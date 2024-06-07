Вечерние экскурсии Парижа

Найдено 11 экскурсий в категории «Вечерние» в Париже на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Париж провинциальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
«Днем здесь тихо и безлюдно, а вечером, с открытием многочисленных баров и ресторанчиков, эти улицы оживают и наполняются атмосферой веселья и беззаботности»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 7 чел.
Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
214 отзывов
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
5853 за билет
Главные шедевры Лувра
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
«В среду и в пятницу Лувр открыт до 10 вечера»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
210 за всё до 5 чел.
Второе посещение Лувра: прогулка по музею
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«И всё это в небольшой группе вечером, когда Лувр окутывает таинственная атмосфера, а в окна льются лучи заката»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200180 за всё до 6 чел.
Монмартр в лучах заката
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
4 отзыва
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
«Мы специально выбрали вечернее время для экскурсии»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
40 за человека
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
130 за человека
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Прогулка вдоль Сены: вечерний Париж и его исторические красоты
Откройте волшебство Парижа с эксклюзивной прогулкой вдоль Сены, где история оживает с каждым шагом
Начало: На площади PLACE DU PALAIS ROYALE - у выхода метро
«Вы увидите в закате солнца анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями украшающих берега Сены и прочувствуете атмосферу, этого волшебного города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
165 за всё до 5 чел.
Курс молодого фотобойца
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
8 отзывов
Курс молодого фотобойца
Прогулка с преподавателем школы фотографии для любителей архитектуры или аутентичного Парижа
«И когда нам надоест фотографировать, мы можем купить пару стаканчиков вина и пойти на главный мост — летом здесь каждый вечер играют джаз»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
120 за всё до 5 чел.
Страшные истории и легенды Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
«А для самых храбрых: встреча после заката солнца…»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
174 за всё до 6 чел.
Прогулки по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
237 отзывов
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
«Я покажу вам действующее по сей день артистическое кабаре «Проворный кролик» — заведение с более чем столетней историей, где вечерами исполняют традиционные песни и знаменитый французский шансон»
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от 107 за всё до 10 чел.
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
«Стоимость трансфера в вечернее время (после 22:00) — +15% к основной стоимости»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
100 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    7 июня 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую
  • A
    Andrey
    4 июня 2024
    Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
    3 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
  • J
    Julija
    2 июня 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
    Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно
  • М
    Михаил
    13 мая 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Здравствуйте! Огромное спасибо Людмиле за интересную экскурсию по историческим, тёмным, смутным местам Парижа, известным по великим романам А. Дюма, В.
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    Гюго и М. Дрюона. Замечательный экскурс в историю, мне очень понравилось! Что бы узнать больше хочется возвращаться в этот замечательный город вновь и вновь! Ещё раз спасибо за полноту впечатлений! С уважением Вероника

  • К
    Ксения
    9 мая 2024
    Прогулки по Монмартру
    Были на Монмартре не раз, но без гида, Мария провела насыщенную экскурсию по Монмартру. Три часа вместе с ней пролетели
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    незаметно, замечательный маршрут и интересные подробности из жизни творческого Парижа, старые фото нас покорили! У Марии очень ответственный подход к планированию и мелочам. От всего сердца рекомендую Марию, как гида по Парижу надеемся с мужем на следующую экскурсию с ней! Огромное спасибо за гастронаводки🌹

    Были на Монмартре не раз, но без гида, Мария провела насыщенную экскурсию по Монмартру. Три часа
  • М
    Мария
    2 мая 2024
    Прогулки по Монмартру
    Мария отлично провела нас по району, рассказала интересные факты, посоветовала, где можно покушать национальные блюда. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    23 апреля 2024
    Главные шедевры Лувра
    Абсолютно точно рекомендую 🔥
    Абсолютно точно рекомендую 🔥Абсолютно точно рекомендую 🔥
  • В
    Владимир
    26 марта 2024
    Монмартр в лучах заката
    Замечательная экскурсия. Экскурсовод Ксения была на высоте. Рекомендую
  • А
    Анна
    11 февраля 2024
    Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
    Мероприятие очень понравилось.
  • О
    Ольга
    22 января 2024
    Страшные истории и легенды Парижа
    Экскурсия очень понравилась всей семье! Людмила замечательный гид! Нам было очень интересно. Узнали много нового, хотя в Париже были уже много раз. Всем рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Вечерние»

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  1. Париж провинциальный
  2. Лувр утром или вечером. Билеты гарантированы
  3. Главные шедевры Лувра
  4. Второе посещение Лувра: прогулка по музею
  5. Монмартр в лучах заката
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
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