3 часа пролетели как один час, ни один раз был в Лувре, но без экскурсовода, но с Ольгой многое узнал. Замечательный историк и рассказчик.

J Julija

Большое спасибо Людмиле за экскурсию! Это очень эрудированный гид и чуткий человек, с которой невероятно приятно общаться, и экскурсия с ней была очень интересной, понравилась всей нашей группе! Мы в восторге! В следующий приезд в Париж - только к Людмиле!