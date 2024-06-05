Откройте для себя мифы и легенды Парижа с нашими экскурсиями

Найдено 7 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Париже на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
36 отзывов
Групповая прогулка по Пер-Лашез: история и коты
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
45 за человека
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Мини-группа
2 часа
19 отзывов
Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность за два часа увидеть главные шедевры Лувра и раскрыть их тайны. Узнайте больше о знаменитых дамах музея
Начало: У конной статуи Людовика XIV
«За пару часов мы охватим ключевые шедевры луврской коллекции, поговорим об их историях, разберемся в художественной символике и развенчаем громкие мифы»
Расписание: в понедельник в 11:30, в среду, четверг и субботу в 10:30, в пятницу в 11:30 и 15:30
10 июня в 11:30
12 июня в 10:30
55 за человека
По следам парижских алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
По следам парижских алхимиков
Эзотерические легенды, старинная обсерватория и предсказания астрологов - тайны оккультного Парижа
«С собором Нотр-Дам-де-Пари связано великое множество легенд»
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 140 за всё до 6 чел.
Тайны острова Сите
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Тайны острова Сите: Собор, Консьержери, Сент-Шапель
Погрузитесь в историю Парижа на острове Сите. Узнайте о средневековых тайнах, посетите Собор Парижской Богоматери, Консьержери и Сент-Шапель
Начало: У входа в Собор Парижской Богоматери
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Начало: В районе станции метро Place de la Bastille, подхо...
«Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Легенды острова Мон-Сен-Мишель
Однодневное путешествие в одно из самых красивых мест мира на побережье Нормандии
Начало: Остановка бесплатного шаттла
«Кроме своей красоты это место примечательно множеством легенд и загадок»
14 июня в 17:00
15 июня в 08:00
195 за всё до 4 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
«Я расскажу легенду о фантоме красного карлика и историю ночи Святого Варфоломея»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Просто потрясающе! Редко где можно встретить настолько разностороннего и интересного гида, который может так интересно падать материал. Полное погружение в атмосферу обеспечено, ходишь как в готической сказке)) В - восторг! Для сомневающихся — и - идти!
  • М
    Максим
    4 июня 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с отличной подачей информации. Считаю
    читать дальше

    что экскурсии по кладбищу это отдельный вид искусства, погружение в историю людей и города с обратной стороны. Очень рекомендую всем, кто планирует свое посещение Парижа, сходить на кладбище Пер-Лашез с Катариной - замечательным экскурсоводом!)

    Были на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и сБыли на групповой экскурсии по Пер-Лашез с Катариной, все было очень интересно, не утомительно и с
  • J
    Julija
    2 июня 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
    Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на Пер-Лашез, то однозначно пропустите много интересного. Катерина знает очень много про это место. Всем рекомендуем!
    Были на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому наБыли на экскурсии в формате индивидуального тура, все очень понравилось, очень интересно. Если идти самому на
  • Е
    Елизавета
    20 мая 2024
    Легенды острова Мон-Сен-Мишель
    Прекрасная экскурсия! Константин великолепный рассказчик, с удовольствием слушали историю Мон-Сен-Мишель. Экскурсия прошла в спокойном темпе, что нам очень понравилось. Всем советую)
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
    Экскурсия. Неподходящее слово для того, чтобы описать 2,5 часа, проведенные с Давидом в качестве гида. Больше подходит слово «погружение» в
    читать дальше

    разных эпохи из истории Франции и Парижа. Сложилось впечатление, будто мы находились на страницах книг с удивительным рассказчиком, проводником сквозь время и пространство. Вот мы гуляем по широченному бульвару и, сворачивая в узкую улочку, оказываемся внезапным образом у потайной двери. Вот мы узнаем этимологию слов или обращаем внимание на незначительные детали на улицах города. Те детали, которые и есть история. Те детали, на которые мы бы не обратили внимания в обычной прогулке. Давид владеет удивительной глубины знаниями и Париже, Франции и мировой истории, а главное, с большим удовольствием и ненавязчиво делится ими, сопровождая живыми иллюстрациями из жизни самых замечательных людей. Мы чувствовали себя абсолютно завороженными городом и историей. Вы точно не будете скучать, и мы желаем вам тоже замечательной встречи, экскурсии, общения и знакомства с любопытнейшими местами такого загадочно притягательного города Париж.

  • М
    Михаил
    13 мая 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Здравствуйте! Огромное спасибо Людмиле за интересную экскурсию по историческим, тёмным, смутным местам Парижа, известным по великим романам А. Дюма, В.
    читать дальше

    Гюго и М. Дрюона. Замечательный экскурс в историю, мне очень понравилось! Что бы узнать больше хочется возвращаться в этот замечательный город вновь и вновь! Ещё раз спасибо за полноту впечатлений! С уважением Вероника

  • O
    Orlyankina
    11 мая 2024
    Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
    У нас была гид Оксана и свой отзыв посвящаю ей. Я уже третий раз посещаю Лувр. Это была самая интересная
    читать дальше

    экскурсия. 80% материала было новым. Даже про известные экспонаты она рассказала много нового. Отлично выбирались точки для осмотра и обзора. Экскурсия прошла на одном дыхании.

  • Н
    Наталия
    8 мая 2024
    Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
    Отличная экскурсия! Нас сопровождала Людмила, для первого посещения Лувра с детьми, то, что надо! Младшему ребенку 9 лет, запомнил, даже больше чем я ожидала. Все компактно, по основным позициям. Мы остались очень довольны. Большое спасибо!
  • Ю
    Юрий
    5 мая 2024
    Тайны острова Сите
    Елена, замечательный рассказчик, умеющий заинтересовать как взрослых, так и 8 летнего мальчика. Мы сумели посетить за короткое время главные достопримечательности
    читать дальше

    сердца Парижа - острова Ситэ. Так же Елена дала нам великолепные советы и по дальнейшему нашему пребыванию. Большое спасибо и точно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
  2. Топовые шедевры Лувра и три главные его женщины
  3. По следам парижских алхимиков
  4. Тайны острова Сите
  5. Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 45 до 195. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Парижа в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2024 году
ХорошоТам