Монмартр начала XX века в реальных адресах: мастерские знаменитых художников, кабаре где рождался шансон, легендарные кафе и трагические истории любви.
Описание экскурсииАтмосферная прогулка по самому знаменитому холму Парижа. Вы узнаете, как здесь жили, творили и влюблялись Пикассо, Ренуар, Тулуз-Лотрек и другие великие. Я покажу места, где рождался французский шансон, расскажу истории успеха, трагические истории любви и веселые истории из жизни художников и писателей. Вы узнаете в каких кабаре и кафе писались знаменитые картины и сочинялись песни. Погрузимся в дух богемного Парижа. Важная информация: Вы увидите Монмартр, каким его знали Пикассо, Ренуар, Тулуз-Лотрек и другие художники. Пройдёте по адресам, где они жили и создавали свои первые шедевры. Заглянете в культовые кабаре и кафе, где зарождался французский шансон. Узнаете малоизвестные истории из жизни великих — личные, смешные, трагические.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 12 Rue Ravignan 75018 Paris
Завершение: 35 rue du Chevalier de la Barre
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день кроме среды и воскресенья, начало экскурсий в 10:30 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
17 окт 2025
Ксения провела очень интересную экскурсию по Монмартру. На экскурсии были с дочкой, 10 лет. Информация была интересна и для ребенка. В процессе рассказа легко обошли весь Монмартр, миную толп туристов. Очень рекомендую Ксению, как экскурсовода по Парижу
I
IGOR
17 авг 2025
Замечательный гид Ксения. Всё очень интересно, полное погружение в Бель эпок, интересные факты и подробности не только из жизни Пикассо, но и его окружения,. Экскурсия тематическая, отличный материал, интересная подача.
Спасибо Ксении за прекрасную экскурсию.
М
Мария
25 июл 2025
Побывали с подругой на экскурсии по району Монмарт. Ксения чудесный гид, все подробно рассказала и показала. Очень внимательна, всем советую!
