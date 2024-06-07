1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Париж провинциальный
Прогулка по живописным улицам южной парижской окраины
Начало: У выхода из метро CORVISART
«Днем здесь тихо и безлюдно, а вечером, с открытием многочисленных баров и ресторанчиков, эти улицы оживают и наполняются атмосферой веселья и беззаботности»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €170 за всё до 7 чел.
скидка
9%
Билеты
2.5 часа
Лувр: эксклюзивное утреннее или вечернее посещение с гарантированным входом
Исследуйте Лувр без спешки и толп туристов. Уникальная возможность насладиться шедеврами мирового искусства в спокойной атмосфере
Начало: Около Лувра
Завтра в 13:30
13 июня в 13:30
58€53 за билет
Индивидуальная
2 часа
Главные шедевры Лувра
Академический рассказ об историях создания, смыслах и легендах мировых шедевров
«В среду и в пятницу Лувр открыт до 10 вечера»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€210 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Лувр для знатоков: эксклюзивный вечерний тур по музею в Париже
Погрузитесь в мир искусства с эксклюзивным доступом к шедеврам Лувра в уединенной атмосфере
Начало: У Пирамиды Лувра
«И всё это в небольшой группе вечером, когда Лувр окутывает таинственная атмосфера, а в окна льются лучи заката»
14 июня в 18:00
16 июня в 09:00
200€180 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
«Мы специально выбрали вечернее время для экскурсии»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
10 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€130 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка вдоль Сены: вечерний Париж и его исторические красоты
Откройте волшебство Парижа с эксклюзивной прогулкой вдоль Сены, где история оживает с каждым шагом
Начало: На площади PLACE DU PALAIS ROYALE - у выхода метро
«Вы увидите в закате солнца анфиладу мостов, переброшенных через реку, полюбуетесь архитектурными ансамблями украшающих берега Сены и прочувствуете атмосферу, этого волшебного города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€165 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Курс молодого фотобойца
Прогулка с преподавателем школы фотографии для любителей архитектуры или аутентичного Парижа
«И когда нам надоест фотографировать, мы можем купить пару стаканчиков вина и пойти на главный мост — летом здесь каждый вечер играют джаз»
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Страшные истории и легенды Парижа
Призраки Лувра, колдовство Медичи, легенды Нотр-Дама и прочие ужасы на прогулке по старинному району
Начало: У пирамиды Лувра
«А для самых храбрых: встреча после заката солнца…»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
€174 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
«Я покажу вам действующее по сей день артистическое кабаре «Проворный кролик» — заведение с более чем столетней историей, где вечерами исполняют традиционные песни и знаменитый французский шансон»
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от €107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трансфер из Парижа - в Диснейленд или Астерикс
Добраться до легендарных парков развлечений с русскоязычным водителем
Начало: У отеля или аэропорта
«Стоимость трансфера в вечернее время (после 22:00) — +15% к основной стоимости»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€100 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья7 июня 2024Прекрасны гид, интересные детали, все конструктивно и последовательно. Рекомендую
- AAndrey4 июня 20243 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.
- JJulija2 июня 2024Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!
- ММихаил13 мая 2024Здравствуйте! Огромное спасибо Людмиле за интересную экскурсию по историческим, тёмным, смутным местам Парижа, известным по великим романам А. Дюма, В.
- ККсения9 мая 2024Были на Монмартре не раз, но без гида, Мария провела насыщенную экскурсию по Монмартру. Три часа вместе с ней пролетели
- ММария2 мая 2024Мария отлично провела нас по району, рассказала интересные факты, посоветовала, где можно покушать национальные блюда. Спасибо!
- ЕЕкатерина23 апреля 2024Абсолютно точно рекомендую 🔥
- ВВладимир26 марта 2024Замечательная экскурсия. Экскурсовод Ксения была на высоте. Рекомендую
- ААнна11 февраля 2024Мероприятие очень понравилось.
- ООльга22 января 2024Экскурсия очень понравилась всей семье! Людмила замечательный гид! Нам было очень интересно. Узнали много нового, хотя в Париже были уже много раз. Всем рекомендую!
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