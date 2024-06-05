1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
«За пару часов мы охватим ключевые шедевры луврской коллекции, поговорим об их историях, разберемся в художественной символике и развенчаем громкие мифы»
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
€55 за человека
Индивидуальная
2 часа
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
«С собором Нотр-Дам-де-Пари связано великое множество легенд»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от €180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
«Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
«Кроме своей красоты это место примечательно множеством легенд и загадок»
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
«Я расскажу легенду о фантоме красного карлика и историю ночи Святого Варфоломея»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна5 июня 2024Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
- ММаксим4 июня 2024Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с отличной подачей информации. Считаю
- JJulija2 июня 2024Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
- ААлександр31 мая 2024Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на Пер-Лашез, то однозначно пропустите много интересного. Катерина знает очень много про это место. Всем рекомендуем!
- ЕЕлизавета20 мая 2024Прекрасная экскурсия! Константин великолепный рассказчик, с удовольствием слушали историю Мон-Сен-Мишель. Экскурсия прошла в спокойном темпе, что нам очень понравилось. Всем советую)
- ЕЕлена15 мая 2024Экскурсия. Неподходящее слово для того, чтобы описать 2,5 часа, проведенные с Давидом в качестве гида. Больше подходит слово «погружение» в
- ММихаил13 мая 2024Здравствуйте! Огромное спасибо Людмиле за интересную экскурсию по историческим, тёмным, смутным местам Парижа, известным по великим романам А. Дюма, В.
- OOrlyankina11 мая 2024У нас была гид Оксана и свой отзыв посвящаю ей. Я уже третий раз посещаю Лувр. Это была самая интересная
- ННаталия8 мая 2024Отличная экскурсия! Нас сопровождала Людмила, для первого посещения Лувра с детьми, то, что надо! Младшему ребенку 9 лет, запомнил, даже больше чем я ожидала. Все компактно, по основным позициям. Мы остались очень довольны. Большое спасибо!
- ЮЮрий5 мая 2024Елена, замечательный рассказчик, умеющий заинтересовать как взрослых, так и 8 летнего мальчика. Мы сумели посетить за короткое время главные достопримечательности
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мифы и легенды»
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Сейчас в Париже в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 45 до 195. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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