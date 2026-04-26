Описание экскурсииВечером Париж меняется. Он становится игривым, таинственным и особенно романтичным — словно возвращается в эпоху Belle Époque. Эта прогулка создана для того, чтобы увидеть столицу именно такой: сияющей, элегантной и немного кинематографичной. Мы пройдём по самым эффектно освещённым локациям города — тем, которые сами парижане выбирают для прогулок, свиданий и праздников, — и завершим маршрут у мерцающей Эйфелевой башни. О чём будем говорить •Почему вечерний Париж выглядит совсем иначе, чем дневной •Как мода, свет и архитектура формируют образ «фешенебельного» города •Истории домов Dior, Chanel и Золотого треугольника •Ночная жизнь кабаре и самые романтичные места для свиданий •Почему именно Елисейские поля, Триумфальная арка и Эйфелева башня — любимые точки парижан для встречи Нового года ⸻ Кому подойдёт экскурсия Тем, кто хочет почувствовать атмосферу вечернего Парижа и увидеть город с новой стороны. Подойдёт для первого визита, для тех, кто уже гулял по Парижу днём, а также для романтических прогулок, фотосессий и праздничных вечеров. Экскурсия комфортна для всех возрастов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Елисейские поля - самое знаменитое авеню мира. Мы найдём лучшие вечерние ракурсы и поговорим о том, почему именно здесь Париж особенно хорош в огнях
- Площадь Согласия - место, где история Франции меняла свой ход, а сегодня зажигаются одни из самых красивых огней города
- Авеню Монтень - сердце парижской моды. Вы узнаете, как формировался Золотой треугольник и какие смыслы стоят за домами Dior, Chanel, Jacquemus и другими
- Египетский обелиск - игла Клеопатры, самый древний памятник Парижа, особенно впечатляющий в вечернем освещении
- Hôtel de Crillon - символ утончённой роскоши, где останавливаются президенты и мировые знаменитости
- Большой дворец и Малый дворец - роскошь Belle Époque и завораживающая игра света под стеклянными сводами
- Crazy Horse - дерзкий и элегантный символ ночного Парижа
- Эйфелева башня - кульминация маршрута: момент зажигания огней с одной из самых удачных и нетуристических видовых точек
Что включено
- /t/tЭкскурсия удобно заканчивается рядом с Эйфелевой башней - при желании после прогулки можно подняться на башню или приобрести у гида билет на кораблик по Сене со скидкой. /n/t/tВсе локации осматриваем снаружи. /n/t/tВ день экскурсии ориентируйтесь на погоду: летом возьмите воду, зимой - зонт. /n/t/tЭкскурсию проведу я или гид из нашей команды.
Место начала и завершения?
Площадь Согласия
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Парижа
