблагодарить Ольгу, было невероятно красиво и интересно! Отдельно хочется отметить что Ольга учитывает все пожелания,отвечает на все вопросы и создает комфортную атмосферу для общения 😊
Е
Екатерина
29 сен 2025
Ольга – прекрасный гид, и очень приятная, душевная девушка. Рассказ был увлекательным и полным историй, без множества дат и пересказов Википедии. Узнали много нового о Монмартре, хотя не раз там бывали. Самые лучшие рекомендации
Вадим
11 сен 2025
Впервые встретил такого внимательного и чуткого экскурсовода- Ольгу Д. Эрудиция просто запредельная, подача информации превосходная, но больше всего впечатлила ее готовность помочь, ответить на любые вопросы не связанные с экскурсией. Могу смело рекомендовать и саму очень интересную экскурсию по Монмартру и замечательного экскурсовода- Ольгу.
Ирина
28 авг 2025
Благодаря Ольге - первое посещение Парижа - просто прекрасное!
Это была чудесная экскурсия, и благодарю, что была возможность провести ее для меня одной, когда не было других желающих!
Это преумножало впечатление, как индивидуальная экскурсия!
Рекомендую к совместным прогулкам!
А
Анна
20 авг 2025
Прекрасный формат экскурсии, прекрасное утреннее время, супер прекрасный гид и самые прекрасные впечатления! Рекомендую всем!
Н
Наталья
19 авг 2025
Очень здорово провели время! Удачно выбранный промежуток проведения экскурсии пока нет толп туристов. Благодарю!
Ю
Юлия
17 авг 2025
Ольга потрясающе добрая, открытая и очень эрудированная и увлеченная девушка!!) экскурсия по утреннему монмартру - это воспоминания на всю жизнь))) было очень интересно, увлекательно, познавательно и очень атмосферно!!)) еще и демонстраци старинных фотографий на месте где они сделаны - это отдельное сердечко!!)) огромное спасибо Оле и отдельно - за терпение к нашим фотоостановкам))) ♥️👌 всем очень рекомендую) 🌺♥️🫶
Наталия
2 авг 2025
Великолепная экскурсия! Ольга провела на одном дыхании. Интересная и очень познавательная информация. Необычные локации, интересные исторические факты. Рекомендую! Ольга замечательный гид!
В
Вячеслав
19 июл 2025
Экскурсия понравилась, время подобрано идеально, людей было мало, удалось все посмотреть не пробиваясь через толпу. Ольга интересно рассказывает.
Л
Леонид
8 июл 2025
Спасибо Ольге за увлекательную экскурсию! 😊
Светлана
3 июл 2025
Провели с Ольгой чудесное утро на Монмартре. Не полененитесь проснуться пораньше, поднимитесь без очередей на фуникулере и пройдетесь по холму без толп туристов. С рассказами Ольги оживает каждое здание, каждый
Валерия
23 июн 2025
Ольга - эрудированный и увлечённый рассказчик, влюблённый в Монмартр. Рекомендую для знакомства с лабиринтом улочек, уютным скверами, широкоизвестными и неочевидными достопримечательностями этого живописного района Парижа. Кроме маршрута и рассказа Ольга подготовила интересные фото и аудио материалы. Отдельно хочу поблагодарить за гибкость и чуткость к участникам экскурсии.
K
Kirill
25 мая 2025
Одна из самых интересных и уютных экскурсий из всех, какие мы прошли в Париже. Экскурсоводу Ольге огромное спасибо! Сразу хочу сказать: раннее утро и индивидуальная экскурсия - для Монмартра лучший выбор. Уже к 10 становится не протолкнуться от туристических толп. А с 8-00 самое то. Рекомендую!
V
Valentina
27 апр 2025
Очень понравился маршрут и сама задумка! Рассказали и про историю, и про знаменитых жителей. Гид помогла купить транспортную карту, угостила булочками и рассказала про стрит-художника Инвейдера.
Входит в следующие категории Парижа
